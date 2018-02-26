Обзор СМИ: миллениалы - самое "тяжелое" поколение планеты?

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Темы западной прессы сегодня:

США подозревают российских шпионов в кибератаке на Олимпиаду

Милениалы - самое толстое поколение?

Как можно предсказать экономическую рецессию по количеству беременностей

Силиконовые имплантаты бесплатно

"Взломали" Олимпиаду

Российские шпионы взломали несколько компьютеров организаторов зимней Олимпиады в Южной Корее, сообщает Washington Post со ссылкой на разведку США.

Секретную операцию под названием "под чужим флагом" проводили так, чтобы выглядело, будто виновата Северная Корея. Об этом изданию рассказали два американских чиновника, которые согласились дать комментарий на условиях анонимности.

Представители Олимпийского комитета подтвердили, что во время открытия Игр 9 февраля произошла кибератака, но кто ее совершил - не сказали.

Тогда были проблемы с интернетом, системами теле- и радиовещания и доступом к сайту Олимпиады. Многие посетители церемонии открытия не смогли распечатать свои электронные билеты. Поэтому многие места на спортивной арене остались пустыми, отмечает издание.

Эксперты говорят, что Россия пошла на такой шаг в ответ на запрет ее сборной участвовать в соревнованиях.

Информация из отчета разведки США совпадает с данными частных аналитиков, которые утверждают, что существуют признаки вмешательства Москвы в зимние Олимпийские игры, добавляет газета.

Самое толстое поколение

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Миллениалы (поколение, рожденное в начале 1980-х годов) станут поколением, которое имеет больше всего проблем с лишним весом. Таковы результаты исследования британского центра по изучению рака, пишет Guardian.

Ученые установили, что 70% представителей поколения набирают опасное количество лишнего веса еще до того, как успевают достичь среднего возраста.

Издание цитирует профессора Линду Болд, которая говорит, что несмотря на репутацию миллениалов как людей, исповедующих здоровый образ жизни, они должны изменить свои пищевые привычки. Г-жа Болд, эксперт по предотвращению рака, рекомендует уменьшить употребление фастфуда и увеличить в рационе количество фруктов, овощей и клетчатки.

Лишний вес может способствовать развитию 13 видов рака, говорят ученые. Так, по данным Всемирного центра по исследованию рака, количество детей и взрослых, которые рискуют заболеть раком из-за ожирения, резко возросло с 1975 года.

Как связаны между собой беременность и рецессия

По количеству беременных женщин в стране можно предугадать, надвигается ли рецессия, пишет Financial Times со ссылкой на последний отчет Национального бюро экономических исследований США.

В документе говорится, что низкий уровень фертильности жителей той или иной страны может быть индикатором экономического спада.

Так, отследив особенности начала последних трех рецессий в США, исследователи установили, что количество беременных американок начинало снижаться за полгода до того, как экономические процессы в стране замедлялись.

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По словам Дэниэла Хангермана, профессора экономики из американского университета Нотр-Дам, показательным является снижение количества беременных перед началом финансового кризиса 2007 года. Тогда эксперты говорили, что предсказать этот кризис было сложно.

"Одним из объяснений можно считать то, что решение родить ребенка часто свидетельствует об уровне оптимизма человека относительно будущих перспектив", - цитирует газета соавтора исследования Кейси Баклс.

Ученые установили, что уровень фертильности позволяет предсказать экономический спад заранее, а иногда он даже надежнее других индикаторов.

Это не первый случай в истории, когда экономисты обращаются к оценке нетрадиционных параметров, отмечает издание.

Так, ранее были попытки установить связь между состоянием экономики и темпами продаж губной помады, а также мужского белья.

Силиконовые имплантаты бесплатно

В Индии начнут делать некоторые пластические операции, в том числе по увеличению груди бесплатно, сообщает Independent.

Накануне министр здравоохранения штата Тамил-Наду объявил о запуске программы в городе Ченнаи, которая предусматривает проведение таких операций за государственный счет.

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"Почему операции по совершенствованию внешности должны быть недоступными для незащищенных слоев населения?" - цитирует издание министра.

По его словам, в случае, если государство не будет предоставлять возможность получить такие услуги бесплатно, люди будут обращаться к более опасным средствам или брать большие кредиты.

Согласно данным местных клиник, в течение последних нескольких месяцев все больше женщин стали обращаться к услугам врачей, чтобы изменить форму груди. Особенно это актуально для тех, кто перенес рак. Сегодня таким пациентам пластические операции уже делают бесплатно, отмечает издание.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Службамониторинга ВВС