США начали новую гонку вооружений - СМИ

В обзоре:

США - в новой гонке вооружений

Российские бизнесмены бегут из Британии?

Как соцсети разрушают общество

Искусственный интеллект поможет врачам

США - в новой гонке вооружений

Копірайт зображення Reuters Image caption Президент Трамп призвал Конгресс модернизировать ядерный арсенал США

США начинает новую гонку вооружений, пишет New York Times, комментируя ядерную доктрину, опубликованную накануне администрацией американского президента.

"Эта (в отличие от гонки вооружений времен холодной войны. - Ред.) в меньшей степени направлена на увеличение количества оружия, а в большей - на новейшие методы и технологии, нацеленные на то, чтобы перехитрить и опередить другую сторону", - отмечает газета.

Значительное внимание в документе уделяется России. Российского президента Владимира Путина, в частности, называют фигурой, которая заставляет США восстанавливать свой ядерный потенциал.

Речь идет о том, что Москва наращивает свой ядерный потенциал, маневрируя в рамках соглашения о сокращении арсенала ядерного оружия (СНВ-III). Документ был подписан в 2011 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым.

"Теперь стало очевидно, что у США должно быть достаточно исследовательских, конструкторских и производственных мощностей для поддержания и замены своих ядерных сил", - говорится в доктрине.

Новая программа предусматривает увеличение расходов на оборону.

Модернизация и поддержание ядерного арсенала обойдутся Вашингтону в 1,2 триллиона долларов в ближайшие 30 лет, свидетельствует доклад бюджетного управления конгресса США.

Большая часть этих средств будет направлена на разработку и производство нового поколения истребителей, новых подводных лодок, а также восстановление ядерных мощностей на западе страны.

Одним из самых противоречивых положений доктрины New York Times называет пункт о том, что США могут применять ядерное оружие в ответ на атаку большой разрушительной силы, не обязательно ядерную, на объекты инфраструктуры стратегического значения.

Российские бизнесмены бегут из Британии?

Борис Титов говорит, что более десяти бизнесменов хотели бы вернуться из Соединённого Королевства в Россию

Копірайт зображення EPA Image caption Борис Титов говорит, что более десяти бизнесменов хотели бы вернуться из Соединённого Королевства в Россию

Состоятельные российские бизнесмены, эмигрировавшие в Великобританию, просят у Кремля разрешения вернуться домой, сообщает Times.

Накануне уполномоченный президента России по делам предпринимателей Борис Титов передал Владимиру Путину список предпринимателей, желающих вернуться из Великобритании в Россию, однако не делающих этого из-за угрозы ареста.

В последнее время российское правительство ведет активную борьбу с олигархами, которых подозревают в коррупции, добавляет издание.

Список содержит более 10 фамилий, однако Титов отказался их разглашать.

Он общался с журналистами после того, как Times стало известно, что Высокий суд Англии позволит британским властям замораживать и изымать собственность иностранных бизнесменов в случае, если они не смогут объяснить происхождение активов в размере, превышающем 50 тыс. фунтов стерлингов.

По словам министра безопасности Великобритании Бена Уоллеса, необходимо применять суровые меры в отношении "преступников и коррумпированных политиков наподобие живущих в Лондоне россиян, прототипы которых показаны в сериале ВВС "Макмафия".

Уполномоченный российского президента раскритиковал планы Высокого суда, отметив, что подобные действия приведут к тому, что Лондон может потерять репутацию тихой гавани для состоятельных иностранцев.

"Такое отношение к жителям своей страны - очень плохой сигнал. Он показывает, что британская политическая верхушка начинает внедрять абсолютно новую политику, а также бороться с состоятельными людьми", - цитирует издание Титова.

Соцсети разрушают общество

Копірайт зображення Getty Images Image caption Социальные сети разрушают механизмы функционирования общества, считают некоторые исследователи

Бывшие сотрудники Facebook и Google запускают кампанию по борьбе с негативным влиянием современных технологий и соцсетей на общество, рассказывает New York Times.

Группа выходцев из Кремниевой долины создает так называемый Центр человеческих технологий, бросив вызов компаниям, в развитии которых они сами участвовали.

В рамках инициативы "Правда о технологии" предусмотрено проведение рекламной кампании в 55 тысячах школ по всей территории США, которая будет информировать молодежь об опасностях зависимости от современных технологий.

"Самыми большими суперкомпьютерами мира владеют две компании - Facebook и Google, и на что мы проецируем их работу? На человеческий мозг, на детей", - цитирует издание бывшего сотрудника Google и главу инициативной группы Тристана Харриса.

По словам другого члена группы и бывшего сотрудника Facebook Камата Палихапития, социальные сети разрушают механизмы функционирования общества.

Активисты говорят, что как люди, создавшие эти продукты, они могут помочь предотвратить их негативные последствия.

В планах группы, в частности, начать процесс лоббирования законопроектов, ограничивающих влияние IT-гигантов.

Искусственный интеллект поможет врачам

Копірайт зображення Science Photo Library Image caption Искусственный интеллект может помочь врачам анализировать медицинские снимки

Британская компания DeepMind, которую купил Google, разработала алгоритм использования искусственного интеллекта для диагностики заболевания путем исследования рентгеновских снимков, сообщает Financial Times.

Это может стать первым случаем использования искусственного интеллекта в медицине, пишет издание.

Компания обработала тысячи сканов сетчатки глаза для того, чтобы разработать компьютерную программу, которая способна выявлять признаки заболеваний быстрее и эффективнее врачей.

Компьютер учили распознавать такие заболевания как глаукома, диабетическая ретинопатия и макулодистрофия.

Если выводы медиков-ученых относительно эксперимента будут положительными, технологию могут начать тестировать в больницах уже через несколько лет.

Следующим шагом в работе с искусственным интеллектом может стать его использование в технике сканирования лучевой терапии, а также при диагностике рака, отмечает газета.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг