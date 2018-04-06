Темы обзора британской прессы:

Почему сексуальное насилие на Донбассе остается безнаказанным

Как Пол Манафорт пытался усилить позиции Виктора Януковича

Что нужно сделать России, чтобы убедить мир в своей невиновности в отравлении Скрипаля

Почему собак никогда не надо ласкать по животу

Безнаказанные преступления

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Жертвы сексуального насилия на востоке Украины не могут добиться наказания для своих обидчиков, пишет сайт Politico.

По словам автора статьи Джека Лоша, "забытый конфликт на пороге Европы" оставил после себя не только тысячи погибших и раненых, но и "невидимые шрамы" у женщин и мужчин, подвергшихся сексуальному насилию - как в непризнанных "республиках", так и на территории , которую контролируют украинские военные.

Бывший пленник Владимир Семистяга, который провел 55 дней в плену боевиков, рассказал сайту, что слышал, как двух девочек-подростков "каждый вечер в течение двух или трех недель" насиловали охранники. И таких примеров автор приводит множество. Речь идет об изнасиловании, применение электрошока на половые органы и угрозы сексуального насилия против родственников пленных.

Как предупреждают активисты, даже те, кому удалось спастись, не добились правосудия. Проблема, среди прочего, заключается в несовершенных украинских законах, согласно которым доказательства изнасилования необходимо предоставить в течение 72 часов после преступления, что почти невозможно сделать в условиях военного конфликта.

"Активисты призывают международное сообщество и стороны конфликта решить эту проблему. Они говорят, что Украина, Россия и сепаратисты должны предоставить беспрепятственный доступ независимым наблюдателям, расследовать все обвинения в пытках и наказать виновных в сексуальном насилии", - пишет издание.

Если этого не будет сделано, имидж Украины на Западе существенно ухудшится, предупреждает Politico.

"Масштабная кампания Манафорта"

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Британская Guardian в эксклюзивном материале рассказывает о масштабной информационной кампании, которую запустил американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, чтобы усилить позиции экс-президента Виктора Януковича и дискредитировать его главного оппонента Юлию Тимошенко с 2011 по 2013 годы.

Манафорта, который позже возглавил избирательный штаб Дональда Трампа, сейчас обвиняют в масштабных финансовых злоупотреблениях, в том числе и из-за его работы в Украине.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Кто такой Манафорт?

Как пишет Guardian, в рамках проекта планировалось "очернить" Тимошенко с помощью статей в Wikipedia, запустить отдельный сайт с предвзятыми материалами об экс-премьере, а также побудить европейских блогеров распространять о ней негативные твиты и посты.

К тому же, в Вене должны были создать фальшивый аналитический центр для распространения информации в поддержку Януковича.

Также газета подозревает, что именно Манафорт и его команда стояли за появлением статьи на американском сайте Breitbart, в которой госсекретаря Хиллари Клинтон критиковали за поддержку Тимошенко.

В проект, по данным газеты, были привлечены также заместитель Манафорта Год Гейтс, бывший корреспондент Financial Times и Wall Street Journal Алан Фридман и еще один соратник Манафорта Константин Килимник.

Господин Фридман подтвердил Guardian, что его компания в то время работала в Украине над масштабным PR-проектом с целью продвинуть план украинского правительства по сближению с ЕС. Впрочем, он настаивает, что в этой работе не было ничего секретного, а все доходы он задекларировал по закону.

Пол Манафорт все обвинения в отношении себя отрицает и заявляет, что будет доказывать свою невиновность.

Прекратить "пропаганду"

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Россия должна прекратить "пропаганду" и разрешить международным экспертам осмотреть свои химические лаборатории, конечно, если Москва хочет убедить мир, что не несет ответственности за отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля, считает The Times.

В частности, Россия должна согласиться на инспекцию военной научно-исследовательской базы в городе Шиханы в Саратовской области. Там, по данным газеты, могло быть изготовлено ​​вещество, которым пытались отравить Скрипаля и его дочь.

"Кремль требует доказательств, выставляет себя жертвой западной пропаганды, но делает все возможное, чтобы запутать следы, ведущие к возможным исполнителям", - комментирует издание.

По его мнению, Британии тоже надо продолжать расследование, но мяч на поле Москвы. Она должна объяснить, что произошло с веществом "Новичок" и действительно ли Россия прекратила разработку химического оружия.

"Все это требует совместных разведывательных усилий с партнерами по НАТО. Сочетание химического оружия и информационной войны, имеющее целью посеять сомнения и раздор в альянсе, токсично на всех уровнях", - резюмирует The Times.

Ложные стереотипы о собаках

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Ваша собака легла на спину, подняла лапы вверх, а вы решили, что самое время поласкать ее по животу? Это неправильное решение, говорят в Британии. На самом деле собачки очень не любят такого вида ласки и терпят их только потому, что это дарит удовольствие хозяину.

О таком неожиданном открытии пишет Daily Mail со ссылкой на Джилл Маккей, эксперта по ветеринарии в Университете Эдинбурга. По ее словам, когда собака ложится на спину - это лишь сигнал доверия.

"Когда пес делает это с человеком, которому доверяет, и этот человек вмешивается в его личное пространство и касается мягкого открытого живота, это может встревожить животное", - объясняет Маккей.

Есть и другие ситуации, когда хозяева неправильно интерпретируют действия собак, добавляет газета.

Когда пес лает на другого человека, например, почтальона, лучшее, что может сделать хозяин - просто не обращать внимания.

"Лучший совет - проигнорировать собаку и даже не смотреть на нее. Собаки любят нас и хотят нашего внимания, поэтому это хороший способ показать им, что они ведут себя плохо", - цитирует Daily Mail Маккей.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC

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