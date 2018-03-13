Британские СМИ: Россия - "серьезная и длительная" угроза

Копірайт зображення Getty Images Image caption Следователи в защитных костюмах собирают доказательства по делу Скрипаля, 12 марта 2018 года

Британские СМИ во вторник, 13 марта, поднимают такие темы:

Сбросит ли Запад пелену с глаз после отравления российского разведчика?

Надо готовиться: Москва нанесет ответный удар

Вояж Путина в Крым: не хватает "патриотического пыла"?

Россия как "серьезная и длительная угроза"

Как бы это ни было трудно, Запад должен наконец проснуться и признать, что режим Путина представляет "серьезную и длительную угрозу" безопасности, пишет бывший лидер правящей Консервативной партии Великобритании Уильям Хейг в статье, опубликованной газетой Daily Telegraph.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Расследование отравления Сергея Скрипаля и его дочери, 11 марта 2018 года

Политик призывает руководство своей страны вместе с другими союзниками разработать полномасштабную программу, чтобы остановить "неприемлемое поведение" Москвы.

По мнению Хейга, "безжалостное и наглое" отравление бывшего российского разведчика и его дочери на территории Великобритании стало еще одним звеном в деятельности путинского режима, направленной на подрыв стабильности стран западной демократии.

В этом контексте бывший глава ныне правящей партии и министр иностранных дел вспоминает, что все начиналось с "убийства Александра Литвиненко, кибератак на Эстонию, захвата и аннексии Крыма и дестабилизации Украины".

К этим шагам путинская Россия прибегала на фоне несостоятельности и нежелания Запада признать, что он столкнулся с "новой угрозой, новым противником и альтернативной идеологией", которые якобы ушли в историю вместе с холодной войной.

Хейг отмечает, что в России Владимир Путин построил "авторитарный капитализм, в котором функционирует предпринимательская экономика, и где государство позволяет убийства, вымогательство и внешнюю агрессию".

Следовательно, продолжает политик, стоит готовиться к худшему: Россия может повредить подводные кабели, от которых зависят коммуникации и оборот финансовой информации, прибегать к шпионажу и секретным операциям против стран Европы в стиле советских времен, разрабатывать новые виды химического оружия и яда, чтобы достигать своей цели.

Как ответит Москва?

"Заявление Терезы Мэй об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль было жестким, и Кремль не проглотит это спокойно", - предостерегает издание Independent.

Копірайт зображення Getty Images

Independent отмечает, что Великобритания готовит ответ с применением "всего спектра дипломатических средств", что является вполне оправданным.

Издание напоминает, что среди предложенных шагов - высылка дипломатов, введение собственных санкций против России в дополнение к тем, что уже действуют из-за политики Москвы в отношении Украины, а также бойкот Чемпионата мира по футболу представителями британского правительства.

В то же время, правительство должно понимать, что и Москва предпримет шаги, которые могут оказаться довольно "неприятными" для Лондона.

"Учитывая суть обвинений, обнародованных Британией, можно ожидать, что и Москва использует все возможные средства против правительства Соединенного Королевства. А это может означать трудные времена для таких СМИ, как ВВС, и дипломатов, работающих в различных уголках России", - пишет Independent.

Для чего Путин едет в Крым?

Зачем Путин едет на аннексированный полуостров 14 марта? На этот вопрос дает ответ газета Times.

Издание утверждает, что глава Кремля будет пытаться достичь двух целей: "раздуть патриотический пыл накануне выборов" и показать Западу, что его не волнуют санкции, введенные в 2014 году в ответ на аннексию Крыма и вооруженный конфликт на Донбассе.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Владимир Путин в Крыму, август 2016 года

Газета отмечает, что, несмотря на четко расписанный сценарий президентских выборов 18 марта, российский лидер столкнулся с проблемой, которую создал собственными руками.

"При отсутствии реального соревнования, существует высокий риск низкой явки избирателей, ведь многие из них считают, что победа Путина заранее определена", - пишет Times.

Именно на увеличение явки избирателей, которая может добавить легитимности президенту, идущему уже на четвертый срок, были направлены все усилия избирательной команды Путина.

"На участках появятся традиционные хлеб и зрелища, но основное внимание уделяется социальным медиа и интернету", - цитирует Times эксперта из Лондона Эндрю Уилсона.

Times рассказывает, что в ходе визита на полуостров Путин проведет ряд встреч с представителями местной пророссийской власти, а кульминацией его вояжа станет "многотысячный митинг" его сторонников в Севастополе.

В канун волеизъявления местные каналы покажут документальный фильм "Крым", где аннексия украинского полуострова представляется как "славная победа" главы Кремля, отмечает Times.

Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС

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