Обзор СМИ: почему отставка Тиллерсона беспокоит союзников США

Темы зарубежной прессы 14 марта:

Готов ли Помпео к реальной дипломатии?

Призрак пыток в назначении нового руководителя ЦРУ

Ушел Хокинг

"Многомерный" подход к коррупции в Украине

Критическая перестановка

Внезапная замена Государственного секретаря США Рекса Тиллерсона на главу ЦРУ Майка Помпео и тот факт, что сам Тиллерсон узнал о своем увольнении из сообщения в Twitter, "удивила и смутила как союзников во всем мире, так и многих членов правительства США", пишет The Washington Post.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Трамп назначил Майка Помпео госсекретарем США

Издание отмечает: "Увольнение Тиллерсона произошло именно в то время, когда британское правительство ищет конкретную поддержку США в деле возможной химической атаки на английской земле со стороны России".

"Президент Трамп избрал нового госсекретаря без опыта в дипломатии, но более подготовленным к взглядам президента и его способу ведения внешней политики, в то время, когда перед США стоит множество деликатных и потенциально опасных для национальной безопасности вызовов", - отмечает издание.

Газета называет "ряд внешнеполитических решений и возможных кризисов в национальной безопасности этой весной, которые озадачили даже самых опытных дипломатов".

В частности, вспоминает запланированную на май встречу Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, планы Трампа определиться относительно прекращения участия США в ядерной сделке с Ираном, а также встречи с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара для сложных переговоров по Ирану, Сирии и израильско-палестинскому мирному урегулированию.

Призраки прошлого Джины Хаспел

Назначение Джины Хаспел на пост главы ЦРУ, которое еще предстоит утвердить Сенату, непременно вернет в повестку дня дискуссию о применении специфических практик проведения допросов и психологических последствиях, которые они имели для подозреваемых в терроризме, пишет The New York Times.

Как напоминает издание, через год после террористических атак в США 11 сентября 2011 года опытный офицер Хаспел возглавила тайную тюрьму ЦРУ в Таиланде под кодовым названием "Глаз кошки". Вскоре после этого сотрудники управления трижды подвергли подозреваемого члена "Аль-Каиды" пыткам водой и другим грубым способам допроса, напоминает издание.

Копірайт зображення David Burnett/Newsmakers Image caption ЦРУ возглавила Джина Хаспел

Как директор тюрьмы Хаспел была активно вовлечена в контртеррористические операции ЦРУ и "проявляла готовность участвовать в программах тайной пересылки задержанных подозреваемых в другие страны, их задержании и допросах, что и сформировало ее карьеру".

"Ее звезда еще восходила, когда темная страница истории ЦРУ начала становиться достоянием гласности", - пишет издание.

"Повысив г-жу Хаспел, которая сейчас является заместителем директора агентства, Трамп выразил готовность проигнорировать всеобщее осуждение пыток водой, лишением сна, удерживанием в ящике и других видов, которые практиковались в ЦРУ более 10 лет назад", - считает газета.

Погасла звезда

Guardian отдает дань памяти ушедшему сегодня ученому Стивену Хокингу, "яркой звезде современной космологии".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Всемирно известный физик умер в возрасте 76 лет

"Для коллег-ученых и близких Хокинг выделялся среди других не только потрясающим интеллектом, который в сочетании с болезнью стал символом неограниченных возможностей человеческого разума, но и интуицией и специфическим чувством юмора", - пишет издание.

Как вспоминает газета, автор научного бестселлера "Краткая история времени" считал, что для выживания человечеству следует расширить присутствие в космосе и предостерегал против использования искусственного интеллекта в негативных целях, в частности - в автоматическом оружии.

Стивена Хокинга иногда называли сексистом и женоненавистником, в ответ ученый утверждал, что женщины для него "полная тайна".

Некоторые из его самых откровенных комментариев оскорбляли религиозных людей, вспоминает газета. В книге "Большой замысел" он утверждал, что создание Вселенной не требовало Бога.

"Я представляю мозг компьютером, который перестанет работать, когда его составляющие выйдут из строя. Для сломанных компьютеров нет ни рая, ни жизни после смерти, это сказка для людей, которые боятся темноты", - сказал он как-то в интервью Guardian.

Общая ответственность

Взгляды Запада на коррупцию в Украине не в полной мере учитывают прогресс, достигнутый страной после Майдана 2014 года, и ответственность часто возлагается на президента, которого обвиняют в сговоре с коррумпированными олигархами, пишет Тарас Кузьо в Financial Times.

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"Такие обвинения неверны. Ответственность за борьбу с коррупцией в Украине несут совместно президент, парламент, украинские граждане и европейские правительства", - утверждает британский политолог украинского происхождения.

Копірайт зображення УНИАН

По его мнению, без политической поддержки со стороны президента парламент бы не создал новые агентства по борьбе с коррупцией и систему госзакупок ProZorro. На счету президента также разработка законопроекта об антикоррупционном суде, как того требует МВФ, и преобразование "Нафтогаза" из "дойной коровы коррумпированных президентов" в крупнейшего налогоплательщика.

Кузьо считает, что "ошибкой в ​​понимании коррупции в Украине является концентрация внимания на олигархах при игнорировании теневой экономики, которая, несмотря на некоторое уменьшение, все еще достаточно велика". Он напоминает, что по подсчетам правительства, треть украинцев продолжают работать в "параллельной" экономике.

"Украинцы хотят, чтобы войну против коррупции за них вели другие, перекладывая ответственность с себя и забывая о собственной вовлеченности в теневую экономику", - пишет политолог.

По его мнению, многомерный подход и общая ответственность всех участников процесса принесут лучшие результаты в борьбе с коррупцией, чем "традиционный фокус на президенте".

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС

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