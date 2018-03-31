Культобзор: когда Меган Маркл появится на киноэкране в последний раз?

На этой неделе в культобзоре:

Что потеряет Голливуд от завершения карьеры Меган Маркл

Как Уилл Смит ходил на свидание с роботом Софией

Metropolitan Opera готовится к премьере оперы для детей

Как критики оценили новый фильм-антиутопию Уэса Андерсона о собаках

"Последний поклон" Меган Маркл

Копірайт зображення Getty Images Image caption В этом месяце у британских зрителей будет последний шанс увидеть Меган Маркл на экране

Что потеряет Голливуд после того, как Меган Маркл покинет киноиндустрию? Таким вопросом задается британская Daily Telegraph.

По словам издания, у британских зрителей в этом месяце будет последний шанс увидеть актрису на экране перед свадьбой с принцем Гарри - на сервисе Netflix выйдет вторая половина седьмого сезона сериала Suits ("Костюмы в законе").

Это будет последнее появление Маркл в проекте, сделавшим ее известной, ведь после своей помолвки она объявила о завершении актерской карьеры.

Этот "финальный поклон" издание сравнивает с ролью Грейс Келли в фильме "Высшее общество", которая стала для будущей герцогини Монако последней.

В конце концов, Маркл немного потеряет от отказа от кино, считает газета, ведь кроме Suits в ее резюме разве что роли в "занудных" фильмах канала Hallmark и эпизодические появления в сериалах. Вместо этого она сфокусировалась на своем блоге The Tig и гуманитарной работе.

"Трудно найти время для съемок в комедии, когда получаешь реальную возможность бороться за более важные вещи", - добавляет Daily Telegraph.

"Катастрофическое" свидание

Копірайт зображення Getty Images Image caption Уиллу Смиту не удалось "соблазнить" девушку с искусственным интеллектом

Уилл Смит сходил на свидание с роботом Софией, и закончилось оно полным фиаско. Актер так и не смог увлечь девушку с искусственным интеллектом, которая так похожа на человека, ведь ей даже предоставили в прошлом году гражданство Саудовской Аравии.

Об этом рассказывает Daily Mail со ссылкой на видео встречи на Каймановых островах, которое сам Смит выложил на своем YouTube-канале.

Свидание не задалось с самого начала: София отклонила предложение актера выпить бокал вина, а когда тот попытался пошутить, назвала юмор проявлением "нерационального человеческого поведения".

Впрочем, Смита это не остановило. Он решил поинтересоваться, какую музыку любят работы и предположил, что любимым жанром должен быть хэви-метал.

В ответ София проинформировала Смита, что сделана не из металла, а "силикона, пластика и карбона" и вообще-то любит электронную музыку и хип-хоп 1980-х. А его песни, как заявила робот, "не для нее".

Когда же Смит понял, что флирт не удался, попытался поцеловать Софию, однако получил отказ. Взамен она предложила актеру остаться друзьями. Впрочем, особо страдать Смит вряд будет, ведь уже 21 год находится в счастливом браке с Джадой Пинкетт Смит, напоминает Daily Mail.

Опера в ползунках

Копірайт зображення Getty Images Image caption Metropolitan Opera вскоре представит оперу, написанную специально для малышей

Metropolitan Opera в Нью-Йорке устанавливает столы для пеленания и обустраивает стоянки для детских колясок. Как рассказывает New York Times, так в знаменитом театре готовятся к появлению самых маленьких в истории театра зрителей. Им в начале мая представят оперу "Бамбино", которую написали и поставили специально для малышей от 6 до 18 месяцев.

"Зрителей будут поощрять ползать по залу и общаться с певцами, если им этого захочется. Дресс-код для мероприятия будет свободный, поэтому многие зрители, скорее всего, оденутся в ползунки", - шутит газета.

Оперу представят десять раз. Билеты можно приобрести бесплатно при условии предварительной регистрации. Продолжительность спектакля - 40 минут.

"Оперу представят 25 малышам, которые разместятся на руках своих опекунов на скамейках с подушками возле сцены", - отмечает издание.

Премьера оперы для детей имела большой успех в Великобритании в прошлом году, а ее первому представлению Нью-Йорке будет предшествовать премьера в Париже, сообщает New York Times.

Собаки в изгнании

Копірайт зображення Getty Images Image caption Знаменитости, среди которых Лев Шрайбер и Тильда Суинтон, уже посетили специальный показ "Собачьего острова" вместе со своими любимцами

Фильм-антиутопия о собаках? Такое необычное сочетание стало реальным благодаря новой анимационной картине Уэса Андерсона, пишет Independent.

"Действие происходит в недалеком будущем. Собачий грипп "скосил" популяцию собак и привел к гонениям на животных. Авторитарный мэр футуристического Нагасаки по имени Кобаяши выгнал несчастных собачек на "остров мусора", где они пытаются выжить в сложных условиях", - рассказывает газета сюжет ленты.

Издание называет фильм захватывающим и странным, хвалит за едкий юмор, а также сравнивает атмосферу фильма, созданную благодаря "гипнотическому" саундтреку, с картинами Акиры Куросавы. Но главное - лента поднимает важные темы, среди которых этнические чистки, фашизм и коррупция.

"Режиссер знает, как сыграть на эмоциях в сценах с новорожденным щенком, которого надо кормить из бутылочки, или с закаленным дворнягой, который узнает, что у него есть брат. Очевидно, что Андерсон любит собак, и его фильм точно привлечет всех, кто разделяет эту любовь", - резюмирует Independent.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC

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