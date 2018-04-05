ООН боится появления "роботов-убийц" и терминатора - СМИ

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ученые боятся автономных роботов-убийц

В обзоре иностранной прессы 5 апреля:

Ученые бойкотируют разработчиков оружия с использованием искусственного интеллекта

Польская армия учит украинских военных и сама приобретает опыт

Польша никак не запретит Коммунистическую партию

Половина холодильников на рынке - пожароопасны?

Нет "роботам-убийцам"

Специалисты по искусственному интеллекту из более чем 30 стран решили бойкотировать южнокорейский университет из-за опасений, что его сотрудничество с ведущим производителем оружия может привести к созданию "роботов-убийц", пишет Guardian.

Более 50 ученых подписали письмо, в котором заявили, что прерывают любые контакты с Корейским ведущим научно-технологическим институтом (KAIST) из-за его сотрудничества с производителем оружия Hanwha Systems.

По их мнению, целью этого сотрудничества является "ускорение гонки вооружений", конечной целью которой является создание автономных систем оружия.

Копірайт зображення AFP Image caption Пока "роботы-убийцы" - только фантастика, однако она может стать реальностью

"Есть много замечательных вещей, которые можно сделать с искусственным интеллектом, которые спасают жизни, даже в военном контексте. Но открытое декларирование курса на создание автономных систем вооружения и подобное партнерство вызывают беспокойство", - цитирует издание совместное письмо ученых.

На следующей неделе ООН соберется в Женеве обсудить перспективы развития автономных вооруженных систем, и уже более 20 стран высказались за полный запрет разработки "роботов-убийц".

"Использование искусственного интеллекта для военных целей породило опасения развития ситуаций в стиле Терминатора, и возникают вопросы относительно точности оружия и его способности отличать союзника от врага", - говорит издание.

В свою очередь, президент KAIST Сунг-Чуль Шин выразил сожаление в связи с бойкотом. "Я хотел бы заявить, что KAIST не намерен участвовать в разработке автономных систем вооружения или роботов-убийц", - сказал он в заявлении.

Новая армия

Участники польской военной тренировочной миссии в Украине говорят, что помогают стране создать современную армию по стандартам НАТО, пишет польское военное издание Defence24.

По словам издания, среди военных инструкторов из разных стран, присутствующих на Яворовском полигоне, только Польша имеет общую границу с Украиной.

За время семи ротаций Украину успели посетить польские артиллеристы, танкисты, снайперы, разведчики и штабные офицеры.

Целью объединенной международной тренировочной миссии является не обучение отдельных солдат или подразделений, а перестройка украинских вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО с постепенным уходом от постсоветской структуры, говорит издание. Продлится миссия до 2020 года.

Основными проблемами работы миссии издание называет совершенно иную структуру армии и различные подходы к функционированию.

По словам членов миссии, в Яворове они не только учат, но и сами учатся, ведь у украинских военных есть уникальный опыт участия в антитеррористической операции на Донбассе.

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"Учения и реалии войны - это две разные вещи. Солдаты моей ротации вынесли для себя интересные выводы и умения. Это важно не только для украинских войск, но и для нас, ведь этот конфликт происходит непосредственно около нас. Украинские солдаты охотно делились опытом, добытым во время боевых действий. Особенно нас интересовали тактические решения", - говорит майор Радослав Кравец, командир седьмой ротации польского контингента.

Вечные коммунисты

Польское правительство так и не смогло запретить деятельность Коммунистической партии, пишет издание Rzeczpospolita.

Еще в январе этого года, вице-министр юстиции Патрик Яки заявлял, что буквально через несколько дней Конституционный суд рассмотрит представление о запрете деятельности Коммунистической партии Польши.

Но, по словам издания, польская прокуратура до сих пор не составила соответствующее представление, и неизвестно, когда это сделает.

Представитель прокуратуры отметил, что его ведомство "выполняет тщательный анализ деятельности и целей партии".

"Звучит так, будто прокуратура только начала заниматься этим вопросом", - говорит один из активистов, выступающих за запрет компартии, и добавляет, что такое затягивание дела выглядит довольно странным.

Ведь правящая партия Право и Справедливость (PiS) уже давно пытается избавиться от коммунистов.

Коммунистическая партия Польши появилась в 2002 году. Конфликт вокруг нее начался в 2013 году, когда она опубликовала доклад на своей интернет-странице, в которой обвиняла нацистов в убийствах в Катыни.

Председатель Компартии Кшиштов Швей считает, что нет никаких оснований для запрета его партии. "То, что мы писали о Сталине и Дзержинском, еще не означает, что мы одобряем их методы. Мы считаем, что современный коммунизм не должен прибегать к революционному насилию", - говорит он.

Издание добавляет, что польская конституция запрещает существование не конкретно коммунистических партий, а партий, которые полагаются на "тоталитарные методы и практики".

Холодная опасность

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Практически половина холодильников и морозильных камер, которые сейчас можно приобрести, являются пожароопасными из-за пластиковых панелей в задней части, пишет Daily Mail, цитируя общество по защите прав потребителей.

Группа Which? провела исследование более 500 моделей холодильников и пришла к выводу, что в 45% из них применялся пластик, не прошедный необходимые противопожарные испытания.

Организация создала список из 251 модели холодильников, которые они не советуют покупать.

Все эти модели с задними пластиковыми крышками имеют сертификаты безопасности и прошли соответствующие испытания.

"Но Which? предупреждает, что эти тесты - неадекватны, не приспособлены к реальности и даже близко не воспроизводят условия во время реального пожара", - заявил представитель организации.

Считается, что возгорание холодильника стало причиной пожара в доме Гренфелл-Тауэр в Лондоне, во время которого погиб 71 человек.

В свою очередь, Ассоциация производителей домашних приборов обвинила Which? в распространении панических настроений. "Все приборы на рынке соответствуют законным требованиям безопасности и прошли соответствующие тесты при производстве", - заявили в ассоциации.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, служба Мониторинга ВВС

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