Обзор СМИ: 9 причин заниматься сексом

В обзоре международной прессы в среду:

К чему приведет польский "гамбит"

Какие права будут иметь женщины через сто лет

Чем полезен секс

Когда британцы становятся взрослыми

"Сделать невозможное"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Националисты пикетируют посольство Польши в Украине из-за закона об ИНП

Financial Times считает, что польское правительство оказалось "в сложной ситуации" из-за закона об Институте национальной памяти (ИНП), который, в частности, криминализирует отрицание "преступлений украинских националистов".

Издание напоминает, что сторонники правящей партии "Право и Справедливость" радовались внесению изменений в закон, который, по их мнению, призван защитить государство от клеветы.

В то же время документ раскритиковали США и Израиль. Они выразили опасения, что он приведет к "замедлению" дискуссий о роли некоторых поляков в преступлениях против евреев во время Второй мировой войны.

Именно поэтому, продолжает Financial Times, президент Польши Дуда попытался "ослабить напряжение". Он заявил, что подпишет изменения в закон, после чего направит его в Конституционный суд для "разъяснений".

Подписание закона стало тем, чего ждали избиратели в стране. Михал Барановски, эксперт

"Президент пытается сделать невозможное. Подписание закона стало тем, чего ждали избиратели в стране. Отправляя его в Конституционный трибунал, он пытается дать Польше возможность перевести дыхание в делах с иностранными партнерами", - считает эксперт Михал Барановски.

По мнению издания, своеобразный "гамбит" господина Дуды предоставил Варшаве "передышку" на международной арене. Израиль заявил, что "заметил" решение и выразил надежду, что будут сделаны "изменения".

В то же время, некоторые польские эксперты не ожидают от трибунала существенной корректировки закона, ведь правящая партия "по сути нейтрализовала" независимость этого органа еще два года назад.

"Жест с отправкой закона в трибунал не является убедительным, которым он мог бы быть при условии, что это была бы действительно независимая организация. Это способ выиграть время, переждать, в надежде, что волна критики захлебнется и [правительство] сможет заявить, что защищалось от врагов Польши и победило", - цитирует аналитика Яцека Кухарчика Financial Times.

Будущее без сексизма?

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К столетию получения английскими женщинами права голоса на выборах,, Guardian спросила пять известных личностей о том, какие права будут иметь представительницы прекрасного пола через 100 лет.

По мнению канадской писательницы Маргарет Этвуд, в далеком 2118 году физическая сила мужчин уже не будет играть большой роли.

"Женщины будут иметь мозги, работать за компьютером и обгонят мужчин по численности в университетах", - считает Этвуд, добавляя, что "женщинам можно будет иметь много сексуальных партнеров, и их не будут за это сжигать на столбе".

Учитель английского и колумнист Лола Околози надеется, что через сто лет женщинам не нужно будет волноваться из-за того, что им не хватает денег на питание и развитие ребенка.

А комментатор Полли Тойнби делает неутешительный прогноз - она ​​не верит, еще гендерное неравенство будет преодолено даже в начале следующего века.

"Извините, что не раньше, но каждый шаг требует больше времени, чем я когда-либо надеялась", - говорит Тойнби.

"Я очень надеюсь, что сексизм уже не будет темой для обсуждений. Это для меня самое важное. Я просто хочу, чтобы в новостях не говорили что такая-то стала первой женщиной, которая сделала такое-то, а мы просто будем говорить о людях", - говорит профессор экспериментальной физики Кембриджского университета Афина Дональд.

Преимущества секса

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Daily Mail перечисляет "причины, которые делают секс полезным".

Во-первых, говорят ученые, он помогает сжечь большое количество калорий и может быть "замечательной" заменой физических упражнений. Во-вторых, в организмах людей, живущих здоровой сексуальной жизнью, вырабатывается большое количество антител, усиливающих иммунную систему.

Кроме того, по мнению гинеколога Шерри Росс, секс помогает женщинам вылечить недержание мочи после родов и избавиться или хотя бы снизить боль, связанную с менструальным циклом, а оргазм гарантирует спокойный и легкий сон.

Более того, исследователи утверждают, что хороший секс значительно улучшает психическое состояние и предотвращает появление морщин.

"Результаты показали, что люди, которые имеют регулярную здоровую сексуальную жизнь выглядят примерно на семь лет моложе, чем люди, которые не занимаются любовью два-три раза в неделю", - пишет издание.

И, наконец, секс поддерживает в форме мозг. Согласно новейшим исследованиям, "сексуально активные пожилые люди показывают гораздо лучшие результаты в вербальных и визуальных тестах", пишет Daily Mail.

Страх самостоятельности?

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Опрос двух тысяч британцев выявил 50 основных признаков взрослости, пишет Independent.

Результаты показали, что жители Соединенного Королевства сейчас становятся взрослыми в возрасте 25 лет, то есть через семь лет после достижения легального возраста совершеннолетия. Способствуют им в этом, помимо прочего, самостоятельные вынос мусора, стирка и оплата коммунальных услуг.

"Взрослая жизнь может быть вызовом для многих британцев - от организации финансов до работы по хозяйству, поэтому неудивительно, что многие люди не чувствуют себя "официально взрослыми" до 25-летнего возраста", - говорит представитель компании-исследователя Джулия Алпан.

Она отмечает, что большинство британцев взрослеют гораздо позже, чем предыдущие поколения. По ее мнению, это связано с экономическим климатом и проблемой поиска работы.

В то же время даже исследователи были удивлены, узнав, что большой процент опрошенных молодых людей не берут на себя ответственность за выполнение хотя бы какой-то повседневной работы.

"Многие миллениалы стараются избегать реалий "взрослой" жизни дольше, чем раньше, и полагаются на поддержку родителей чуть ли не до 30-летнего возраста", - цитирует Алпан Independent.

Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС