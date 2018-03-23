Как ямы на дорогах связаны с ожирением - обзор СМИ

В пятницу, 23 марта, западные СМИ освещают следующие темы:

Залатанные дороги - путь к здоровью

Поворот для Савченко

"Не поздравлять Путина"

Больше денег, мало "западности"

Залатанные дороги - путь к здоровью

О том, как ямы на дорогах связаны с ожирением населения Великобритании, пишет Independent.

Копірайт зображення Getty Images

Издание ссылается на предписания Национального института здоровья страны, где сказано, что недостаточные темпы латания дорожных ям и засилье автомобилей на улицах мешают людям вести активный образ жизни.

Неровности на дорогах и обочинах заставляют людей отказываться от поездок на работу на велосипедах, ведь многие боятся попасть в аварию, считают специалисты.

Также ямы мешают нормально передвигаться людям в инвалидных колясках, отмечает Independent.

В предписаниях сказано, что больше места должно быть отведено тротуарам и велосипедным дорожкам. На них не должно быть никаких препятствий типа корней деревьев, камней или рекламных конструкций.

За въезд в центр городов должна взиматься отдельная плата, а некоторые дороги должны стать пешеходными, считают в Национальном институте здоровья.

Такие меры должны помочь людям передвигаться с пользой для здоровья, отмечают эксперты. "Возвращение части дорог пешеходам и велосипедистам поможет людям быть физически более активными", - цитирует Independent профессора Марка Бейкера.

Он обратил внимание на то, что даже такие простые вещи, как хорошее уличное освещение, могут существенно увеличить количество людей, занимающихся спортом.

Поворот для Савченко

В статье о запрете на ношение оружия в украинском парламенте New York Times пишет, что закон мгновенно вызвал неоднозначную реакцию, несмотря на то, что между депутатами часто случаются стычки, и при этом немало законодателей могут быть с оружием.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Надежда Савченко в парламенте, 15 марта 2018 года

Двое народных депутатов в четверг даже отказались проходить через рамку металлодетектора, заявив, что закон применяют выборочно, отмечает газета.

Комментируя задержание Надежды Савченко, New York Times пишет, что для нее это "резкий поворот".

"Арест Савченко не только продемонстрировал шаткое состояние украинской политики, но и стал резким поворотом для человека, которого избрали в парламент, когда она находилась в российской тюрьме, и которую в конце концов обменяли в 2016 году на двоих российских солдат, задержанных в Украине", - отмечает издание.

По мнению автора, риск появления в Украине "раздраженных и, возможно, вооруженных ветеранов войны" был очевиден еще в начале года, когда "около сотни бывших военных и их сторонников разбили протестный лагерь под парламентом".

"Не поздравлять Путина"

Washington Post публикует статью колумниста Майкла Герсона, в которой он называет неординарной недавнюю утечку информации из администрации Дональда Трампа.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 в Германии

Речь идет о внутреннем документе, в котором главе Белого дома советуют не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах.

Герсон пишет, что обычно за утечками информации из высоких кабинетов стоит тщеславие или желание навредить сопернику. Но последнюю утечку из президентской администрации можно отнести к иной категории, считает он. "Похоже, что причиной было отчаяние", - пишет Герсон.

По его мнению, кто-то из команды Трампа "пошел на серьезный риск ради того, чтобы обратить внимание на загадочно теплые отношения Трампа со стратегическим соперником".

"Это чрезвычайное происшествие, и оно пугает", - пишет Герсон.

Он обращает внимание на то, что ближайшие к президенту советники обычно наиболее лояльны. "А в этом случае близкий к президенту помощник демонстрирует панику. Он или она не может объяснить, что именно Путин имеет на Трампа. Эта утечка - крик о помощи из Белого дома", - пишет автор.

Он признает, что администрация Трампа делала шаги с целью "сдерживания российской агрессии", в частности разрешила предоставить оружие Украине.

"Но проблема заключается в странной несостоятельности Трампа лично противостоять Путину", - замечает колумнист Washington Post.

Больше денег, мало "западности"

Протесты всколыхнули Центральную и Восточную Европу вместе с таянием постсоветских надежд, пишет Financial Times.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Антикоррупционный митинг в Словакии, 16 марта 2018 года

Газета отмечает, что недавние многотысячные акции в Словакии, вызванные убийством журналистов-расследователей, являются следствием все большей раздражительности людей в регионе из-за неспособности власти покончить с наследием коммунистической эпохи.

"Коммунисты изменили свои лица и поведение, но они до сих пор здесь", - цитирует издание Мартина Кормана, который 30 лет назад присоединился к протестам в Чехословакии, а ныне вышел на центральную площадь в Братиславе. По мнению Кормана, в стране не произошло достаточно изменений.

Financial Times напоминает, что на прошлой неделе значительные демонстрации прошли в Литве, а за неделю до того тысячи чехов протестовали против назначения полицейского старой формации главой парламентского комитета. Кроме того, в январе антикоррупционные протесты всколыхнули Румынию.

"Демонстрации отличались размахом, имели разные поводы и вообще не являются чем-то чрезвычайным в регионе с давними традициями выражения протеста. Но аналитики утверждают, что они - отражение того, что, несмотря на быстрые темпы экономического роста в течение последних трех десятилетий, некоторые надежды, появившиеся после падения коммунистических режимов, так и не были воплощены в жизнь", - пишет Financial Times.

Социолог Мишал Васечка описал ситуацию так: "Мы становимся более состоятельными, но мы не западные. В этом и заключается проблема. Идеалы слишком сильно не совпадают с реальностью".

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC

Следите за нашими новостями вTwitterиTelegram