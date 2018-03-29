В Европе создадут "военный Шенген" для противодействия России - СМИ

В обзоре иностранной прессы 29 марта:

ЕС работает над созданием "военного Шенгена", чтобы облегчить передвижение армии внутри союза

Европейские армии не готовы к быстрой реакции на угрозы со стороны России

Фаст-фуд может быть причиной накопления опасных веществ в человеческом организме

Ананасы борются за популярность с авокадо среди британских потребителей.

"Военный Шенген"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Еврокомиссия хочет обеспечить полную "военную мобильность" на территории стран ЕС

Устранение любых барьеров для передвижения солдат и военной техники в пределах Евросоюза является одним из ключевых пунктов сотрудничества между ЕС и НАТО, пишет польская Gazeta Wyborcza.

Еврокомиссия хочет, чтобы к середине этого года члены ЕС четко обозначили требования в отношении "военной мобильности" на своей территории.

А в 2019 году будет составлен список инфраструктурных проектов, которые физически будут способствовать свободному передвижению войск.

В частности, ЕС готов будет профинансировать перестройку мостов и дорог, чтобы по ним могли передвигаться танки и другая тяжелая техника, говорит издание.

По словам газеты, построение "военного Шенгена" разрушает многолетнее табу, которое держало ЕС стороне от военных вопросов.

Это - результат ощущения угрозы со стороны России, стремления США увеличить оборонные инвестиции ЕС и вызовов безопасности, вызванных нестабильностью в странах Африки.

После окончании холодной войны европейские страны отказались от пограничного контроля в отношении движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на общем рынке, но забыли о вопросах, связанных с перемещением армий в рамках военных учений и, при наихудшем развитии событий, на случай войны, пишет издание.

Фактически военная техника и оружие пребывают за пределами норм общего рынка.

Однако самой большой проблемой остается транспортная инфраструктура. "Сейчас нашей целью является более эффективное использование союзной транспортной инфраструктуры с двойной целью - гражданской, уделяя при этом больше внимания потребностям военных", - заявила на днях еврокомиссар по вопросам транспорта Виолетта Бульц.

По словам газеты, еврокомиссар пыталась избежать популярного в последнее время термин "военный Шенген". Причиной, скорее всего, является то, что реформа должна охватить все страны ЕС, часть из которых не относится к "гражданскому" шенгенскому пространству.

Армии небыстрого реагирования

Копірайт зображення Getty Images Image caption В случае военного конфликта с Россией лишь несколько тысяч военных из европейских армий будут готовы к мгновенной реакции

В случае военного конфликта с Россией, из миллиона солдат, несущих службу в европейских армиях, только несколько тысяч будут готовы к быстрому реагированию, пишет Wall Street Journal.

В этом контексте, США хочет повысить боеготовность в регионе, чтобы по крайней мере 30 тысяч солдат могли бы добраться до горячей точки в течение 30 дней, пишет издание.

Повышение боеготовности союзников сейчас является приоритетом для министра обороны США Джеймса Мэттиса. Недавно он заявил, что НАТО должно увеличить скорость принятия решений, улучшить способность перемещать подразделения и обеспечить наличие подразделений быстрого реагирования.

В НАТО, в основном, согласны с таким подходом, и надеются, что необходимые решения будут приняты еще до июльского саммита.

Издание отмечает, что во время холодной войны расчеты США предусматривали перемещение 10 американских дивизий - то есть около 200 тысяч солдат - в Европу в течение 10 дней.

Новый подход, в свою очередь, фокусируется на улучшении мобилизационных возможностей в Европе, и менее амбициозном сроке в 30 дней.

Опасная еда

Копірайт зображення Getty Images Image caption Прием пищи в ресторане быстрого питани повышает риск накопления в организме вредных веществ

Посещение заведений быстрого питания и даже обычных ресторанов может повысить риск накопления в организме фталатов - опасных веществ, которые отрицательно влияют на гормональный обмен, пишет Guardian.

Американские ученые обнаружили, что уровень фталатов в человеческом организме после посещения ресторанов на 35% превышал этот показатель в сравнении с теми людьми, которые обедали дома.

Исследователи связывают это с тем, что фталаты широко используют при изготовлении пластика, улучшая его гибкость и выносливость.

Также они присутствуют в материалах, которые используют для покрытия пола и в моющих средствах.

"Исследование показывает, что пища приготовленная дома вряд ли будет содержать высокий уровень фталатов - вещества, которое связывают с проблемами фертильности, осложнениями во время беременности и другими проблемами здоровья. Наши исследования показывают, что еда в заведениях общественного питания может быть важным и ранее недооцененным источником заражения фталатами", - цитирует издание доктора Ами Зоту из Университета Джорджа Вашингтона.

По мнению ученых, целью будущих исследований должна стать разработка путей эффективного устранения опасных веществ из пищи, потребляемой вне дома, пишет издание.

Ананас - новое авокадо?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ананасы становятся все более популярными среди британцев

Магазины в Великобритании отмечают увеличение популярности ананасов, и сообщают, что их продажи растут быстрее, чем продажи авокадо, пишет Daily Mail.

В 2017 году британские потребители потратили на авокадо 128 миллионов фунтов. Спрос на ананасы в этом же году вырос на 15%, а продажи пиццы по-гавайски с ананасами выросли почти на треть.

Пытаясь сравнить преимущества этих популярных фруктов, издание делает вывод, что трудно определить победителя в этой паре.

Авокадо богаты жирами, которые необходимы для правильного функционирования мозга, усвоения витаминов и здоровья суставов.

В ананасах же много природного сахара, который легко усваивается и не приводит к проблемам с весом. Также там содержатся энзимы, улучшающие пищеварение и подавляющие воспалительные процессы в организме.

Издание, однако, считает необходимым напомнить, что и авокадо, и ананасы, должны преодолеть большие расстояния, прежде чем попасть на полки европейских магазинов.

В среднем авокадо должен преодолеть 3,756 тыс. миль, чтобы попасть к конечному потребителю. А это отражается как на цене продукта, так и на его "углеродном следе", то есть общем воздействии на среду.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, служба Мониторинга ВВС

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