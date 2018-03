Культобзор: Шон Пенн подался в писатели

На этой неделе в культобзоре о таком:

Шон Пенн как литератор-сатирик

Оскароносный американский актер Шон Пенн подался в литературу, сообщает британская газета Daily Telegraph. В ближайшее время на полках книжных магазинов появится его первый роман под названием Bob Honey Who Just Do Stuff.

Главный герой книги, написанной в жанре политической сатиры, - вполне обычный американец и по совместительству наемный убийца, который вызывает на дуэль самого президента США, слишком похожего на нынешнего главу Белого дома.

"Из-за боли и злости много замечательных американцев проголосовали за Вас", - заявляет ему Боб Ханни. "Так же, как и много россиян", - добавляет он.

В романе Пенна немало и других аллюзий на речи, заявления и действия Дональда Трампа.

Они настолько возмущают главного героя, что он делает вывод: только наемный убийца может положить конец его деянием.

"А теперь давай, напиши мне что-то в Twitter", - напоследок бросает Боб президенту своей страны. В книге нашли отбражение и другие политические взгляды самого автора, такие как критика движения за права женщин, а также бывшего кандидата на пост президента США, Хиллари Клинтон.

Известный писатель и обладатель Букеровской премии Салман Рушди вполне одобрительно воспринял первое литературное творение Шона Пенна. "Этот роман-антиутопия читается с удовольствием", - цитирует его Daily Telegraph.

За хит придется заплатить

Судьи наконец поставили точку в многолетней судебной тяжбе из-за мега-хита 2013 года Blurred Lines, который исполнили Фарелл Уильямс и Робин Тик.

Американская фемида признала, что оба певца нарушили авторские права певца, композитора и продюсера Марвина Гея, которого вместе со Стиви Уандером считают одним из основателей ритм-энд-блюза.

Суд поддержал жалобу родственников Марвина Гея о том, что Blurred Lines имеет много общего с его песней 1977 Got To Give It Up, и признал факт нарушения Фареллом и Тиком авторских прав.

Поэтому оба поп-исполнителя должны заплатить владельцам этих прав почти пять с половиной миллионов долларов, сообщает британское издание Independent. Семья Марвина Гея также будет получать 50 процентов роялти от каждого исполнения и проигрывания песни Blurred Lines.

"Иисус Христос - Суперзвезда" возвращается

Легендарная рок-опера "Иисус Христос - Суперзвезда" возвращается. После длительного перерыва ее создатели, британский композитор Эндрю Ллойд Вебер и автор стихов Тим Райс, восстанавливают оперу в США.

Премьера обновленной "Суперзвезды" состоится на католическую Пасху, 1 апреля.

Как сообщает журнал Rolling Stone, лидерами звездного состава рок-оперы образца 2018 года станут один из ведущих представителей неосоула Джон Ледженд, который исполнит партию Иисуса Христа. Царь Иудеи Ирод будет петь голосом ветерана мировой сцены Элиса Купера. Роль Иуды Искариота досталась американскому певцу и актеру Брэндону Виктору Диксону.

Rolling Stone отмечает, что несмотря на значительный возраст "Иисуса Христа - Суперзвезды", которая появилась на свет в виде двойного винилового альбома в 1970 году, продюсеры и авторы спектакля надеются, что смогут предложить зрителям "нечто новое, что найдет отклик у тех, кто увидит ее сейчас".

Стоит отметить, что "Иисус Христос - Суперзвезда" предлагает довольно неоднозначное толкование событий последней недели земной жизни Сына Божьего.

Авторы рассказывают о них через восприятие Иуды Искариота.

По версии создателей рок-оперы Иисус Христос - живой человек, избранный высшими силами против его воли, чтобы донести до простых смертных новость о Вечном Царстве. Иуда, понимая, что действия Христа приведут к неминуемой трагедии, решается облегчить страдания Иисуса.

Он надеется, что его предательство принесет Иисусу более легкую смерть, чем муки на кресте. Так общение человека, невольно ставшего мессией, и его ученика, который невольно стал убийцей, и является центральной темой рок-оперы.

В 1970-м такое воспроизведение библейского сюжета восприняли далеко не все.

После выхода пластинки даже ВВС объявила ее богохульной. Но музыка Эндрю Ллойда Вебера вместе со стихами Тима Райса в исполнении солиста группы Deep Purple Йена Гиллана, а также тогда еще мало известного певца Марея Хеда и других музыкантов быстро подняли "Суперзвезду" на первое место чартов в США, а затем и в Европе.

С тех пор "Иисус Христос - Суперзвезда" занимает почетное место в истории мировой рок-музыки.

Как завершит карьеру Род Стюарт

Один из самых успешных исполнителей в истории британской поп-музыки Род Стюарт, выразил скептицизм относительно планов его давнего товарища и коллеги Элтона Джона покинуть сцену, рассказывает британская Daily Mail.

Газета пишет, что на просьбу прокомментировать решение сэра Элтона прекратить гастрольную деятельность, Стюарт предположил, что это лишь PR-ход. "Это очень похоже на попытку поднять продажу билетов", - цитирует певца Daily Mail.

На защиту Элтона Джона встала певица Синди Лопер. Она убеждена, что нет ничего плохого в том, когда исполнитель объявляет об окончании карьеры, но потом меняет свое решение. Однако, Род Стюарт был категоричен: "Это нечестно. Это не по-рок-н-ролльному".

Сам 73-летний певец утверждает, что не собирается пиариться на решении завершить карьеру. Он заявил, что когда придет время, он просто "тихо исчезнет" со сцены.

