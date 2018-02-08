Обзор СМИ: будет ли крах биткоина?

В обзоре международной прессы в четверг:

Почему звездный час биткоина подходит к концу

Как в США оценивают украинскую благодарность Трампу

Почему Запад закрыл глаза на предвыборную ситуацию в России

Какое видео смотрят пользователи по рекомендации Youtube

Конец биткоина?

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Для биткоина, вероятно, наступили сложные времена

Звездный час биткоина подходит к концу, пишет бизнес-обозреватель The Independent Джоси Кокс. Автор делится собственным опытом увлечения криптовалютой и желанием инвестировать в нее. Однако он признается, что когда курс опустился ниже отметки в шесть тысяч долларов, его пыл угас.

По мнению журналиста, главная проблема криптовалют заключается в том, что их стоимость невозможно точно оценить, ведь они ничем не подкреплены. Стоимость определяется исключительно спросом на рынке.

Биткоину никогда не стать валютой наподобие фунта, доллара, японской иены или хотя бы казахстанский тенге, считает автор.

"В общем, он (биткоин. - Ред.) oказался "однодневкой" на рынке акций интернет-компаний", - пишет обозреватель The Independent.

Он цитирует представителя инвестиционной компании Goldman Sachs Стива Стронгина, который на вопрос "будет ли существовать криптовалюта через десять лет?" Ответил: "возможно, но это маловероятно".

Финансист провел параллели с первыми поисковыми системами в интернете, которыми сейчас никто не пользуется.

"Если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, наверное, так и есть", - резюмирует обозреватель издания.

Благодарность за оружие

Копірайт зображення УНІАН Image caption Председатель СБУ Василий Грицак

"Главный шпион Украины доволен Трампом" - под таким заголовком Bloomberg публикует колонку своего обозревателя Эли Лейка.

Журналист комментирует визит главы СБУ Василия Грицака в Вашингтон и размышляет, чем вызваны его положительные оценки работы президента США на украинском направлении.

"Убежден, что Трамп понимает, какая угроза поступает в Украину со стороны России", - заявил глава СБУ американским журналистам.

И все это на фоне обвинений в адрес Трампа о его возможных связях с Кремлем.

Автор напоминает, что расследование возможного вмешательства Москвы в американскую предвыборную кампанию снизило обороты. Россия эти обвинения опровергает.

К тому же в прошлом месяце делегация из трех российских спецслужб встречалась с американскими коллегами в Вашингтоне.

"Такие встречи не являются беспрецедентными, но учитывая роль России в дестабилизации ситуации в Украине и угрозу, которую она представляет для американской политической системы, вряд ли сейчас подходящее время для сотрудничества между американскими и российскими спецслужбами", - пишет обозреватель Bloomberg.

"Благодарность" главы СБУ Трампу журналист объясняет тем, что во времена президентства Барака Обамы администрация США так и не согласилась предоставить Украине летальное оружие.

Трамп сделал это в течение года пребывания в должности, отмечает автор.

Не менее важным аспектом является и помощь американцев Киеву в установлении лиц российских агентов, которые могут быть причастны к атакам на территории Украины.

По словам главы СБУ, сотрудничество Украины с ЦРУ беспокоит Россию, и это понятно из новостей на российском телевидении. Однако "Грицака радует российская пропаганда", ведь, по его мнению, это демонстрирует то, что Москва боится.

"Молчаливое согласие" Запада

Копірайт зображення AFP/GettyImages Image caption Рабочие в России вешают огромный плакат с портретом Путина

Пока Владимир Путин уверенно приближается к победе на очередных президентских выборах, Запад отмалчивается, закрывая глаза на ситуацию в России, пишет международный обозреватель и редактор The Guardian Саймон Тисдел.

"В России выборы - это только название. На самом деле это обман и дымовая завеса, цель которой - предать коррумпированному олигархату демократической респектабельности", - пишет журналист.

Сейчас выглядит так, что победу в этой "подтасованной" гонке снова получит Путин, однако от Запада не поступает никакой реакции, отмечает автор. Такую ситуацию он называет "молчаливым согласием на грани с соучастием" со стороны западных демократий.

"Такая тишина резко контрастирует с распространенными заявлениями Британии об обеспокоенности и необходимость поддержать демократию в Африке", - пишет журналист.

Если бы выборы в Иране или Зимбабве планировались при таких же обстоятельствах, как в России, Запад уже давно выразил бы свое возмущение.

Причина может заключаться в том, что Запад боится нестабильности в случае прихода к власти другого лидера, предполагает редактор The Guardian. А это может негативно сказаться на поставках российского газа в Европу.

Возможно, европейцы не верят в постсоветскую демократию. Возможно, Дональд Трамп восхищается стилем правления Путина и стремится составить ему конкуренцию. А возможно, нам никогда не понять Россию и ее президента, заключает автор.

По лабиринтам рекомендаций от YouTube

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Эмблема Youtube

Алгоритм формирования рекомендаций платформы для просмотра видео YouTube часто подталкивает пользователей к потреблению противоречивого, обманчивого и ложного контента. Таковы выводы собственного расследования The Wall Street Journal.

Ежедневно аудитория сервиса, которая составляет более полутора миллиардов человек, просматривает более десяти миллиардов часов видео. За этим стоит программа, которая самостоятельно формирует списки видеороликов, предложенных к просмотру.

"Согласно данным YouTube, эти перечни составляют 70% от общего времени просмотра, что превращает алгоритм в мощный центр, который решает, что вы будете смотреть", - пишет газета.

В отличие от других социальных сетей, в которых пользователи видят только тот контент, на который подписаны, что создает проблему так называемых "фильтр-пузырей" (filter bubbles английском), YouTube активно участвует в продвижении той информации, которую при других обстоятельствах они бы не увидели.

Издание провело расследрование и обнаружило, что платформа часто рекомендует пользователям просмотр контента о конспиративных теориях или фанатичных идеях.

"Редакционная политика этих новых платформ состоит в ее фактическом отсутствии", - цитирует газета профессора Северо-Восточного университета (США) Христо Уилсона.

Они играют с людьми в игры, добавляет он.

В руководстве YouTube признают проблему, и говорят, что работают над изменениями.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, ВВС Мониторинг