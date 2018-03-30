Первая леди КНДР очаровала соцсети - обзор СМИ

Темы западной прессы в пятницу, 30 марта:

Как супруга лидера КНДР очаровала пользователей соцсетей

Возможен ли компромисс в "опасном" треугольнике КНДР-Китай-США

Как Хейко Маас кардинально изменил политику Германии в отношении России

Почему правительство Дании решило усложнить процедуру развода

"Привлекательная" первая леди

Копірайт зображення KCNA/AFP/Getty Images Image caption Руководитель КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу и лидер Китая Си Цзиньпин с супругой, популярной певицей Пэн Ли Юань

Independent обращает внимание на то, что из популярной китайской социальной сети Sina Weibo удалили все упоминания о супруге северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Это якобы произошло после того, как пользователи положительно отреагировали на внешность Ли Соль Чжу и ее наряд во время недавнего визита в Китай вместе с мужем. Во время этого путешествия молодожены неоднократно фотографировались вместе с лидером Китая Си Цзиньпином и его супругой.

Как пишет Independent, некоторые из пользователей стали сравнивать Ли Соль Чжу с популярными китайскими и южнокорейскими актрисами и писать, что она "привлекательнее" жены китайского лидера. Также в сети сравнивали наряды двух первых леди и делали акцент на одежде Ли Соль Чжу, которая ранее участвовала в группе поддержки северокорейских спортсменов на международных соревнованиях.

"Могу сказать, что она хорошо могла бы себя проявить в "дипломатии первых леди". Лучше, чем сестра Кима", - написал один из пользователей Weibo.

Сестра лидера КНДР представляла Пхеньян на Олимпиаде в Южной Корее. Некоторые ожидали, что именно ее возьмет с собой в Китай Ким Чен Ын, отмечает издание.

Опасный треугольник Пекин-Пхеньян-Вашингтон

Копірайт зображення KCNA/AFP/Getty Image caption Путешествие в Пекин было первым зарубежным визитом лидера КНДР

Guardian тоже сосредотачивается на визите северокорейского лидера в Китай, но делает акцент на геополитике.

В редакционной статье британская газета пишет, что первый зарубежный визит Ким Чен Ына с 2011 года, когда он занял самую главную должность в стране, следует рассматривать в контексте его запланированной встречи с Дональдом Трампом.

"Пекин, Пхеньян и Вашингтон оказались в странном треугольнике", - считает издание. И добавляет, что в этом треугольнике "одни лишь подозрения и крупная сделка на кону".

КНДР нужны китайская еда и энергоносители, но лидеру этой страны не нравится быть слишком зависимым от Пекина, пишет Guardian. По мнению авторов статьи, прямые контакты с США могли бы помочь Пхеньяну несколько сбалансировать отношения с Китаем.

Между тем, Пекин не хочет быть "вытесненным" из игры, поэтому визит Ким Чен Ына в Китай усилил позиции Си Цзиньпина, отмечает британская газета.

Со своей стороны, Дональд Трамп непременно попытается превратить переговоры с Пхеньяном в личную победу, и именно этого стоит опасаться, пишет Guardian.

"Опасность заключается в том, что эти переговоры могут стать катастрофой. Для разговора с Северной Кореей нужны умение, терпение и координация. Однако Трамп - нестабильный и эгоистичный человек, который не считается с мнением других и имеет команду, которой не хватает опыта", - отмечает издание.

По мнению авторов, президент США может предложить Пхеньяну существенные уступки, не прислушиваясь к советникам и союзникам, или же выйти из переговоров слишком рано и предупредить всех, что единственная альтернатива переговорам - это применение силы.

Германия "меняет тон" в отношении России

Копірайт зображення Getty Images Image caption Новый глава МИД Германии Хейко Маас уже успел одобрить высылку четырех российских дипломатов из страны

Financial Times пишет, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас оказался более жестким в отношении России, чем от него ожидали.

Когда стало известно, что именно Маас станет главой немецкого МИД, "дипломаты и эксперты по международным вопросам чесали головы", отмечает издание. Никто не знал, какие у него взгляды на глобальную повестку дня и есть ли они вообще.

"Прошло две недели, пять путешествий и дипломатическое столкновение с Россией - и стиль и суть дипломатического подхода Мааса начинают становиться более четкими", - пишет Financial Times.

По мнению издания, риторика министра относительно России оказалась жесткой, ведь уже в первый день на новой должности он заявил о российской "агрессии" и описал поведение Москвы как "меняющее реальность нашей внешней политики".

За словами последовали поступки, добавляет газета. Маас объявил о том, что Берлин высылает четырех российских дипломатов из-за событий в Солсбери.

"Чиновники в министерстве иностранных дел были приятно удивлены своим новым начальником, который, кажется, соответствует репутации человека, умеющего быстро учиться и прислушиваться к экспертам", - отмечает издание.

В вопросах отношений с Францией и политики ЕС 51-летний министр не намерен делать никаких резких движений, считает газета. Но в вопросах, касающихся России, "изменение тона очевидно", ведь Маас уже не раз подчеркивал необходимость защищать верховенство права как главный принцип внешней политики.

Издание добавляет, что в прошлом году Маас издал книгу, где в одной из глав "проводится прямая параллель между российским президентом и недавним ростом поддержки авторитарных лидеров в Европе".

Слишком легкий развод

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Дании правительство решило предоставить парам, которые хотят развестись, трехмесячный срок на размышления

New York Times объясняет, почему правительство Дании решило усложнить процедуру развода.

Сейчас датским супружеским парам нужны всего несколько кликов и 60 долларов, чтобы прекратить свой брак. Весь процесс продолжается менее недели. Но согласно новым правилам, которые вступают в силу со следующего года, паре с детьми обязательно будет предоставляться так называемый трехмесячный срок на размышления.

Как пишет New York Times, родители в это время смогут бесплатно консультироваться относительно их брака и семейных отношений.

"Идея заключается в том, чтобы защитить детей, которые в этот период также смогут бесплатно получать консультации", - поясняет газета.

По словам министра по вопросам детей и социальных связей, нынешние правила, когда родители имеют всего несколько дней, чтобы уладить все вопросы относительно ребенка, повышают риск конфликтов. "Мы хотели бы дать родителям время на размышления", - цитирует издание министра.

Это нововведение New York Times называет "резким шагом назад" для страны, которая долгое время пыталась перевести в интернет предоставление всех государственных услуг. Более 90% жителей Дании в возрасте от 16 до 89 лет могут использовать цифровой ID, чтобы получить доступ к личным данным и общаться с государственными органами.

"Но, вероятно, попытки оцифровать Данию все же зашли слишком далеко, когда людям предложили быстрое решение семейных проблем", - отмечает New York Times.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC

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