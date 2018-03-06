"Безумцы, но не тупые" - экс-полковник ГРУ о возможном отравлении Скрипаля

Image caption Бывшему офицеру российской разведки Сергею Скрипалю внезапно стало плохо, когда он находился возле торгового центра Maltings в центре британского города Солсбери

Кто мог отравить бывшего российского агента, а также что общего у российских и украинских радикалов?

Во вторник западные СМИ пишут о нижеследующем:

Внезапная болезнь агента: стресс-реакция Кремля?

Распространение ультраправых взглядов: как бороться?

Искусственный интеллект помогает создавать новые фейки

Британский футбол: с заботой о ветеранах

"Сумашедшие, но не совсем тупые"

Россиянин Игорь Сутягин, которого в свое время обвинили в шпионаже и выслали в Британию в рамках обмена разоблаченными агентами, рассказал газете Independent о своем опыте общения с экс-разведчиком Сергеем Скрипалем, которого вчера обнаружили в критическом состоянии в английском городке Солсбери.

Сутягин вспомнил, что в 2010 году Скрипаль "с облегчением" покидал Россию и радовался тому, что воссоединится с семьей.

Копірайт зображення AFP Image caption Скрипаль в 2006 году был осужден на 13 лет тюремного заключения

Несмотря на предположение, что Скрипаля могли отравить российские спецслужбы, Сутягин считает, что, учитывая огромный поток плохих новостей о России на Западе, было бы "странно", если бы Москва проводила такую операцию именно сейчас.

"Они сумасшедшие, но не совсем тупые, - заявил он. -" [Впрочем] дыма без огня не бывает, а у Кремля ужасная репутация".

К тому же, по его словам, известны случаи "нестабильного" или "неконтролируемого" поведения российского руководства в стрессовых условиях.

С другой стороны, Сутягин предполагает, если Скрипаля действительно отравили, "то это могла быть локальная инициатива, которая не была санкционирована сверху".

Совместное радикальное

Несмотря на "стойку усталость" от Украины в западном информационном пространстве, те, кто внимательно следит за войной России в Украине, могли заметить, что с обеих сторон в ней участвуют праворадикалы, чьи взгляды во многом совпадают, пишет журналистка украинского происхождения Наталья Антонова в авторской колонке для Guardian.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сторонники украинских ультраправых партий на марше, 2017 год

"Украинские и российские ультраправые силы хотят оставить друг в друге как можно больше дыр от пуль из-за вопросов, касающихся наследия Второй мировой войны или того, кто был настоящим героем. Но спросите их об абортах, феминизме, миграции, антисемитизме, правах ЛГБТ или вообще гражданских правах, или, если уж на то пошло, о прозрачности и подотчетности власти, и неожиданно эти заклятые враги больше напомнят добрых друзей", - пишет она.

По ее мнению, рост популярности праворадикалов в отдельных странах усиливает их позиции в других государствах.

Поэтому важно не только понимать феномен ненависти и его последствия, но и оказывать ему активное сопротивление путем "развития горизонтальных эмоциональных связей, а не только идеологических или интеллектуальных".

Футбол и слабоумие

Британские футболисты, которые закончили спортивную карьеру, а также их родные, получат специальные информационные брошюры, рассказывающие о слабоумии, пишет Mirror.

Копірайт зображення Hulton Archive Image caption Сборная Англии по футболу, 1966 год

Акция, которую проводит фонд Sporting Memories Foundation совместно с Ассоциацией профессиональных футболистов, вызвана тем, что не так давно у многих футболистов сборной Англии по футболу 1966 года, в частности у Рэя Уилсона и Нобби Стайлза, диагностировали слабоумие.

"Брошюра содержит полезную информацию о болезни, описывает первые практические шаги после постановки диагноза, а также дает советы, которые помогут жить со слабоумием", - рассказал исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов.

Слабоумие до сих пор считается неизлечимым, напоминает фонд Sporting Memories Foundation, поэтому важно поддерживать людей с таким диагнозом с помощью просветительской работы и специальных занятий.

Ассоциация профессиональных футболистов заказала специальное исследование этой проблемы и привлекла для этого ученых из Университета Глазго.

Искусственный интеллект для манипуляций

Одним из последствий развития искусственного интеллекта стало появление новой формы манипулирования цифровыми медиа под названием "дипфейк" (deepfake), что можно перевести как "глубокий фейк". Об этом пишет New York Times.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Камеры систем распознавания лиц

Имеется в виду возможность подменить лицо человека на видео, причем сделать это настолько качественно, что мало кто заметит вмешательство в изображение, а это может быть использовано для дезинформации.

К тому же "дипфейк" уже можно сделать бесплатно или за малые деньги благодаря таким программам как FakeApp, которые недавно появились в общем доступе на популярном веб-сайте Reddit.

Как убедился журналист New York Times: "Сделать "дипфейк" непросто, но для этого и не нужно обладать знаниями в области ядерной физики".

По словам корреспондента, члены тематических групп, которые интересуются "дипфейками", редактируют видеоклипы, заменяя лица актрис в порнографических фильмах на лица голливудских звезд.

"Я считаю это новой формой коммуникации. Боюсь, что люди начнут использовать ее в целях вымогательства или других незаконных действий. Необходимо учить людей, что такое может произойти", - считает доцент Хао Ли из Университета Южной Калифорнии.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС