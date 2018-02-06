Кто будет после Путина? - обзор СМИ

В обзоре международной прессы во вторник:

Кто после Путина?

Трамп и экономическая реальность

Полный цикл Берлинской стены

Стоит ли пить горячий чай?

Кто после Путина?

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Нынешние президентские выборы - не проблема для Владимира Путина, но как насчет 2024 года? Этот вопрос задает в своей статье московский корреспондент газеты Guardian Шон Уокер.

Он отмечает, что, за шесть недель до голосования, мнения российской элиты сосредоточены не на кампании 2018 года, а на значительно большей проблеме, а именно том, что произойдет на следующих выборах в 2024 году.

"Над вопросом 2024-го года все думают, но никто не решается сказать вслух", - пишет Уокер.

Он цитирует неназванный источник, который утверждает, что Путин еще в 2008 году решил не менять конституцию, которая запрещает более двух президентских сроков подряд.

Источник предполагает, что Путин может выбрать кого-то из приближенных лиц, а сам занять определенную церемониальную должность, которая позволила бы держать ситуацию в целом под контролем.

Guardian также обращает внимание на то, что слабый уровень конкуренции во время нынешней президентской кампании разочаровал даже прокремлевских сторонников.

"Мы хотели сделать выборы интересными, но не справились, это очевидно", - цитирует газета человека, приближенного к президентской администрации.

Несмотря на то, что Кремль заблокировал участие в выборах Алексея Навального, он проводит "впечатляющую кампанию".

"Созданные им представительства в регионах и сеть волонтеров по всей стране выглядят, как подготовка к длительному будущему", - пишет Guardian.

"Взволнованные сторонники Путина тоже всматриваются в отдаленное будущее", - добавляет газета. И замечает, что хотя призывы о восстановлении монархии и должности царя вряд ли станут реальностью, однако они в полной мере демонстрируют "отсутствие альтернатив".

Трамп и экономическая реальность

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Комментируя резкое падение американского фондового рынка, Washington Post пишет, что "реальность везде настигает Дональда Трампа".

Только на прошлой неделе глава Белого дома "хвастался перед страной достижениями фондового рынка" и рассказывал об очередных рекордах, напоминает обозреватель издания Дана Милбэнк (журналист прославился, когда съел собственную колонку, в которой скептически оценил шансы Трампа стать кандидатом от республиканцев. - Ред.).

Милбэнк пишет, что за год президентства Трамп написал не менее 54 твитов, в которых хвастался ростом рынка ценных бумаг.

"Целый год он приписывал себе рост рынка, которое было продолжением девятилетнего движения вверх (который он называл пузырем перед тем, как стал президентом). Теперь, вероятно, рынок начинает реагировать на реальную политику Трампа.", - отмечает Милбэнк.

По мнению обозревателя, в том или ином смысле реальность настигает Трампа. Так произошло и с уровнем безработицы, который президент недавно назвал самым низким за всю историю страны.

Через несколько дней после этого заявления департамент по вопросам трудоустройства доложил о том, что уровень так называемой "черной безработицы" уже на такой низкий, как был до этого, пишет Милбэнк.

Полный цикл Берлинской стены

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Немецкое издание Spiegel пишет, что Берлинской стены уже нет ровно столько же времени, сколько она простояла.

"В понедельник Берлин праздновал еще одно историческое событие. 5 февраля исполнилось 28 лет, два месяца и 26 дней с момента падения Берлинской стены. Это ровно столько, сколько она простояла", - пишет Spiegel.

Журнал отмечает, что в этот день завершился "полный цикл".

"Говорят, люди, которые потеряли часть тела, позднее могут чувствовать воображаемый боль. Но сложно представить, что слишком много людей так же грустят из-за потери Берлинской стены", - пишет издание.

В то же время Spiegel признает, что вряд ли город когда-то полностью забудет о ранах, вызванных разделением Берлина на коммунистический Восток и демократический Запад.

"Это вряд ли, даже несмотря на то, что следы границы исчезают, районы города разрастаются как одно целое, а большая часть стены и смотровых башен исчезли из поля зрения", - добавляет Spiegel, предлагая читателям изображения "до и после" сноса стены.

Стоит ли пить горячий чай?

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Слишком горячий чай может повышать риск рака, пишет Telegraph, ссылаясь на исследования китайских ученых.

Исследователи наблюдали за более чем 450 тысячами человек в возрасте от 30 до 79 лет в течение девяти лет.

В конце концов, они пришли к выводу о том, что употребление очень горячего чая может повышать риск заболевания раком пищевода.

А в сочетании с употреблением алкоголя или курением этот риск возрастает еще больше.

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"Воздержание от горячего чая может положительно повлиять на предотвращение развития рака пищевода у людей, которые употребляют избыточные дозы алкоголя или курят", - цитирует вывод ученых Telegraph.

Газета напоминает, что рак пищевода отличается тем, что очень немногим людям удается прожить более пяти лет после его появления.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC