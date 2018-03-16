Как Тереза Мэй "играет в игру Путина" - обзор СМИ

В обзоре СМИ за пятницу читайте:

Как Тереза Мэй "играет в игру Путина"

Привлечение или покорение

Успешно ли провела кампанию Собчак

Почему выросла смертность в Британии

Как Тереза Мэй "играет в игру Путина"

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Разговоры о войне между Западом и Россией лишь помогают Владимиру Путину, пишет на страницах колумнист Саймон Дженкинс.

По его мнению, реакция британского премьер-министра Терезы ​​Мэй на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля свелась к "изгнанию и остракизму (резкое осуждение, - Ред.)". Действия Лондона Дженкинс называет "традиционным дипломатическим балетом", который приветствовали в США, Франции и Германии.

Однако после этого дело слишком рано считать закрытым, замечает комментатор.

"История учит нас отличать банальность единичного инцидента от его более важной роли в развитии кризиса", - пишет автор и напоминает о том, как начиналась Первая мировая война.

Он считает, что убийство в Сараево можно было уладить на переговорах, но действия государственных деятелей сделали вооруженный конфликт неизбежным.

Дженкинс сомневается в том, что Лондону стоило расценивать действия, направленные против конкретного человека, как "незаконное применение силы российским государством против Соединенного Королевства".

Комментатор считает, что и британские парламентарии слишком увлеклись, когда стали говорить о том, что Великобритания находится под ударом.

"Применять против людей яд - отвратительно. Так же отвратительны инфантильные кибератаки России и тролли, распространяющих фейковые новости. Это недружественные действия, но это не война", - подчеркивает автор.

Дженкинс сравнивает отношение западных стран к России после распада СССР с тем, как союзники вели себя с Германией в 1919 году.

"Германия в конце концов нашла приют в диктатуре", - добавляет он.

Сейчас, считает Дженкинс, Западу не стоит объявлять холодную войну России, даже на своих условиях. Видя в каждом инциденте значительную угрозу, Тереза Мэй "играет в игру Путина", что в конечном итоге только "повышает риск ошибок", пишет комментатор.

По мнению Дженкинса, политика Запада по отношению к постсоветской России изначально была "катастрофической", и если начнется война, в ней будет виноват именно Запад.

Привлечение или покорение

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Другое мнение по поводу политики Лондона выражает политический комментатор Филипп Стивенс.

Он приветствует контрмеры Терезы Мэй о России, но считает их "слишком осторожными".

По мнению Стивенса, стоит ввести финансовые санкции и ограничения на въезд в Соединенное Королевство "союзников Путина из бизнес-среды".

"Слишком долго Лондон охотно отмывал грязные деньги и еще более грязные репутации", - отмечает автор статьи.

Он также обвиняет британские галереи, музеи и университеты в том, что они "выстраиваются в очередь, чтобы поставить печать приличия в обмен на щедрые пожертвования".

По мнению Стивенса, русские "наслаждаются тратой своих богатств в Лондоне", поэтому нужно закрыть туда двери для людей, связанных с российскими властями.

Следующим тестом для Терезы Мэй будет вопрос введения жесткого законодательства по образцу американского закона Магнитского, считает комментатор.

Стивенс также осуждает идею о том, что не стоит толкать Россию в изоляцию, ведь Москва якобы "слишком сильная и опасная".

"Ярые поклонники этой мысли путают привлечение с покорением. Они также ошибочно упоминают холодную войну, когда сотрудничество в вопросах контроля вооружений сосуществовало с военным соперничеством", - пишет Стивенс.

Он считает, что российский президент верит в то, что Запад потерял веру в собственные ценности. "Неспособность твердо ответить на агрессию будет означать, что он прав", - добавляет автор.

Успешно ли провела кампанию Собчак

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Газета Irish Times дает преимущественно положительную оценку кампании кандидата в президенты России Ксении Собчак.

По мнению издания, бывшей журналистке удалось утереть нос тем, кто умалял ее роль в кампании, даже при том, что все семь соперников Владимира Путина понимали, что "что их главная функция в глазах Кремля заключается в том, чтобы обеспечить имитацию конкуренции на гонках."

Жесткую критику Собчак получила от Алексея Навального, который не смог баллотироваться, пишет Irish Times.

"Собчак знает, что Путин может бояться ее не так сильно, как Навального, который обещал выбить его из президентского кресла и судить его коррумпированных друзей. Но она отвергла его обвинения в том, что является "идеальным фейковым либеральным кандидатом", который танцует под дудку Кремля", - отмечает издание.

Газета пишет, что Собчак провела смелую кампанию, ведь называла аннексию Крыма шагом, который "привел страну к экономической руине".

Собчак также нарушила несколько традиционных табу, в частности, открыто обсуждала права сексуальных меньшинств и вмешательство православной церкви в политику.

"Независимо от того, играла ли Собчак в избирательной кампании с развязанными руками или нет, в системе "управляемой демократии", которую выстроил Путин, невозможно представить, что она получила строку в бюллетене без одобрения со стороны власти", - пишет Irish Times.

И добавляет, что во время взвешивания рисков организаторы выборов, возможно, просчитали, что этот кандидат не сможет получить достаточно голосов в патриархальной России.

По результатам прошлогоднего опроса в России, более половины респондентов сказали, что не хотят видеть женщину президентом.

Почему выросла смертность в Британии

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За первые семь недель 2018 года в Британии скончались на 10 тысяч больше людей, чем обычно в этот период, пишет Independent.

Ни одного официального заявления по этому поводу не было сделано, поэтому авторы статьи попытались разобраться.

Анализ показал, что заболеваемость гриппом внесла лишь незначительный вклад в рост смертности. Речь не идет и об аномальных холодах, ведь в начале года в стране было сравнительно тепло.

По мнению авторов статьи, одним из факторов могла быть политика затягивания поясов, которой придерживается правительство.

"Исследования показали, что урезание выплат пенсионерам и людям с ограниченными возможностями имели на уровне статистики существенное влияние на рост смертности в последние годы", - пишет Independent.

В статье также говорится о том, что страдают не только пожилые люди.

С 2011 года в бедных семьях в Великобритании значительно вырос уровень детской смертности. По этому показателю страна за 25 лет переместилась с седьмого на 19 место в Европе.

"Последние тенденции не связаны с отношением жителей Англии и Уэльса к собственному здоровью. Не было резкого роста уровня ожирения среди пожилых людей. А заболевания, связанные с курением, пошли вниз после введения запрета курения в общественных местах в 2007 году", - отмечается в материале.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC.

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