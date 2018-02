Западные СМИ: обнаженная грудь против Порошенко на Венском балу

Копірайт зображення Getty Images Image caption Петр Порошенко по приглашению руководителей Австрии в этом году посетил Венский бал

Что вызывает беспокойство организаторов зимних Игр, чьими фото изобилует венская пресса, и что узнали британские ученые о жуках-богомолах - в обзоре иностранных изданий от 9 февраля:

Соблюдайте инфо- и другую гигиену, спортсмены

Кто пришел на бал?

У богомолов свое видение мира

Facebook предлагает жаловаться

Средь шумного бала

Смесь светских развлечений и политики, изысканных нарядов и обнаженного активизма во время знаменитого ежегодного Венского бала закономерно привлекли внимание австрийских изданий.

Своеобразной «изюминкой» бала стало появление на красной дорожке обнаженных частей тела активистки движения Femen, среди которых можно было прочитать фразу "Poroshenko get the fuck out" ( "Порошенко, иди вон").

Даму под легкой вуалью, которая протестовала против участия президента Петра Порошенко в мероприятии, быстро нейтрализовала полиция.

Копірайт зображення president.gov.ua Image caption Петр Порошенко во время официального визита в Австрию

"Это абсолютно не тот вид, в котором можно появляться на Венский оперный бал", - отмечает издание Vienna Online.

Среди высокопоставленных гостей праздника внимание издания привлек федеральный канцлер Себастьян Курц, который посетил бал в компании подруги Сьюзан Тир и правозащитницы Варис Дири. Она борется против увечья женских половых органов.

Несмотря на то, что 31-летнего Курца часто называют "очень молодым", по правилам бала, он уже "слишком стар" для того, чтобы считаться дебютантом. Возраст дебютантов ограничен 24 годами.

Впрочем, канцлер объявил себя "плохим танцором", но похвалил бал, назвав его "прекрасной визитной карточкой страны".

Зима тревоги спортивной

Хакеры и норовирус - это "неизбежные угрозы", которые могут возникнуть перед спортсменами и участниками делегаций во время зимних Олимпийских игр, открывающихся сегодня в южнокорейском Пхенчхане, пишет New York Times.

Особое беспокойство южнокорейских служб вызывает "двойная" угроза хакерских атак, как со стороны Северной Кореи, так и со стороны стран, недовольных отстранением их спортсменов от участия в играх.

"Если некоторые считают, что благодаря дипломатическим усилиям угроза со стороны Северной Кореи могла ослабнуть, другие готовятся к последствиям кампании, которую проводят российские хакерские группы, чтобы отомстить за запрет для российских спортсменов", - пишет газета.

Копірайт зображення AFP Image caption Среди пораженных вирусом - охранники Игр

По словам представителей фирм безопасности, несколько месяцев назад эти группы уже удачно атаковали компьютерные сети связанных с Играми организаций.

Организаторы соревнований также борются с норовирусом, который уже "скосил" 128 человек.

"Решительно настроенные предотвратить превращение Олимпийских игр в общий желудочно-кишечный ужас, в четверг организаторы, похоже, решили прибегнуть к тактике выжженной земли, чтобы убить каждый микроб в радиусе 40 миль", - иронизирует издание.

Главным оружием волонтеров стали бутылочки 62-процентного раствора этанола для дезинфекции рук, которые они широко распространяют в Олимпийской деревне, и плакаты на многих языках, которые призывают к соблюдению гигиены.

Мир глазами богомолов

Если взять каплю воска и маленькие линзы и надеть такие "очки" на жуков-богомолов, то можно сделать для них 3D-кинотеатр. Также можно узнать об особом стереозрении, которое может быть полезным в робототехнике, пишет Washington Post

Эксперимент с "очками", проведенный учеными Университета Ньюкасла, показал, что зрение богомолов отличается от человеческого тем, что им не нужно совмещать изображение, полученное каждым глазом, в одну картинку.

К тому же, несмотря на относительно небольшое количество нейронов их мозга по сравнению с человеческим, они способны очень быстро обрабатывать зрительную информацию.

"Для богомолов важно, чтобы цели двигались, но не обязательно совпадали", - объясняют ученые.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Богомол

Такой тип зрения, построенный на глубине и движении во времени, а не сравнении изображений, до сих пор не был известен.

Находка может быть использована в алгоритмах легких роботов, прогнозируют ученые.

Кнопка для жалоб

Facebook тестирует новую функцию "голосование против", которая позволяет пользователям быстро пожаловаться компании на неуместные или оскорбительные комментарии, пишет профильное издание PC Mag.

С четверга такая возможность появилась у ограниченного круга пользователей. Если нажать на опцию "голосовать против", комментарий исчезнет, ​​а пользователь будет иметь возможность указать одну из четырех возможных причин недовольства.

Как подчеркивает Facebook, в отличие от социальной сети Reddit, "голосование против" определенной сомнительной ремарки не опускает ее среди других комментариев.

"Мы не тестируем кнопку "не нравится"", - заявили представители Facebook в письме к PC Mag. "Мы исследуем вариант обратной связи по поводу комментариев под постами на публичных страницах".

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС.