Культобзор: нимфы - порнография?

На этой неделе в культобзоре:

• Когда состоятся последние концерты Элтона Джона в Европе?

• О чем продолжают говорить мужчины?

• Новый библейский проект Мела Гибсона

• Изображения обнаженных нимф - это порнография или нет?

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Нимфы не виноваты?

На страницах британской газеты Guardian продолжается ожесточенный спор: изображение обнаженных нимф - это порнография или нет? Дискуссию вызвало решение руководства Художественной галереи Манчестера убрать из экспозиции полотно Джона Уильяма Уотерхауза. Из продажи также изъяли листовки с репродукцией этого одного из самых известных полотен художника.

Картина "Гилас и нимфы" воспроизводит эпизод древнегреческого мифа об аргонавтах. Красавчик Гилас направился к реке, чтобы набрать воды для своих спутников. На берегу его очаровали нимфы и затащили в глубины для развлечений. К друзьям Гилас так и не вернулся. По мнению Уотерхауза, эта легенда была предупреждением для мужчин об опасности обаяния роковых женщин.

Создано полотно было в 1896 году, и до недавнего времени не ставило посетителей в неудобное положение. Но на фоне многочисленных кампаний в защиту прав женщин руководство галереи решило убрать картину, чтобы спросить у граждан - это откровенная эротическая фантазия викторианской эпохи или неуместное и оскорбительное сейчас произведение?

Реакция поклонников искусства была смешанной. Одни осудили этот шаг, другие назвали его "политически корректным". Клер Ганнавей, куратор отдела современного искусства, заявила Guardian, что речь идет не о цензуре, а картину убрали из экспозиции, чтобы начать обсуждение этой темы.

Художник Майкл Браун, который стал свидетелем изъятия полотна, выразил обеспокоенность таким шагом. "Мне не нравится, когда произведения искусства заменяют или когда нам говорят, что правильно, а что нет. Они воспользовались своей властью, чтобы ветировать произведения искусства в публичной коллекции. Мы не знаем, надолго ли это полотно убрали со стены - это могут быть дни, недели, месяцы. Если против этого не протестовать, оно может никогда не вернуться обратно", - цитирует Guardian.

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Прощальное шоу выдающегося британца

Стало известно, когда состоятся последние концерты прощального гастрольного тура Элтона Джона в Европе. Как сообщалось, недавно 70-летний музыкант объявил о намерении прекратить гастрольную деятельность, чтобы проводить больше времени с семьей и лучше следить за своим здоровьем.

Но перед тем, как попрощаться с концертными залами и стадионами, сэр Элтон отправится в мировое турне под названием "Farewell Yellow Brick Road", в течение которого даст 300 концертов. Начнется он в Северной Америке в сентябре этого года.

Его европейская часть продлится всего два месяца: в мае и июне 2019 года Элтон Джон выступит в Западной Европе и Скандинавии. Среди стран Восточной и Центральной Европы такую ​​честь получили только Чехия и Польша.

"Последний в истории концертный тур этой суперзвезды пригласит фанов в такое аудиовизуальное путешествие, которого мир раньше не видел. Оно будет инновационным и смелым, как и все творчество этого художника", - написал польский портал onet.pl. Интересно, что билеты на прощальный концерт певца в Польше, который состоится в Кракове в мае 2019 года, поступят к продажу совсем скоро - 9 февраля.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Ростислав Хайт сыграл роль Славы в фильме "О чем говорят мужчины"

Еще раз о любви

На экраны Украины выходит третья часть франшизы "О чем говорят мужчины". Как и в двух предыдущих лентах комедии, главные роли исполнили участники "Квартета И" - Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и Ростислав Хайт.

Сюжет фильма построен на решении четверки друзей отдохнуть от обыденности и поехать на выходные в Петербург. Но из-за опоздания, вместо быстрого «Сапсана» им приходится путешествовать на боковых местах в простеньком плацкартном вагоне. Отсутствие комфорта компенсируется "роскошью человеческого общения". Четыре человека, которым уже под пятьдесят, имеют достаточно времени, чтобы снова поговорить обо всем: бизнесе, деньгах, футболе, ну, и, конечно же, о любви - как ее найти и удержать, чтобы чувствовать себя счастливыми.

В третьей части "мужских разговоров" появляется российский бизнесмен и бывший кандидат в президенты России Михаил Прохоров. Он играет самого себя. Его гонорар за съемки в фильме составил один рубль.

Саундтрек фильмов "О чем говорят мужчины» уже давно стал отдельным музыкальным явлением. Как и раныше, главную песню в третьей ленте исполнит группа "Би-2". Их хит "Виски" из последнего альбома "Горизонты событий", который прозвучит в фильме, резко раскритиковали в России как русофобский.

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Опять о вечном

Актер и режиссер Мел Гибсон начал работу над продолжением одной из своих самых успешных лент - "Страсти Христовы", сообщает американский еженедельник USA Today. Новый фильм Гибсона будет называться "Страсти Христовы. Воскресение".

Как и в "Страстях Христовых", роль Сына Божьего сыграет теперь время 49-летний Джим Кавьезел. Актер отказался раскрывать детали новой работы Мела Гибсона, однако уже предсказал ей огромный успех. "Единственное, что я могу вам сообщить - это будет величайший фильм в истории. Настолько он хороший", - цитирует актера журнал. Он создал еще большую интригу, когда заявил: "Я не могу рассказывать об этом, но там есть вещи, которые шокируют многих."

USA Today пишет, что прогнозы актера вполне могут оправдаться, ведь в свое время и "Страсти Христовы" стали "вехой в кинопроизводстве" на религиозную тематику. Фильм 2004 года, бюджет которого составил 30 млн долларов, заработал в мировом прокате 611 млн. Как известно, в нем говорится о последних 12 часах земного бытия Сына Божьего.

В сиквеле Мел Гибсон расскажет об удивительном событии христианской веры - вознесении Христа. "Мы постараемся воссоздать это наиболее достоверно с кинематографической точки зрения, так, чтобы показать его в новом свете", - цитирует режиссера американский еженедельник.

Подготовила Наталья Матюхина, Мониторинг ВВС.