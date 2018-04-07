Культобзор: Бибер познает Бога, Адель венчает молодоженов

В культобзоре уходящей недели:

Вера Джастина Бибера

Политизированный символ в центре Лондона

Свадьба Адель

Тайны Диты фон Тиз

Поп-звезда и Христос

На Пасху, которую в большинстве западных стран праздновали в минувшее воскресенье, канадский поп-певец Джастин Бибер выступил с нетипичным для него заявлением, рассказывает Daily Telegraph.

Копірайт зображення Getty Images

В соцсети Instagram, где у 24-летнего исполнителя почти сто миллионов подписчиков, он написал: "Воскресение Христово - это не только пасхальный заяц, но и напоминание о том, что мой Иисус умер на кресте за мои грехи, а потом воскрес из мертвых, победив смерть" .

Издание отмечает, что этот, на первый взгляд, необычный пост, скорее всего, не был первоапрельской шуткой, ведь в последнее время Бибер неоднократно писал о своем отношении к Богу.

Певец, который из-за своего скандального поведения получил репутацию плохого парня, начал не так давно посещать церковные богослужения.

И когда прошлым летом он отменил часть концертов своего мирового турне, агенты исполнителя объяснили это его желанием "посвятить свою жизнь Христу".

Близкие к Биберу люди утверждают, что он искренен в своей вере и сейчас подбирает новый музыкальный материал, который стал бы демонстрацией его религиозного рвения.

Бык из жестянок

Трафальгарская площадь - центр притяжения всех туристов, которые приезжают в Лондон. Одной из достопримечательностей является так называемый четвертый постамент, на котором каждые два года появляется новая современная скульптура.

Четвертый постамент изначально был выделен под памятник королю Вильгельму IV, но поскольку денег на его постройку в свое время не собрали, он долгое время пустовал, пока в 1998 году Королевское общество искусств не предложило использовать это место для экспозиции разных скульптурно-художественных проектов в рамках "Проекта четвертого постамента".

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Разрушенное изваяния крылатого быка, Мосул, Ирак

В конце марта на суд публики представили работу американского художника иракского происхождения Майкла Раковица, пишет Independent.

Скульптура воспроизводит древнюю статую шумерского духа-хранителя человека ламассу, уничтоженную в 2015 году боевиками в Ираке.

Свою скульптуру Раковиц посвятил "бесприютным мигрантам, потерявшим свой дом и всё еще ищущим кров". Художник сделал ее из десяти с половиной тысяч пустых консервных банок из-под финикового сиропа, одного из главных экспортных продуктов Ирака до войны (индустрия была уничтожена).

Independent считает, что "Невидимый враг" - "наиболее политизированная" из всех скульптур, которые в последнее время украшали "четвертый постамент". Это - "своевременная декларация неповиновения глобальному террору со стороны города, который в последние годы пережил несколько опустошительных атак, но остался непокоренным".

Адель в роли священника

Британская певица Адель прошла обряд посвящения в духовный сан, чтобы иметь возможность лично обвенчать своих близких друзей-геев - известного телеведущего Аллена Карра и его многолетнего партнера, сообщает Daily Mirror.

Копірайт зображення Getty Images

Церемония состоялась в американском имении певицы еще в январе, однако ее детали стали известны лишь недавно.

По словам Аллена Карра, как только Адель узнала, что он планирует свадьбу, сразу же предложила взять все хлопоты по организации на себя.

Она отвезла молодоженов на концерт Селин Дион в Лас-Вегасе, а во время праздничной церемонии исполнила песню для первого танца молодоженов.

Аллен Карр не жалеет комплиментов для певицы, называя ее "доброй", "милой" и "щедрой".

Адель, которая подтвердила новость о том, что прошла специальное посвящение для того, чтобы поженить пару, пошутила в Twitter: "Вы же меня знаете - мне лишь бы найти повод одеться понаряднее".

"Три любимца" Диты

В блиц-интервью газете Guardian "королева бурлеска" Дита фон Тиз поделилась многими личными секретами.

Копірайт зображення Getty Images

Она рассказала, что до работы в стрип-клубе была "тихой и очень застенчивой девочкой". Толчком в карьере стала семейная драма - еще во время учебы в школе отец выгнал ее из дома. В результате она сделала выбор в пользу своей нестандартной карьеры.

Одним из самых больших увлечений Диты фон Тиз в то время была покупка нижнего белья, в котором она выходила на сцену.

Впрочем, женщина, настоящее имя которой Хизер, говорит, что больше любит продавать, чем покупать. Например, в интернете можно приобрести шляпки, которые она когда-то носила.

Что касается шопинга, то это должно быть нечто существенное - скажем, авто. Последнее ее приобретение - винтажный кабриолет "Вудвиль". А еще одной памятной покупкой стали чучела лебедей, которые украшают ее дома в Лос-Анджелесе.

Когда ее спросили о самых больших личных потерях, Дита фон Тиз ответила, что смерти Джорджа Майкла, Принса и Эйми Уайнхаус поразили ее особенным образом, потому что с каждым из них ее связывали близкие отношения. "Как так могло случиться, что ушли трое моих любимцев?" - задается вопросом танцовщица.

О своем браке со скандальным Мерлином Мэнсоном "королева бурлеска" не сожалеет - "это было правильное решение".

А вот на вопрос о том, когда планирует завершить карьеру, ответила неоднозначно: "Возможно, в 50".

Обзор подготовил Андрей Кондратьев, Служба мониторинга ВВС

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram