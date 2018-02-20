New York Times: украинские чиновники наживаются на войне

Обзор мировых СМИ во вторник:

Война как источник коррупции в Украине

Почему в Европе растёт антисемитизм

Советник Трампа договорился со следствием

Кто проворнее - серые или рыжие белки?

Кому война, а кому виллы

Копірайт зображення Getty Images Image caption Архивное фото, 2014 год

Статью о коррупции в военной сфере Украины опубликовал New York Times. Газета пишет, что на фоне войны на Донбассе и значительного роста расходов на военную сферу в системе Министерства обороны Украины "буйным цветом расцвела коррупция". Бороться с этим позорным явлением очень трудно, потому что все контракты и соглашения защищены грифом "секретно".

Американское издание отмечает, что внимание к этой проблеме в очередной раз привлек случай с закупкой 100 машин скорой помощи для раненых военнослужащих.

"В прошлом месяце Министерство обороны Украины с гордостью объявило об улучшении оказания медицинской помощи раненым военнослужащим посредством закупки 100 новых автомобилей скорой помощи. Однако нигде не упоминалось о том, что многие из этих "скорых" уже сломались. И что они были проданы без проведения тендера автотранспортной компанией, принадлежащей высокопоставленному чиновнику, ответственному за закупки для Вооруженных Сил Украины. И что этот чиновник, Олег Гладковский, - давний друг и деловой партнер президента Украины Петра Порошенко", - пишет New York Times.

И хотя нет никаких доказательств того, что Гладковский лично повлиял на решение о выборе его компании в качестве поставщика медицинских автомобилей для армии, в этом деле четко прослеживается "явный конфликт интересов", отмечает New York Times.

Газета приводит комментарий нардепа и заместителя главы антикоррупционного комитета Верховной Рады Украины Виктора Чумака, который убежден, что никто никогда не узнает о том, как принималось данное решение. "Это все секретно", - говорит он и добавляет - "слияние политики и бизнеса - это наша самая большая проблема."

Ярким свидетельством прочной связи бизнеса и политики, а также доходов, которые она приносит, являются шикарные виллы на южном побережье Испании, продолжает газета. "Они принадлежат президенту Порошенко, Гладковскому и Игорю Кононенко, еще одному деловому партнеру президента, а также главе фракцию Порошенко в парламенте", - рассказывает New York Times. - "Ни один из них не задекларировал испанскую собственность в годовой декларации".

"Порошенко надеется на переизбрание в следующем году. Он позиционирует себя как лидер, который заново создал украинскую армию и смог дать отпор президенту России Владимиру Путину. Однако в сознании рядовых украинцев конфликт с пророссийскими сепаратистами медленно мутирует, превращаясь из героической борьбы в еще одну дыру для обогащения и коррупции", - заключает New York Times.

Вперед в темное прошлое?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Протест у посольства Польши в Израиле

Washington Post обеспокоена ростом радикализма и антисемитизма в Европе.

Издание пишет о приходе к власти праворадикалов в Австрии и Германии, призывающих к массовой депортации мигрантов, росте антисемитских и антимусульманских настроений в Венгрии, Чехии и Великобритании, а также протеворечивом законе об Институте национальной памяти, который предусматривает наказание за заявления о причастности поляков к Холокосту.

Washington Post напоминает, что закон наделал много шума во всем мире - от США и Израиля до Украины. Газета цитирует историка и главного редактора популярного польского издания Gazeta Wyborcza Адама Михника, который рассказал, что он уже привел к новой волне неприязни к евреям в стране. "Я не помню ничего подобного с 1968 года", - говорит Михник.

"Факт остается фактом", - добавляет Washington Post. - "Историки задокументировали преступления на почве антисемитизма, совершенные гражданами Польши".

Washington Post пытается понять, почему так происходит. "В Польше, так же, как в других городах Восточной Европы, исторический ревизионизм не является чем-то новым. В течение десятилетий в послевоенные и постсоветские времена историю с легкостью переписывали, чтобы получить определенную политическую выгоду. Поэтому многие усматривают в так называемом законе о Холокосте возврат к временам, когда идеология диктовала историю", - считает американская газета.

Свидетели будут говорить

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Бывший советник Дональда Трампа во время американской избирательной кампании 2016 года Ричард Гейтс решил заключить сделку со следствием в деле о российском вмешательстве в президентские выборы, чтобы уменьшить срок своего заключения, сообщает британская Times.

Ожидается, что Гейтс признает себя виновным в мошенничестве и отмывании денег, а также согласится дать показания против экс-руководителя избирательного штаба нынешнего президента США Пола Манафорта, пишет газета. Шаг Гейтса может повлиять на то, что и Манафорт пойдет на сделку со следствием в деле о связях окружения Трампа с Кремлем.

В 2017 году Пол Манафорт и Ричард Гейтс были задержаны американскими правоохранителями по обвинению в ряде преступлений, включая отмывание средств, в том числе полученных от бывшего президента Украины Виктора Януковича за продвижение интересов Партии регионов и "Оппозиционного блока". Оба отвергли обвинения в правонарушениях. Ричард Гейтс является давним партнером Манафорта, с которым он в течение десяти лет работал в разных странах Восточной Европы.

Times добавляет, что двое других бывших членов команды Трампа - экс-советник по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн и экс-советник по вопросам внешней политики Джордж Пападопулос - уже сотрудничают со следствием. Они также публично признали, что ранее обманывали следователей ФБР.

Газета напоминает, что каждый новый поворот в деле возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года сопровождался твитами Трампа, опровергающими такие предположения.

Цвет имеет значение

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Серые белки умнее и сильнее своих рыжих родственниц, сообщает британская Daily Mail, ссылаясь на результаты исследования британских ученых.

Исследователи из университетов Экзетера и Эдинбурга обнаружили, что рыжая белка меньше по размеру, пушистее и не так агрессивна в повадках, как серая, пишет газета. Например, чтобы получить орех, серые белки более эффективно нагибали и подталкивали ветви деревьей. По данным исследования, понять, как быстрее и проще достать пищу смогли 91% участников исследования серой "масти" и 62% рыжей.

Такая способность лучше решать проблемы могла стать причиной того, что серые животные доминируют как популяция - в мире их в 15 раз больше, чем рыжих белок.

Подготовила Наталья Матюхина, Мониторинг ВВС