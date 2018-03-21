Facebook делает Цукерберга "мощнее любого диктатора" - СМИ

Темы обзора западной прессы 21 марта:

Почему всем пользователям следует прекратить делиться личной информацией в Интернете

Уместно ли было приветствие Дональда Трампа Владимиру Путину

Почему дети из бедных британских семей стали толще богатых сверстников

Премьера фильма о собаках и для собак

"Тревожный звонок" для мира

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Прекратить "выставлять свою жизнь напоказ" в Интернете - только так можно обезопасить себя от использования личной информации в коммерческих и политических целях.

К такому выводу пришел обозреваталь Daily Mail Макс Гейстингс после скандала с компанией Cambridge Analytica, которую обвиняют в несанкционированном использовании данных пользователей Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа в 2016 году.

По мнению автора, ситуация должна стать "тревожным звонком" для мира. По его словам, данные, которые имеет Facebook, делают директора соцсети Марка Цукерберга "мощнее любого диктатора", а учитывая политический вес лидеров Кремниевой долины, ситуацию вряд ли удастся изменить путем изменениий в законодательство.

Поэтому в этой ситуации единственный действительно эффективный выход - попытаться защитить свою приватность самостоятельно.

"Новый скандал с Facebook должен заставить каждого гражданина, и в частности наших детей, понять, насколько неразумно рассказывать все о себе онлайн. Нельзя отдавать наши тела и души интернету: как бы ни было трудно, надо защищаться от безрассудных и безответственных гигантов, в которые превратились социальные сети", - резюмирует Гейстингс.

Поздравить Путина - уместно или нет?

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Разговор Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным вызвал немало критики в США.

По мнению оппонентов Кремля, тон беседы был слишком сдержанным - в частности, хозяин Белого дома не вспомнил во время разговора об отравленном в Великобритании экс-разведчике Сергее Скрипале, пишет Washington Post.

Более того, по данным газеты, Трамп решил не прислушиваться к рекомендациям своих советников и все же поздравил Путина с переизбранием.

"Сделав это, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, у которого отобрали право проголосовать на свободных и честных выборах", - написал в Твиттере сенатор от штата Аризона Джон Маккейн.

Но некоторые другие республиканцы заявили, что не стоит придавать такое значение поздравлению, а пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс напомнила, что Барак Обама также приветствовал Путина с победой на выборах в 2012 году.

Впрочем, решение Трампа не вспоминать о деле Скрипаля может возмутить союзников Вашингтона в Лондоне, предупреждает газета.

По мнению Джули Смит, эксперта по европейской безопасности, несмотря на решительную политику администрации, президент Трамп до сих пор поддерживает Путина - и это трудно объяснить.

"Это особенно разочаровывает в то время, когда наши трансатлантические партнеры очень нуждаются в активной поддержке. Европа надеется, что мы возьмем на себя лидерство в вопросе России, и их ожидания не оправдываются", - цитирует ее Washington Post.

Ожирение в зависимости от благосостояния

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Дети из бедных британских семей стали толще, чем их более состоятельные сверстники, хотя еще 70 лет назад ситуация была совершенно противоположной.

Об этом рассказывает Daily Telegraph со ссылкой на исследование, которое провели в Университетском колледже Лондона.

Ученые напоминают, что ранее бедные дети чаще сталкивались с недоеданием, поэтому оставались преимущественно худыми. Но в 2015 году дети из малоимущих семей весили в среднем на 2 кг больше, чем те, кто богаче.

Что же изменилось? Оказалось, что британцы, чье детство пришлось на тяжелые послевоенные времена, употребляли много овощей и ограниченное количество жиров и сахара. Но сейчас вкусности, которые тогда были слишком дорогими, стали значительно доступнее.

Как результат - современные дети с лишним весом едят на 500 килокалорий больше, чем раньше.

"Нужны решительные действия. Например, надо поощрять производителей продуктов уменьшать процент сахара и жиров в пище и напитках, сокращать объемы рекламы нездоровой пищи для детей и семей, поддерживать продажи более здоровой альтернативы", - цитирует Daily Telegraph доктора Дэвида Бенна из команды исследователей.

О собаках и для собак

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Необычную картину можно было увидеть на предпремьерном показе нового фильма Веса Андрерсона "Остров собак" - главными зрителями были собаки, рассказывает New York Times.

По словам газеты, привести свою собачку было одним из условий для тех, кто хотел посетить показ в одном из кинотеатров Сан-Франциско. Взять пример с этой идеи собираются и несколько кинотеатров в Великобритании.

"Для Чарли этот был первый поход в кинотеатр, и оделся он соответственно. Стильно одетый в цветастый галстук-бабочку, он осмотрел исторический кинотеатр и погрузился в атмосферу. Но потом без предупреждения попытался залезть под сцену", - так описывает издание приключения 18- месячного терьера, который был одним из гостей показа.

Но событие было не сугубо развлекательным. Хозяева одноглазого ши-цу по кличке Пират - достаточно популярного в сети Instagram - призвали гостей не покупать собак, а брать их из приютов, и обратить особое внимание на старых собак.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC

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