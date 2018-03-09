Обзор СМИ: Британия - на пороге холодной войны с Россией?

В обзоре СМИ:

Какие "жесткие" ответные шаги в связи с отравлением экс-шпиона предпримет Лондон?

Как обеспечить безопасность британских футболистов в России?

Что быстрее распространяется - фейковые новости или правда?

Чем грозит здоровью телевидение?

Великобритания нанесет ответный удар?

Копірайт зображення Reuters Image caption Сергей Скрипаль был арестован в России в 2004 году. Его обвинили в государственной измене, а потом обменяли

Правительство Великобритании планирует прибегнуть к "целому спектру" чрезвычайно жестких мер, если правоохранители докажут причастность государственных органов России к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля, сообщает газета Sun.

Издание публикует эксклюзивную статью "Новая Холодная война Соединенного Королевства" о внеочередном заседании правительства страны, где и обсуждались такие шаги.

"Тереза ​​Мэй поставила перед министрами задачу готовиться к дипломатическим, экономическим и военным действиям в отношении России в связи с использованием нервно-паралитического вещества на территории Британии", - пишет Sun.

Указание премьер-министра основывается на докладе глав разведслужб о том, что в течение нескольких дней определят происхождение яда, который был применен к бывшему российскому разведчику и его дочери.

Sun пишет, что предлагается "немедленно выслать высокопоставленных российских дипломатов и шпионов, возможно, аннулировать визы олигархов, связанных с Кремлем, заморозить их активы и запретить въезд в страну". МИД проведет переговоры с "ближайшими союзниками - Францией и Германией" о совместном заявлении с осуждением действий Москвы.

Между тем на фоне "нового акта агрессии со стороны России" командующие вооруженных сил Великобритании предлагают усилить свое военное присутствие в Европе и разместить дополнительные истребители "Тайфун" в Эстонии, армейский батальон - в Польше или Румынии, а также поднять вопрос противодействия России на июльском саммите НАТО.

Sun цитирует высокопоставленного члена кабмина страны, который заявил: "Мы находимся в состоянии холодной войны с Россией, которая превращается в горячую".

Как защитить футболистов?

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Газета Daily Tepegraph поднимает вопрос личной безопасности английских футболистов на Чемпионате мира, который пройдёт в России летом 2018 года.

Газета цитирует руководителя Центра исследований безопасности и разведки Букингемского университета, профессора Энтони Глиса, который убежден, что английские спортсмены должны бойкотировать чемпионат ради собственной безопасности, если будет доказана причастность России к покушению на убийство бывшего российского шпиона в Солсбери.

"Если Путин причастен к этому, нам придется все отменить, - убеждет эксперт. - Мы не можем позволить россиянам относиться к Соединенному Королевству, как к месту, где они могут безнаказанно убить человека".

Другой эксперт по вопросам разведки Эдвард Лукас рассказал газете, что не стоит исключать возможность того, что Россия и в дальнейшем будет прибегать к саботажу в отношении Англии. На Чемпионате мира россияне могут отравить игроков сборной Англии или подменить их допинг-пробы.

Профессор Глис советует прибегнуть к чрезвычайным мерам безопасности, даже если причастность России к отравлению Скрипаля не будет доказана.

По его убеждению, футболистам следует употреблять только ту воду и продукты, которые доставят из Англии. Доступ к ним будут иметь только личные повара команды.

Кроме того, во время пребывания в России всем членам английской делегации стоит воздержаться от пользования Wi-Fi, считает он.

Фейковые новости "быстрее и глубже"

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Фейковые новости распространяются в социальных сетях в шесть раз быстрее, чем правдивые, пишет газета Daily Mail, ссылаясь на исследование американских ученых, проведенное в сотрудничестве с Twitter.

Сотрудники Массачусетского технологического института проанализировали 126 тысяч новостных сообщений, распространенных за период с 2006 по 2017 год.

Они обнаружили, что фейковые новости распространяются на 70% чаще, чем правдивые. Ученые также подсчитали, что ложная информация набирает аудиторию в 1500 человек в шесть раз быстрее, чем правдивая.

Фейковые новости распространяются через сайты социальных сетей "шире, быстрее, глубже, чем правда, во всех информационных категориях", - цитирует газета вывод американских ученых.

Руководитель проекта Деб Рой заявил, что его команда была "удивлена и даже потрясена" результатами исследования.

"Подумайте, прежде чем поделится новостью", - призывает он.

Телевидение: всё хорошо, что в меру

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Мужчины, проводящие 4 часа подряд перед экраном телевизора, подвергают своё здоровье серьёзному риску - развитию рака кишечника, предупреждает Daily Mail.

Ученые обследовали полмиллиона британцев и обнаружили взаимосвязь между малоподвижным образом жизни и вероятностью развития рака кишечника.

Ученые из Оксфордского университета и Международного агентства ООН по изучению рака установили, что риск заболеть раком среди мужчин, которые непрерывно смотрят телевизор, курят, употребляют алкоголь и нездоровую пищу, увеличивается на 35%.

Среди женщин этот показатель составляет лишь 11%, добавляет Daily Mail.

Газета напоминает, что рак кишечника является третьим наиболее распространенным диагностируемым видом рака среди британских мужчин.

Обзор подготовила Наталья Матюхина, ВВС Мониторинг

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