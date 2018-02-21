Чем Украины грозит сотрудничество с авиалиниями Ирана? - обзор СМИ

Копірайт зображення BEHROUZ MEHRI Image caption Самолет авиалиний Ирана

Западные СМИ 21 февраля пишут о таком:

Коррупция и контрабанда оружия как основные проблемы Украины

Следующий виток напряжения между Польшей и ЕС

Есть ли будущее у электронных книг?

Умеренно пить - это сколько?

Помощь в обмен на борьбу

Член Палаты представителей США от Флориды Фрэнсис Руни считает, что помощь Украине в противодействии российской агрессии отвечает стратегическим интересам США.

"Запад должен значительно поднять цену дальнейшей агрессии против Украины и Восточной Европы для президента России Владимира Путина", - говорится в статье Руни для The Hill.

Конгрессмен предположил, что декабрьское решение США о предоставлении Украине противотанковых комплексов "Джавелин" и снайперских систем может "повысить ставки для дальнейшей российской агрессии".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Тайваньские солдаты испытывают американские "Джавелины" во время военных учений на западных островах Пэнху, 17 апреля 2013 года

Поэтому "могут понадобиться дополнительные оборонительные меры, чтобы не дать Путину достичь цели возвращения российского контроля над соседними буферными государствами", - добавляет он.

Впрочем, Украина должна оправдать получение дополнительной помощи от Запада, в частности путем внедрения таможенного законодательства и пресечения контрабанды наркотиков и оружия.

По его словам, беспокойство вызывает "углубление коммерческих связей" Украины с иранскими авиалиниями, которые находятся под западными санкциями из-за нелегальных поставок оружия.

"Как Украина может искать помощи на Западе, одновременно помогая учреждениям, находящимся под санкциями? Она должна прекратить поддерживать режимы, которые угрожают региону и миру", - считает Руни.

Второй задачей для Украины он считает борьбу с "вездесущей" коррупцией и установление верховенства права.

Польша уничтожает Беловежскую пущу?

Польша нарушила международные законы, резко увеличив вырубку леса в древней Беловежской пуще, заявил генеральный адвокат Европейского суда Ив Бот, пишет New York Times.

Выводы адвоката появились на фоне ухудшения отношений между ЕС и Польшей, которая в последнее время "неоднократно игнорировала правила организации и ставила под сомнение ее авторитет".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Акция протеста против вырубки Беловежской Пущи в Польше, август 2017 года

По словам издания, дело о лесе будет рассматривать Европейский суд, который, как правило, считается с мнением своего генерального адвоката.

В 2016 году Польша заявила, что втрое увеличит разрешенную норму вырубки леса в заповедной Беловежской пуще, но в следующем году Европейская Комиссия заблокировала это решение через Европейский суд. Сначала Польша проигнорировала запрет, но из-за значительных штрафов вынуждена была свести вырубку к минимуму.

"Спор о лесе является лишь частью большого диспута между консервативным польским правительством и Брюсселем, который обвинил партию "Право и справедливость" в подрыве демократии и верховенства права", - пишет New York Times.

В частности, речь идет об усилении контроля над судебной системой, ограничении свободы слова и проведения демонстраций, а также о принятии закона, запрещающего обвинять Польшу в злодеяниях нацистов.

Сколько пить, чтобы долго жить?

Новое исследование, представленное на конференции Американской ассоциации по развитию науки, свидетельствует о возможной связи между умеренным употреблением алкоголя и увеличением продолжительности жизни, пишет Time.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Аграрная ярмарка в Берлине, 19 января 2018 года

В частности, два бокала вина или пива в день могут на 18% снизить риск преждевременной смерти, то есть эффект будет даже больше, чем от занятий физкультурой, которые также хорошо влияют на продолжительность жизни.

Такие данные получили в результате исследования, проведенного Институтом проблем памяти и неврологических расстройств Университета Калифорнии. Участие в исследовании принимали люди старше 90 лет.

Как отмечает Time, "ключевым требованием" для положительного эффекта от употребления алкоголя является умеренность, поскольку, по мнению других ученых, крепкие напитки могут способствовать появлению сердечных заболеваний, а также определенных типов рака и ожирения.

Электронно, но не креативно

Арно Нури, директор одного из крупнейших издательств мира Hachette Livre, считает электронные книги "глупостью", пишет Guardian. По его словам, уровень продаж, на который вышли цифровые издательства в США и Великобритании, останется неизменным.

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"Это предел формата электронных книг. Электронная книга - глупый продукт. Это то же, что и печатная книга, просто она электронная. Ни креативности, ни больших возможностей, ни реального цифрового опыта", - считает Нури.

По его мнению, одна из причин отсутствия креативности - слабый уровень цифровых навыков у издательств.

"Издатели и редакторы привыкли к работе с рукописью и созданию плоского дизайна. Они не знакомы с полным потенциалом трехмерности и цифровых технологий", - утверждает Нури.

Он допускает возможность изобретение отличного от электронных книг формата для работы с контентом, который будет отличаться техническими возможностями подачи текста.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС