Обзор СМИ: "опасная эскалация" от Путина и Газпрома

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Иностранная пресса в понедельник пишет на такие темы:

"Опасная эскалация" от Путина

Газовые войны

Майнинг по-северокорейски

Секрет польских националистов

"Опасная эскалация" от Путина

Ядерная риторика Владимира Путина угрожает миру "опасной эскалацией", считает Financial Times.

Издание посвящает свою редакционную статью выступлению российского президента перед Федеральным собранием, в котором указывает, что его заявления о разработке "непобедимого" оружия представляют угрозу, даже если не являются правдивыми.

До президентских выборов в России осталось несколько недель, и, очевидно, Путин хотел поразить свой электорат, продемонстрировав качества харизматического лидера, пишет газета.

"Но он также дал понять Западу, что Россия возвращается на арену в роли глобальной силы и не намерена отставать от США в любых попытках расширить или модернизировать свой ядерный потенциал", - отмечает Financial Times.

С точки зрения Москвы такие действия являются ответом на "провокации" Запада, а именно на "посягательство НАТО на российскую сферу интересов".

Усугубляет ситуацию и изменение стратегии национальной безопасности США, добавляет издание. Так, Вашингтон заявил о том, что отныне в приоритете не борьба с терроризмом, а борьба за мировое лидерство.

"Изменение политики США грозит снижением порога для начала ядерной войны", - пишет Financial Times.

Газета также выражает обеспокоенность снижением интереса и Москвы, и Вашингтона к программе контроля над вооружением. Поэтому, пока остается ждать и наблюдать за тем, что будет, когда срок действия Соглашения о сокращении наступательных вооружений (СНВ-III), подписанного тогдашним президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, закончится в 2021 году.

Исходя из опыта холодной войны, диалог возможен тогда, когда интересы сторон пересекаются, даже в таких сложных вопросах как конфликты в Сирии и Украине. Путин же выбрал стратегию игры на страхе США потерять статус единственной сверхдержавы, заключает Financial Times.

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Газовые войны

Российский "Газпром" пошел по пути "эскалации на опережение", заявив о расторжении контрактов с Украиной, пишет "Коммерсант".

Газовый монополист преследует две цели, отмечает газета. Первая - минимизировать в ходе переговоров с "Нафтогазом" последствия решения Стокгольмского арбитража.

Вторая - поставить Европу перед реальной угрозой остановки украинского транзита в попытке сделать ее более лояльной к таким проектам, как вторая ветка газопровода "Северный поток".

Издание цитирует свой источник, по словам которого в начале 2015 года "Газпром" заявил о прекращении транзита через Украину с 2020 года и выдвинул ультиматум Европе: немедленно строить газопроводы для "Турецкого потока". Впоследствии, ключевые потребители российского газа в Западной Европе предложили российскому монополисту построить "Северный поток - 2", говорит источник.

Газета напоминает, что накануне прекращения поставок российского газа в Украину, глава "Газпрома" Алексей Миллер был в Турции. В компании цель его поездки не прокомментировали.

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Майнинг по-северокорейски

Северная Корея заработала более 200 млн долларов на операциях с криптовалютой в прошлом году, говорит бывшая сотрудница Американского национального агентства безопасности Присцилла Мориучи.

Таким образом, Пхеньяну удалось смягчить влияние жестких международных санкций на свою экономику, цитирует Daily Telegraph Мориучи.

По ее словам, криптовалюту Северная Корея получила путем майнинга (процесс так называемой добычи цифровых валют) и в результате хакерских атак.

Финансовые эксперты убеждены, что страна использует виртуальные рынки торговли криптовалютой для наполнения своей экономики наличными.

"Могу поспорить, что эту крипту конвертируют - в наличные или товары, которые идут на поддержку северокорейской ядерной программы", - цитирует издание Присциллу Мориучи.

В Пхеньяне обвинения в хакерстве опровергают.

Копірайт зображення EPA Image caption В должности премьер-министра Матеуш Моравецкий сменил Беату Шидло, которая ушла в отставку вместе с правительством. Решение о замене премьер-министра приняла партия "Право и справедливость".

Секрет польских националистов

Секрет популярности польских националистов пытается раскрыть The New York Times.

Газета пообщалась с жителями города Подгуже, что на северо-востоке страны, в поисках ответа на вопрос, в чем заключается национальная идея Польши.

"В христианских ценностях. Преданности Родине. И традициях", - цитирует издание члена местного совета Адама Коморовского.

По его словам, польские власти во главе с консервативной партией "Право и справедливость", прилагают усилия для того, чтобы поляки "возродили свое достоинство и гордость". И в этом ее главное достижение.

"Критики говорят, что партия использует демократические методы для того, чтобы подорвать позиции демократии", - пишет The New York Times и добавляет, что в Польше партия чрезвычайно популярна.

Особенно широкую поддержку ее популистские заявления о восстановлении традиционных ценностей имеют в сельской местности, где большинство жителей стремится к стабильности, особенно учитывая изменения, которые переживает Европа, отмечает издание.

Газета цитирует директора Польского института международных отношений Славомира Дебского, который говорит, что "Право и справедливость" осознала, что электорат в сельской местности можно быстро мобилизовать.

Издание добавляет, что во время пребывания партии у власти экономика Польши процветает, а деньги являются "важным психологическим сигналом для общества".

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, ВВС Мониторинг

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