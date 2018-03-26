Как узнать, что партнер изменяет - обзор СМИ

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эксперт по отношениям рассказала об индикаторах измен

В понедельник, 26 марта, иностранная пресса освещает следующие темы:

Кто готов убивать российских диссидентов за границей?

"Современное рабство" в Британии

Как понять, что мужчина готов "пойти налево"?

"Страховой полис" России

Копірайт зображення Getty Images Image caption В связи с делом Скрипаля в Британии всерьез обеспокоились деятельностью российских спецслужб

"До 10 хорошо подготовленных агентов под прикрытием, так называемых "нелегалов", следят за деятельностью российских эмигрантов в Британии", - пишет Daily Mirror.

По информации источников издания, они "готовы убивать диссидентов и дезертиров, которые критикуют московский режим".

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"Нелегалы", продолжает издание, часто работают в одиночку, готовы "выполнять приказы президента Владимира Путина и наносить удары в Британии".

В частности, они собирают разведданные об объектах инфраструктуры и могут "вывести из строя" жизненно важные системы в Соединенном Королевстве.

"Можно сделать много вреда и с помощью кибердеятельности, но человек в поле может оказаться бесценным. Вероятно, их не так уж много и они являются стратегически ценными кадрами российской разведки, которых будут привлекать в случае особой необходимости", - цитирует Daily Mirror свой источник в британских спецслужбах.

Собеседник добавляет, что такие агенты "способны нанести огромный ущерб, пока их задержат".

Издание утверждает, что "нелегалы" будут "страховым полисом России" в случае, "если не будет найден другой способ выполнения приказов Путина".

"Самым серьезным использованием агентов под прикрытием было бы заказное убийство или, что гораздо хуже, разработка маршрутов и подготовка мест для высадки российского спецназа", - предупреждает Daily Mirror.

Как спасти детей от криминала

Копірайт зображення Getty Images Image caption Проблема вовлечения подростков в криминал за последние годы распространилась в Великобритании

Independent пишет о том, что тысячи британских тинэйджеров попали в "современное рабство", где их эксплуатируют в секс-услугах или заставляют выполнять функции наркокурьеров.

По данным британского Национального агентства по борьбе с преступностью, в прошлом году количество случаев таких преступлений, о которых узнали правоохранители, составило 5145, что на 35% больше, чем в 2016 году.

Правоохранители зафиксировали 2352 случая, когда уголовные банды заставляли работать на себя детей, 1744 случая сексуальной эксплуатации и 488 случаев бытового рабства.

По словам чиновника Национального агентства по борьбе с преступностью Лиама Вернона, эти показатели "шокируют".

"Реальность такова, что в Соединенном Королевстве не существует ни одного региона, который не был бы подвержен влиянию этого явления. Количество случаев шокирует и, по нашим оценкам, далеко не все случаи регистрируются", - говорит Вернон.

По словам министра по вопросам предупреждения преступлений Виктории Аткинс, правительство знает о проблеме и усилило сотрудничество с иностранными коллегами.

Кроме того, в Британии запущен механизм обращения за помощью, который уже помог спасти много детей.

"Мы знаем, что нужно сделать еще больше, и мы работаем над улучшением системы выявления пострадавших и поддержки для них, чтобы они могли преодолеть такие ситуации и реабилитировать свою жизнь", - цитирует г-жу Аткинсон Independent.

Индикаторы супружеской измены

Копірайт зображення Getty Images Image caption Есть несколько признаков, которые могут означать, что у партнера начался адюльтер

Sun пишет о признаках, которые помогут женщине понять, что ее муж "пошел налево".

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"Неважно насколько крепкими вы считаете ваши отношения, существует вероятность, что придет день, когда ваш партнер почувствует соблазн", - предупреждает женщин эксперт Эми Иверсон.

По ее словам, все отношения отличаются друг от друга, но существуют определенные "индикаторы", которые помогут "шестому чувству" женщины понять, что "что-то не так".

Рецепт г-жи Иверсон заключается в том, чтобы задавать себе шесть вопросов.

Первый: каково воспитание партнера? Если в его семье были разводы или слишком строгие правила, он больше склонен к неверности.

Второй: о чем говорит его поведение? Если он любит смотреть порно или отправлять SMS интимного характера, это может быть признаком неверности.

Третий: что происходит в его жизни сейчас? Эксперт убеждена, что увольнение с работы или повышение, или даже смерть родственников является сильным афродизиаком.

Четвертый: произошли ли какие-то заметные изменения в его поведении? Надо быть особенно внимательными, если мужчина стал больше внимания уделять внешности, а также больше времени проводит в соцсетях.

"На начальной стадии романа у вас есть шанс его поймать, ведь он будет находиться в состоянии эйфории и не так искусно скрывать свои эмоции", - говорит эксперт.

Пятый: изменились ли ваши отношения? Г-жа Аткинс утверждает, что мужчина, который планирует измену, пытается найти себе оправдание, поэтому может стать более критичным и раздраженным.

И, наконец, последний, шестой вопрос: что изменилось в вас? По мнению эксперта, одной из причин для адюльтера может стать отсутствие достаточного внимания с вашей стороны, когда мужчина чувствует себя "брошенным и нелюбимым".

"Спросите себя: достаточно ли я обращаю внимание на своего партнера или все свободное время уходит на детей/друзей/подруг? Что заставляет его чувствовать себя менее важным, чем прежде, и может увеличивать вероятность измены с его стороны?", - цитирует г-жу Аткинс Sun.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС

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