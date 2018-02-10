Культобзор: почему критики "отстегали" фильм "Пятьдесят оттенков "скучного"

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В культобзоре уходящей недели читайте:

Пятьдесят оттенков "скучного"

Елизаветта II - королева диско?

Рокер Джек Воробей

Неизвестный Джеймс Бонд

Пятьдесят оттенков "скучного"?

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Вся трилогия напоминает неудачное свидание пользователей Tinder, длящееся три года

Уже третий год подряд в канун Дня святого Валентина в украинский прокат выходит очередная часть эротической трилогии "Пятьдесят оттенков серого".

Как пишет британский таблоид Sun, критики во всем мире безжалостно "отстегали" ленту, назвав ее абсолютно"скучной".

Рассказ о супружеской жизни миллионера Кристиана Грея и "простой девушки" Анастейши показалась им довольно банальной и предсказуемой.

Газета отмечает, что солидное издание Hollywood Reporter назвало всю трилогию "одной из худших кинофраншиз последних лет", а главных героев - "одной из самых скучных пар, которые когда-либо появлялись на экране".

В Австралии, где уже прошли первые показы фильма, газета Herald Sun написала: "Все это (трилогия - Ред.) напоминает неудачное свидание пользователей Tinder, которое длится три года". И в подтверждение мнения критиков публикует ряд цитат из диалогов главных героев фильма, "от которых становится дурно".

Как например, "желание взорвалось в моем теле, как 4 июля" (День независимости США, который отмечают с фейерверками. - Ред.) или "страсть пробудила темные и смертельные силы в моем паху".

Но несмотря на сокрушительную критику - третья часть "Пятидесяти оттенков серого" имеет все шансы стать финансово успешной, пишет Sun.

Газета напоминает, что и предыдущие две ленты франшизы получили негативные отзывы критиков, но собрали кругленькую сумму в мировом прокате - почти миллиард долларов!

Елизавета II - королева диско?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Королева любит слушать "Dancing Queen"

Недавно стало известно, какую музыку любит британская королева. Диджей одной из радиостанций ВВС Крис Эванс утверждает, что 91-летняя глава британской королевской семьи - поклонница стиля диско.

Эванс рассказал, что в кругу близких друзей Елизавета II "просит поставить хорошее диско" и ее любимую песню - хит АВВА "Dancing Queen".

Гость одной из королевских вечеринок "для своих" рассказал ему, что когда зазвучали первые аккорды этой песни, лицо монарха "будто посветлело".

"Я всегда стараюсь танцевать, когд звучит эта песня, ведь я королева, и я люблю танцевать", - цитирует слова Елизаветы гость вечеринки.

"Dancing Queen" впервые прозвучала в 1975 году. В 1976 году этот хит продержался на первом месте британских чартов целых шесть недель.

Кроме того, песня заняла первую строчку в чартах таких стран, как Норвегия, Ирландия, Германия, Бельгия, Нидерланды, а также Родезия (ныне Зимбабве), ЮАР, Мексика, Бразилия, Австралия и новая Зеландия. В США "Dancing Queen" возглавила чарты в 1977 году.

Рокер Джек Воробей

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Звезда "Пиратов Карибского моря" актер Джонни Депп планирует выступить в Великобритании в качестве рок-музыканта, да еще и в звездной компании - вместе с Alice Cooper и участником группы Aerosmith Джо Перри.

Летом эта троица, которая именует себя Hollywood Vampires, выступит на крупнейших площадках страны, включая легендарный концертный зал "Уэмбли арена" в Лондоне.

Оказывается, тяжелый рок - давнее увлечение Джона Деппа. Голос актера можно услышать на пластинке Aerosmith, вышедшей в 2012 году. Тогда он выступил в роли бэк-вокалиста.

В США Депп выступил вместе с музыкантами Мэрилином Мэнсоном и Вилли Нельсоном. А в 2017-м он даже появился на сцене крупнейшего рок-фестиваля Великобритании в Гластонбери в качестве почетного гостя.

Британская газета Evening Standard рассказывает, что группа Hollywood Vampires выпустила свой дебютный альбом в 2015 году.

Что касается степени "тяжести" рока в исполнении Деппа и других "вампиров", то актер предупредил: "В ушах будет греметь так, что может даже хлынуть кровь".

Неизвестный Джеймс Бонд

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Известный британский писатель и сценарист Энтони Горовиц напишет новую книгу об агенте 007 на основании неопубликованных материалов, которые оставил после себя создатель легендарного шпиона Ян Флеминг.

Газета Guardian пишет, что потомки Флеминга уже во второй раз обратились к писателю с предложением написать роман о Бонде. Первая книга Энтони Горовица о приключениях агента МИ6 вышла в 2015-м году. В книге, написанной в стиле Яна Флеминга, Бонд оказался в Германии, в буллите гонки "Формула-1".

А новая книга под названием "Навсегда и один день", которая выйдет из печати в мае, расскажет о том, как все начиналось.

Это будет приквел к первому шпионскому роману Флеминга "Казино Рояль" 1953 года.

По словам романиста, действия книги будут происходить на юге Франции, где в воде обнаружат тело агента 007. Именно на его место глава разведки "М" и назначит молодого Бонда.

"Я надеюсь, что Яну Флемингу понравилось бы", - цитирует Горовица газета Guardian.

Как известно, 14 романов о Бонде были написаны Флемингом в период с 1953 по 1966 год.

После смерти писателя его потомки обратились к ряду известных английских романистов, среди которых Кингсли Эмис, Себастьян Фаулкс и Уильям Бойд, с просьбой написать продолжение саги о самом известном шпионе.

Подготовила Наталья Матюхина, Мониторинг ВВС