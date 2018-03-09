Обзор СМИ: Британия - на пороге холодной войны с Россией?
В обзоре СМИ:
- Какие "жесткие" ответные шаги в связи с отравлением экс-шпиона предпримет Лондон?
- Как обеспечить безопасность британских футболистов в России?
- Что быстрее распространяется - фейковые новости или правда?
- Чем грозит здоровью телевидение?
Великобритания нанесет ответный удар?
Правительство Великобритании планирует прибегнуть к "целому спектру" чрезвычайно жестких мер, если правоохранители докажут причастность государственных органов России к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля, сообщает газета Sun.
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Издание публикует эксклюзивную статью "Новая Холодная война Соединенного Королевства" о внеочередном заседании правительства страны, где и обсуждались такие шаги.
"Тереза Мэй поставила перед министрами задачу готовиться к дипломатическим, экономическим и военным действиям в отношении России в связи с использованием нервно-паралитического вещества на территории Британии", - пишет Sun.
Указание премьер-министра основывается на докладе глав разведслужб о том, что в течение нескольких дней определят происхождение яда, который был применен к бывшему российскому разведчику и его дочери.
Sun пишет, что предлагается "немедленно выслать высокопоставленных российских дипломатов и шпионов, возможно, аннулировать визы олигархов, связанных с Кремлем, заморозить их активы и запретить въезд в страну". МИД проведет переговоры с "ближайшими союзниками - Францией и Германией" о совместном заявлении с осуждением действий Москвы.
Между тем на фоне "нового акта агрессии со стороны России" командующие вооруженных сил Великобритании предлагают усилить свое военное присутствие в Европе и разместить дополнительные истребители "Тайфун" в Эстонии, армейский батальон - в Польше или Румынии, а также поднять вопрос противодействия России на июльском саммите НАТО.
Sun цитирует высокопоставленного члена кабмина страны, который заявил: "Мы находимся в состоянии холодной войны с Россией, которая превращается в горячую".
Как защитить футболистов?
Газета Daily Tepegraph поднимает вопрос личной безопасности английских футболистов на Чемпионате мира, который пройдёт в России летом 2018 года.
Газета цитирует руководителя Центра исследований безопасности и разведки Букингемского университета, профессора Энтони Глиса, который убежден, что английские спортсмены должны бойкотировать чемпионат ради собственной безопасности, если будет доказана причастность России к покушению на убийство бывшего российского шпиона в Солсбери.
"Если Путин причастен к этому, нам придется все отменить, - убеждет эксперт. - Мы не можем позволить россиянам относиться к Соединенному Королевству, как к месту, где они могут безнаказанно убить человека".
Другой эксперт по вопросам разведки Эдвард Лукас рассказал газете, что не стоит исключать возможность того, что Россия и в дальнейшем будет прибегать к саботажу в отношении Англии. На Чемпионате мира россияне могут отравить игроков сборной Англии или подменить их допинг-пробы.
Профессор Глис советует прибегнуть к чрезвычайным мерам безопасности, даже если причастность России к отравлению Скрипаля не будет доказана.
По его убеждению, футболистам следует употреблять только ту воду и продукты, которые доставят из Англии. Доступ к ним будут иметь только личные повара команды.
Кроме того, во время пребывания в России всем членам английской делегации стоит воздержаться от пользования Wi-Fi, считает он.
Фейковые новости "быстрее и глубже"
Фейковые новости распространяются в социальных сетях в шесть раз быстрее, чем правдивые, пишет газета Daily Mail, ссылаясь на исследование американских ученых, проведенное в сотрудничестве с Twitter.
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Сотрудники Массачусетского технологического института проанализировали 126 тысяч новостных сообщений, распространенных за период с 2006 по 2017 год.
Они обнаружили, что фейковые новости распространяются на 70% чаще, чем правдивые. Ученые также подсчитали, что ложная информация набирает аудиторию в 1500 человек в шесть раз быстрее, чем правдивая.
Фейковые новости распространяются через сайты социальных сетей "шире, быстрее, глубже, чем правда, во всех информационных категориях", - цитирует газета вывод американских ученых.
Руководитель проекта Деб Рой заявил, что его команда была "удивлена и даже потрясена" результатами исследования.
"Подумайте, прежде чем поделится новостью", - призывает он.
Телевидение: всё хорошо, что в меру
Мужчины, проводящие 4 часа подряд перед экраном телевизора, подвергают своё здоровье серьёзному риску - развитию рака кишечника, предупреждает Daily Mail.
Ученые обследовали полмиллиона британцев и обнаружили взаимосвязь между малоподвижным образом жизни и вероятностью развития рака кишечника.
Ученые из Оксфордского университета и Международного агентства ООН по изучению рака установили, что риск заболеть раком среди мужчин, которые непрерывно смотрят телевизор, курят, употребляют алкоголь и нездоровую пищу, увеличивается на 35%.
Среди женщин этот показатель составляет лишь 11%, добавляет Daily Mail.
Газета напоминает, что рак кишечника является третьим наиболее распространенным диагностируемым видом рака среди британских мужчин.
Обзор подготовила Наталья Матюхина, ВВС Мониторинг