Культобзор: культовому альбому группы Pink Floyd - 45 лет!

Концерт Роджера Вотерса, соліста Pink Floyd

Копірайт зображення Getty Images Image caption Концерт Роджера Уотерса, солиста Pink Floyd

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О чем спектакль "Дьявол с синей платьем"?

Последняя лента Вуди Аллена: чуда не произошло

"Темной стороне Луны" - 45

Одному из самых популярных альбомов в истории рок-музыки, Dark Side of the Moon ( «Темная сторона Луны») - 45! Пластинка британской группы Pink Floyd вышла в начале марта 1973 года и с тех пор не теряет популярности: по всему миру продано более 45 млн ее экземпляров.

"Темная сторона Луны" стала первым альбомом Pink Floyd, который прорвался в "Топ 40" в США, и через два месяца после выхода достиг вершины чарта Billboard 200.

Американский музыкальный журнал Rolling Stone пишет, что за 45 лет существования "Темная сторона Луны" не утратила актуальности.

"До сих пор музыка и слова звучат по-современному прекрасно". Уотерс, автор слов всех композиций альбома, рассказал Rolling Stone, что это была первая в дискографии группы работа, поднимающая серьезные темы, в частности, об отношении к войне, смерти, деньгам, течении времени и месте личности во вселенной.

Интересно, что строки, которые лучше всего передают философию "Темной стороны Луны", принадлежат Джерри О"Дрисколу, швейцару Abbey Road Studios, где Pink Floyd записывали альбом.

Именно он говорит в последней композиции диска "Затмение": "На самом деле нет никакой темной стороны Луны. Она вся черная. Единственное, что делает ее яркой, - это Солнце."

Rolling Stone отмечает большой коммерческий успех диска: "Истинный голос классического рока, альбом сделал его создателей - басиста и вокалиста Роджера Уотерса, гитариста и вокалиста Дэвида Гилмора, клавишника и вокалиста Рика Райта и ударника Ника Мэйсона - невероятно богатыми."

Кстати, именно поступления от продаж "Темной стороны Луны" в свое время спасли легендарную британскую комедию "Монти Пайтон и Священный Грааль", которая стала классикой британского кинематографа.

Когда съемочная группа встала перед финансовыми трудностями, музыканты Pink Floyd вместе с Элтоном Джоном и Led Zeppelin "скинулись" на продолжение съемок..

Копірайт зображення Getty Images Image caption Название спектаклю дало синее платье, принадлежавшее бывшему стажеру Белого Дома Монике Левински

"Дьявол с синей платьем"

В одном из театров Лондона вскоре состоится премьера политической драмы, поставленной по пьесе Кевина Арменто "Дьявол с синей платьем", сообщает газета Guardian.

Название спектаклю дало синее платье, принадлежавшее бывшему стажеру Белого Дома Монике Левински и стало одним из главным вещественных доказательств в расследовании ее отношений с 42-м президентом США Биллом Клинтоном.

Автор предлагает взглянуть на сам секс-скандал 1990-х годов с точки зрения пяти женщин: самой Моники, жены президента Хиллари Клинтон, его дочери Челси, подруги Моники Линды Трипп, которая рассказала о романе президента и его 22-летней помощницы правоохранителям, а также секретарши Билла Клинтона Бетти Керри.

Драматург считает, что разоблачение недостойного отношения к женщинам во многих сферах жизни требует нового взгляда на события в Белом доме, где неопытная молодая стажер поддалась чувству к могущественному политику мира, а впоследствии стала жертвой политической системы.

Спектакль также исследует трансформацию Хиллари Клинтон из Первой Леди США и жены неверного мужа в опытного и хладнокровного политика, представителя американского истеблишмента, который противостоит Дональду Трампу на выборах 2016 года.

По замыслу режиссера-постановщика Джошуа МакТаггарта, Билл Клинтон, который отвергал обвинения в близких отношениях с Моникой Левински пока в деле не появилось ее запятнанное синее платье, возникает на сцене в образе бессловесного музыканта-саксофониста.

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Последняя лента Вуди Аллена: чуда не произошло

На фоне прохладных отзывов критиков о последнем фильме Вуди Аллена "Колесо чудес" Financial Times спрашивает, может ли еще режиссер генерировать новые идеи.

Издание отмечает, что даже такие звезды, как Кейт Уинслет и Джастин Тимберлейк, не смогли спасти ленту, которая стала еще одним повторением пройденного: несчастное супружество, разочарование, восхищение и надежда на новую любовь, снова разочарование, которое только усиливает чувство одиночества.

"Вуди Аллен еще раз прокрутил то же колесо", - пишет газета. - "Если бы это было кино другого режиссера, его можно было бы назвать бледной копией Вуди Аллена".

Financial Times напоминает, что за годы своей длительной карьеры режиссер не раз переживал взлеты и падения. В начале 2000-х ему было достаточно трудно находить прокатчиков для своих работ. Но неожиданный и ошеломляющий успех "Печальной Жасмин" и "Полночи в Париже" вернули Аллена в премьер-лигу Голливуда.

Сейчас Вуди Аллен в который раз переживает не лучшие времена. На фоне кампаний за права женщин снова всплыла на поверхность история с якобы развращением его приемной дочери, что режиссер неоднократно опровергал. Из-за этого ряд актеров уже заявили, что больше не будут сотрудничать с ним. Судьба очередной ленты Аллена "Дождливый день в Нью-Йорке", оказалась в подвешенном состоянии, потому что даже занятые в ней звезды кинематографа пытаются дистанцироваться от ее режиссера.

"Колесо чудес", так же, как и ряд лент до него, наводят на мысль, что Вуди Аллен потерял не только расположение (Голлидвуда - ред.), но и способность генерировать новые идеи", - заключает газета.

Подготовила Наталья Матюхина, ВВС Мониторинг

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