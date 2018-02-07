Обзор СМИ: 9 причин заниматься сексом
В обзоре международной прессы в среду:
- К чему приведет польский "гамбит"
- Какие права будут иметь женщины через сто лет
- Чем полезен секс
- Когда британцы становятся взрослыми
"Сделать невозможное"
Financial Times считает, что польское правительство оказалось "в сложной ситуации" из-за закона об Институте национальной памяти (ИНП), который, в частности, криминализирует отрицание "преступлений украинских националистов".
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Издание напоминает, что сторонники правящей партии "Право и Справедливость" радовались внесению изменений в закон, который, по их мнению, призван защитить государство от клеветы.
В то же время документ раскритиковали США и Израиль. Они выразили опасения, что он приведет к "замедлению" дискуссий о роли некоторых поляков в преступлениях против евреев во время Второй мировой войны.
Именно поэтому, продолжает Financial Times, президент Польши Дуда попытался "ослабить напряжение". Он заявил, что подпишет изменения в закон, после чего направит его в Конституционный суд для "разъяснений".
"Президент пытается сделать невозможное. Подписание закона стало тем, чего ждали избиратели в стране. Отправляя его в Конституционный трибунал, он пытается дать Польше возможность перевести дыхание в делах с иностранными партнерами", - считает эксперт Михал Барановски.
По мнению издания, своеобразный "гамбит" господина Дуды предоставил Варшаве "передышку" на международной арене. Израиль заявил, что "заметил" решение и выразил надежду, что будут сделаны "изменения".
В то же время, некоторые польские эксперты не ожидают от трибунала существенной корректировки закона, ведь правящая партия "по сути нейтрализовала" независимость этого органа еще два года назад.
"Жест с отправкой закона в трибунал не является убедительным, которым он мог бы быть при условии, что это была бы действительно независимая организация. Это способ выиграть время, переждать, в надежде, что волна критики захлебнется и [правительство] сможет заявить, что защищалось от врагов Польши и победило", - цитирует аналитика Яцека Кухарчика Financial Times.
Будущее без сексизма?
К столетию получения английскими женщинами права голоса на выборах,, Guardian спросила пять известных личностей о том, какие права будут иметь представительницы прекрасного пола через 100 лет.
По мнению канадской писательницы Маргарет Этвуд, в далеком 2118 году физическая сила мужчин уже не будет играть большой роли.
"Женщины будут иметь мозги, работать за компьютером и обгонят мужчин по численности в университетах", - считает Этвуд, добавляя, что "женщинам можно будет иметь много сексуальных партнеров, и их не будут за это сжигать на столбе".
Учитель английского и колумнист Лола Околози надеется, что через сто лет женщинам не нужно будет волноваться из-за того, что им не хватает денег на питание и развитие ребенка.
А комментатор Полли Тойнби делает неутешительный прогноз - она не верит, еще гендерное неравенство будет преодолено даже в начале следующего века.
"Извините, что не раньше, но каждый шаг требует больше времени, чем я когда-либо надеялась", - говорит Тойнби.
"Я очень надеюсь, что сексизм уже не будет темой для обсуждений. Это для меня самое важное. Я просто хочу, чтобы в новостях не говорили что такая-то стала первой женщиной, которая сделала такое-то, а мы просто будем говорить о людях", - говорит профессор экспериментальной физики Кембриджского университета Афина Дональд.
Преимущества секса
Daily Mail перечисляет "причины, которые делают секс полезным".
Во-первых, говорят ученые, он помогает сжечь большое количество калорий и может быть "замечательной" заменой физических упражнений. Во-вторых, в организмах людей, живущих здоровой сексуальной жизнью, вырабатывается большое количество антител, усиливающих иммунную систему.
Кроме того, по мнению гинеколога Шерри Росс, секс помогает женщинам вылечить недержание мочи после родов и избавиться или хотя бы снизить боль, связанную с менструальным циклом, а оргазм гарантирует спокойный и легкий сон.
Более того, исследователи утверждают, что хороший секс значительно улучшает психическое состояние и предотвращает появление морщин.
"Результаты показали, что люди, которые имеют регулярную здоровую сексуальную жизнь выглядят примерно на семь лет моложе, чем люди, которые не занимаются любовью два-три раза в неделю", - пишет издание.
И, наконец, секс поддерживает в форме мозг. Согласно новейшим исследованиям, "сексуально активные пожилые люди показывают гораздо лучшие результаты в вербальных и визуальных тестах", пишет Daily Mail.
Страх самостоятельности?
Опрос двух тысяч британцев выявил 50 основных признаков взрослости, пишет Independent.
Результаты показали, что жители Соединенного Королевства сейчас становятся взрослыми в возрасте 25 лет, то есть через семь лет после достижения легального возраста совершеннолетия. Способствуют им в этом, помимо прочего, самостоятельные вынос мусора, стирка и оплата коммунальных услуг.
"Взрослая жизнь может быть вызовом для многих британцев - от организации финансов до работы по хозяйству, поэтому неудивительно, что многие люди не чувствуют себя "официально взрослыми" до 25-летнего возраста", - говорит представитель компании-исследователя Джулия Алпан.
Она отмечает, что большинство британцев взрослеют гораздо позже, чем предыдущие поколения. По ее мнению, это связано с экономическим климатом и проблемой поиска работы.
В то же время даже исследователи были удивлены, узнав, что большой процент опрошенных молодых людей не берут на себя ответственность за выполнение хотя бы какой-то повседневной работы.
"Многие миллениалы стараются избегать реалий "взрослой" жизни дольше, чем раньше, и полагаются на поддержку родителей чуть ли не до 30-летнего возраста", - цитирует Алпан Independent.
Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС