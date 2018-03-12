Мэй может обвинить лично Путина - СМИ о деле Скрипаля

В понедельник, 12 марта, западные СМИ освещают следующие темы:

Великобритания готовится официально обвинить Россию в покушении на жизнь экс-шпиона

Почему итальянцам нравится Путин

Трамп - "не такой уж и плохой" президент

Исповедь "самой высокооплачиваемой" секс-работницы США

Мэй может обвинить лично Путина

Копірайт зображення WPA Pool/Getty Images Image caption По информации британских СМИ, Тереза Мэй может обвинить Владимира Путина публично в отравлении российского экс-разведчика

Sun утверждает, что Тереза ​​Мэй собирается публично обвинить Россию и лично Владимира Путина в покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в Англии.

Это "приведет к худшему кризису в отношениях между Лондоном и Москвой со времен холодной войны".

По информации издания, доклад разведслужб "убедительно" доказывает причастность Кремля к этому преступлению. В частности, специалисты считают, что газ, которым были отравлены Скрипаль и его дочь, изготовили в специальной лаборатории российской службы внешней разведки в Ясенево.

Sun ожидает, что после ознакомления с докладом г-жа Мэй созовет внеочередное заседание Совета национальной безопасности для обсуждения "масштаба ответных шагов" и обнародует "формальное обвинение в адрес Москвы" в своем обращении в Палату общин.

"Г-жа Мэй даже может пойти настолько далеко, что обвинит Владимира Путина лично", - пишет издание, напоминая, что, по российскому закону, разрешение на убийства за рубежом дает президент.

В то же время, газета отмечает, что министры еще не решили, как реагировать на действия Кремля, хотя и разработали "полный спектр" действий, включающий принудительную высылку и экономические санкции.

Впрочем, "два ястреба" кабинета - министр иностранных дел Борис Джонсон и глава оборонного ведомства Гэвин Уильямсон - "настаивают на как можно более жестких санкциях".

Между тем, некоторые эксперты предупреждают, что сильная реакция Лондона накануне российских президентских выборов может сыграть в пользу Путина.

"Россия является номером один в списке подозреваемых, в котором нет номера два. Но чем больше Путин указывает на агрессию и враждебность Запада, тем больше он объединяет россиян вокруг себя", - цитирует дипломата Тони Брентона Sun.

Италию охватила "путинофилия"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Некоторые итальянские журналисты утверждают, что в Италии Путин стал самым популярным зарубежным лидером

New York Times пишет, что результаты последних выборов, а также настроения в обществе свидетельствуют о том, что Италия "бросила Америку ради России".

По мнению издания, триумф популистов стал также "триумфом Путина". "Это доказательство того, что многие итальянцы бросили нас [американцев] и заменили Россией", - пишет газета.

"Никто никогда не проводил этот опрос, но я думаю, что если бы вы опросили всех итальянцев, кто является самым популярным зарубежным лидером во всей Италии, победил бы Путин", - говорит главный редактор газеты La Stampa Маурицио Молинари.

Подтверждают это и результаты выборов. Победителем стало пророссийское "Движение пяти звезд" - партия, которая "простила" агрессию Москвы по отношению к Украине, призвала ЕС снять антироссийские санкции и даже поставила под сомнение эффективность НАТО.

Впрочем, считает издание, ответственность за такое развитие событий несет и Трамп, который прислал четкий сигнал, что заботится о европейских союзниках "гораздо меньше", чем его предшественник, а западные ценности - свободный рынок, открытые границы и гуманитарная помощь - интересуют его меньше, чем собственное бахвальство.

"Даже те итальянцы, которые всегда были проамериканскими, сейчас выступают против Трампа. Они не верят, что Америка остается такой же надежной, как и раньше", - говорит ведущий итальянского ток-шоу Джанкарло Локенци.

С ним соглашается и Моринелли, который считает, что Италия переживает кризис представительной демократии, вызванной недоверием избирателей к господствующим кругам.

"Они не верят традиционным институтам. А если люди не верят этим институтам, они пытаются найти альтернативу. Президент Путин и является этой альтернативой", - цитирует Моринелли New York Times.

Достижения Трампа

Копірайт зображення Getty Images Image caption Среди достижений Трампа - уменьшение безработицы и дерегулирование экономики

Independent анализирует результаты работы Дональда Трампа в Белом доме и приходит к выводу, что в конце концов он "не такой уж и плохой" президент.

В частности, среди достижений политика издание называет рост фондового рынка и уменьшение безработицы. Другие экономические достижения включают "наиболее полное" упрощение американского налогового кодекса за 30 лет и отказ от регулирования экономики в той мере, в какой это делала администрация его предшественника.

Отмечает газета и внешнеполитические успехи Трампа. В частности, он приложил руку к победе над Исламским Государством, при его президентстве Северная Корея стала "более открытой" к переговорам, а разговоры об уничтожении ядерного оружия на Корейском полуострове все усиливаются.

Наконец Трамп "оказался готовым" слушать предложения по усилению контроля за оружием в Америке.

"Медленный прогресс, но тем не менее прогресс в борьбе с непонятной политикой относительно оружия в США", - считает Independent и призывает читателей подумать о том, что "возможно, просто возможно, Дональд Трамп не такой уж дьявол, как мы все ожидали".

Близость важнее секса?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Элис Литтл - "самая высокооплачиваемая" работница американской секс-индустрии

Daily Mirror публикует интервью с "самой высокооплачиваемой" работницей американской секс-индустрии. По мнению Элис Литтл, проституция является "самой тяжелой и самой лучшей деятельностью, которой она занималась в своей жизни".

Жительница штата Невада утверждает, что работает по 12-14 часов пять дней в неделю. Для этого она ежегодно тратит более 2000 долларов на презервативы и лубриканты, "часами" сидит в маникюрном салоне, а начинает свой день длительными упражнениями в спортзале. Секс-работница убеждена, что ее работа заключается не только в сексуальном удовлетворении клиентов.

"Моя работа содержит функции психолога, тренера по развитию отношений, а также секс-эксперта", - говорит Элис.

Девушка утверждает, что постоянно занимается самообразованием, изучая труды по сексуальности, психологии и социологии. Все это позволяет ей неплохо зарабатывать.

Она разработала свою собственную концепцию, которая заключается в том, что она продает не секс, а "близость".

"Секс уже подразумевается. То, что я продаю, называется близость. Она является важным элементом здоровья и хорошего самочувствия. Она ощутимо влияет на наше физическое, психологическое и эмоциональное здоровье. Так же, как поглаживание вашей кошки может снизить ваше давление, так работают и качественные объятия", - цитирует Элис Daily Mirror.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС

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