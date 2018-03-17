Культобзор: "Секс и город" и политика

Копірайт зображення Getty Images Image caption У актрисы Синтии Никсон неплохие отношения с Хиллари Клинтон и с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио, за которого когда-то агитировала.

У культобзоре на этой неделе:

Сможет ли героиня телесериала "Секс и город" стать губернатором?

Каким образом в Голливуде борются за равноправие?

Почему из Метрополитен-оперы уволили выдающегося дирижера?

Как отреагировал на смерть Стивена Хокинга актер, сыгравший его в кино?

Секс и город ... и политика

Актриса Синтия Никсон, известная по телесериалу "Секс и город", рассматривает возможность баллотироваться на пост губернатора штата Нью-Йорк, сообщает Guardian.

Слухи об этом появились еще в августе 2017 года, но звезда их не подтвердила и не опровергла. И вот, как говорят, на прошлой неделе она наняла двух специалистов, которые будут отвечать за ее предвыборную кампанию.

Никсон - не только актриса. Она уже более десяти лет является активисткой в ​​сфере образования, а также участвовала в кампании за легализацию в США однополых браков.

Сама она, к слову, не скрывает свою нетрадиционную ориентацию. Несколько лет назад они поженились с партнершей, и вместе воспитывают общего сына.

Итак, определенный опыт политической деятельности у Никсон есть. Известно, что у нее неплохие отношения с Хиллари Клинтон и с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио, за которого она когда-то агитировала.

А еще нынешний губернатор Эндрю Комо не слишком популярен среди левого крыла Демократической партии, и его рейтинг в Нью-Йорке - ниже 50 процентов. Это теоретически может сыграть в пользу Никсон.

Впрочем, обозреватели настроены скептически относительно ее возможной политической карьеры.

"Мое ощущение, что нет у нее достаточной квалификации для должности", - говорит активистка Моумита Ахмед, которая предостерегает демократов от того, чтобы "номинировать знаменитость в то время, когда бывшая звезда реалити-ТВ - наш президент".

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Равноправные контракты

Голливудские актеры-«тяжеловесы» Мэтт Дэймон и Бен Аффлек объявили, что их киностудия Pearl Street Films отныне будет подписывать контракты, содержащие так называемый пункт об инклюзивности, пишет Daily Mail.

Это относительно новый срок. Его мало кто слышал до того, как Фрэнсис МакДорманд, недавно получившая "Оскар" за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинг, Миссури», не произнесла в своей победной речи малоизвестное словосочетание - inclusion rider.

Суть его заключается в том, что работодатель должен соблюдать принцип гендерного или расового баланса (разнообразия) при трудоустройстве.

Автор неологизма - доктор Стейси Смит, впервые употребившая его во время лекции с красноречивым названием "Данные о сексизме в Голливуде".

Daily Mail предполагает, что Аффлек и Дэймон сделали это заявление, чтобы отвлечь внимание публики от темы их сотрудничества с пресловутым продюсером Харви Вайнштейном, которого обвиняют в непристойном поведении в отношении женщин.

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Опера без дирижера

Джеймса Ливайна, одного из самых выдающихся классических музыкантов современности и прославленного дирижера, уволили из нью-йоркской Метрополитен-оперы, информирует Daily Telegraph.

Причиной стали обвинения в сексуальных домогательствах со стороны трех мужчин, один из которых стал его жертвой в подростковом возрасте еще в конце 80-х.

В октябре прошлого года Метрополитен-опера наняла независимого юриста, чтобы тот провел расследование по Ливайну. После трех месяцев были получены "неопровержимые доказательства" вины музыканта.

"Учитывая эти выводы, в Метрополитен-опере пришли к выводу, что было бы неуместно и невозможно, чтобы Ливайн продолжал здесь работать", - заявили в учреждении.

Там также опровергли обвинения, будто руководство пыталось покрывать своего звездного артиста.

Издание напоминает, что Ливайн, которого называют лучшим дирижером Америки, работал в театре с 1971 года и 37 раз был номинирован на премию "Грэмми".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хокинга так поразила искусная игра Редмэйна, что он позволил использовать собственный "электронный" голос

Хокинг-кинозвезда

Смерть британского астрофизика Стивена Хокинга поразила миллионы людей во всем мире, в частности, актера Эдди Редмэйна, в свое время сыгравшего его в фильме "Теория всего" и получившего за эту роль не одну престижную награду.

"Мы потеряли действительно красивый ум, выдающегося ученого и веселого человека, с которым я имел удовольствие встретиться", - цитирует его Independent.

Издание напоминает, что Редмэйн очень тщательно готовился к съемкам - перечитал и пересмотрел все имеющиеся интервью с Хокингом. И даже начал проводить определенные параллели с жизнью своего киногероя - например, отмечал, что оба они родились под знаком Козерога.

На это сам ученый ответил во время их встречи, что он "астроном, а не астролог".

Режиссер ленты Джеймс Марш как-то рассказывал, что Хокинга так поразила искусная игра Редмэйна, что он разрешил использовать собственный "электронный" голос (как известно, он общался с помощью специального устройства) в некоторых эпизодах "Теории всего".

В другой статье Independent напоминает, что Хокинг неоднократно участвовал в документальных фильмах, несколько раз снимался в художественных и даже стал героем одной из серий мультсериала "Симпсоны".

Обзор подготовил Андрей Кондратьев, Служба мониторинга ВВС.

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