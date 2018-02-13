Facebook - для "преклонного возраста"? - обзор СМИ

Копірайт зображення Reuters Image caption Женщина в парке в центре Киева, 12 февраля

Во вторник, 13 февраля, западные СМИ пишут о следующем:

• Выборы в России - "подобие" демократии.

• Facebook - для "пожилых"?

• Карибское приключение: "Я потерял все".

FT: Выборы в России - "подобие" демократии

Оппонентам Владимира Путина в президентской гонке предоставили площадку для выражения политических взглядов, но маловероятно, что кто-то из них сможет на этих выборах победить, пишет Financial Times.

Копірайт зображення Getty Images

"Кремль считает, что наличие восьми кандидатов может создать впечатление, что происходит настоящая конкуренция", - добавляет издание.

Семь конкурентов Путина крайне важны для Кремля. С их помощью хотят создать "подобие" демократии и обеспечить явку минимум в 70%, отмечает газета.

Участие определенных кандидатов в предвыборной гонке, в том числе уполномоченного президента по делам бизнесменов Бориса Титова, Financial Times называет свидетельством взаимовыгодных отношений между властью и политиками, которые согласились на ее предложение.

Издание цитирует кандидата Ксению Собчак, которая говорит, что не питает иллюзий относительно исхода этих выборов. И добавляет: "Выборы в России - это казино, а как известно, именно казино всегда и побеждает в нем".

Наконец газета приводит слова некоторых российских чиновников, которые так описывают ситуацию с выборами в стране: "Конечно, наши выборы несколько демократичнее тех, которые происходили в Советском Союзе. Они немного больше похожи на те, что проходили в ГДР (бывшая Восточная Германия)" .

Facebook - для "преклонного возраста"?

Теперь это официально: Facebook - для "пожилых людей", сообщает Guardian

Копірайт зображення Getty Images

Отчет исследовательской компании eMarketer показал, что подростки и молодежь в Британии все меньше пользуются соцсетями, зато количество посетителей старше 55 лет, растет.

Предполагают, что в 2018 году эта возрастная категория станет второй по количеству пользователей этой соцсети.

Исследователи обращают внимание, что молодежь предпочитает другие платформы, в частности, Snapchat.

Среди причин этого эксперты называют то, что старшее поколение не успевает за всеми новинками в интернете, а благодаря подходу Facebook к размещению фото и видео, им легче следить за жизнью своих детей и внуков.

Но несмотря на это, Facebook остается самой популярной соцсетью в стране. Ежедневно ее посещают вдвое больше людей, чем Instagram и Snapchat, заключает Guardian.

Карибское приключение: "Я потерял все за 20 минут"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мальдивы

Морское путешествие на Карибские острова, которое начиналась как попытка вырваться из офисной рутины, завершилось потерей всего нажитого.

Tampa Bay Times рассказывает историю молодой пары, которая продала имущество и потратила все сбережения на покупку лодки.

После двухмесячной подготовки и сборов, 26-летний Тэннер Бродвелл и 24-летняя Никки Уолш взяли собаку, подняли паруса и отправились в путь из Флориды.

Но за два дня их лодка столкнулся с неизвестным предметом на дне Мексиканского залива и затонул в 40 километрах от побережья.

"Я продал все. Я должен был это сделать. И все это потерял за каких-то 20 минут", - цитирует издание Бродвелла.

Молодой человек работал агентом по продажам. С Никки Уолш они познакомились в Филадельфии, куда он приезжал в командировку.

Со временем пара устала от привычного образа жизни и работы, которая им была не по душе.

"Мы устали от такой жизни, от того, что заставляли делать людей то, чего они не хотят", - говорит Бродвелл.

У пары нет работы и не осталось сбережений. Сейчас они планируют пожить некоторое время у матери Бродвелла.

Но с планами о путешествии на Карибы не расстаются. «Мы не можем просто взять и изменить мечтам", - говорит Уолш.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мальдивы

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, ВВС Мониторинг