Giro d'Italia: рожеві перегони з ювілейним лиском

Копирайт изображения Getty Images Image caption Колір "Джиро" залишається рожевим, оскільки засновник перегонів міланська Gazzetta dello Sport донині друкується на рожевому папері.

У п'ятницю спортивну Італію поглине велосипедне шаленство. Рожевою хмарою воно зависне над Сардинією, потім перелетить на Сицилію і, покружлявши над вулканом Етна, рушить на материк. Там ювілейні 100-ті перегони "Джиро д'Італія" продовжать тріумфальну ходу Аппенінами. Подолавши Альпи, 28-ого травня вони дістануться Мілана, де під готичними шпилями славетного собору Дуомо відбудеться коронація чемпіона.

"Сто - магічне число", - готує нас до дива "Гарібальді", офіційний буклет італійського гранд-туру. Історія "Джиро" розпочалася в далекому 1909-ому році і переривалася лише на час двох світових війн.

Очікується, що "рожева багатоденка" (Corsa rosa) збере на узбіччях рівнинних шосе і гірських серпантинів не менше від восьми мільйонів глядачів, і ще 800 мільйонів на п'яти континентах подивляться перегони по телевізору.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 37-річний італійський велогонщик Мікеле Скарпоні загинув під час тренування 22 квітня

Єдиною обставиною, що затьмарила свято, стала загибель переможця "Джиро-2011" Мікеле Скарпоні. За два тижні до старту харизматичного італійського ветерана на тренуванні збив автомобіль.

Команда Скарпоні "Астана" вирішила залишити за ним його стартовий номер і не виставляти заміну.

Данина минулому

Для італійців, одержимих велоспортом, століття гранд-туру є приводом для національної гордості й стимулом ще більш пристрасно вболівати за своїх.

Ці настрої вловили організатори. Вони заявили, що хочуть зробити з ювілейних перегонів "листівку, що з гордістю представляє Італію світу", і яскраве видовище, яке "віддає данину минулому і дивиться в майбутнє".

Для цього вони склали особливий маршрут - лише Італією, із відвідуванням віддалених куточків і майже усіх провінцій.

"Як червона сорочка Гарібальді, "Джиро" в цьому році рожевої ниткою зшиває країну воєдино у період криз і чвар", - пише Андреа Монті, головний редактор Gazzetta dello Sport.

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Перегони стартують на Сардинії, куди заїжджають вкрай рідко, і пройдуть всіма основними місцями італійської велосипедної слави - завітають до міст і гірських перевалів, де народилися чи здобували свої епічні перемоги великі Джино Барталі, Фаусто Коппі, Феліче Джімонді, Марко Пантані.

Чому рожевий?

Люди, далекі від велоспорту, часто дивуються "немужньому" рожевому забарвленню "Джиро", на відміну, наприклад, від жовтого "Тур де Франс" або червоного іспанської "Вуельти".

Цьому є просте пояснення: засновник "Джиро", міланська Gazzetta dello Sport, донині друкується на рожевому папері.

Втім, спробуйте назвати немужніми людей, які долають на велосипеді за три тижні більше 3 500 кілометрів із сумарним набором висоти 44 тисячі метрів!

Велогонщики, які проїхали хоча би один етап в Maglia rosa, рожевій майці лідера, запам'ятовують цей день на все життя.

Фаворити готуються заздалегідь, запасаючи рожеві велосипеди, шоломи і навіть черевики, а деякі власники команд навіть фарбують волосся в рожевий колір на честь перемоги своїх підопічних.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Презентація майок до ювілейних перегонів "Джиро д'Італія"

Гонщики б'ються за рожеву майку з останніх сил, даруючи вболівальникам незабутнє видовище.

Минулого року італієць Вінченцо Нібалі здійснив справжній подвиг, подолавши на перший погляд безнадійне п'ятихвилинне відставання від лідерів - Стевена Крьойсвейка і Естебана Чавеса.

При цьому голландець Крьойсвейк боляче врізався в сніговий замет, але продовжив боротьбу, а молодий колумбієць Чавес драматично програв гірську дуель досвідченому Нібалі на очах у своїх батьків, котрі спеціально прилетіли з Південної Америки.

Найбільш український з гранд-турів

"Джиро" по праву вважається найбільш українським з усіх трьох гранд-турів. Саме тут українці найближче підійшли до недоступної поки що перемоги в загальному заліку: Сергій Гончар посів друге місце в генеральній класифікації в 2004-ому році, а Ярослав Попович - третє в 2003-ому. Обидва потрапили в елітний список гонщиків, які хоча б раз приміряли рожеву майку лідера.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ярослав Попович на перегонах у 2004 році

На окремих етапах "Джиро" українці перемагали аж одинадцять разів. Це вдавалося Сергію Гончару, Володимиру Пульникову, Сергію Ушакову і Олександру Гонченкову.

На жаль, чинні перегони пройдуть без українців. Андрій Гривко, єдиний представник країни у вищому професійному дивізіоні, був дискваліфікований на півтора місяці за удар по обличчю німецького зіркового спринтера Марселя Кіттеля. Втім, останніми роками Гривко пропускав "Джиро" і їздив переважно на "Тур де Франс".

Домінування італійців

На "Джиро" передбачувано домінують італійці, які вигравали перегони 69 разів. За ними з величезним відставанням йдуть бельгійці з сімома перемогами, п'ять з яких на рахунку найкращого гонщика всіх часів і народів Едді Меркса.

Як і Меркс, по п'ять чемпіонських титулів на "Джиро" вигравали італійські легенди минулих років: Альфредо Бінда і Фаусто Коппі.

Надія на "Сицилійську акулу"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чинний чемпіон і дворазовий переможець "Джиро" Вінченцо Нібалі отримав прізвисько "Сицилійська акула"

Перед чинним чемпіоном, дворазовим переможцем "Джиро" Вінченцо Нібалі, якого прозвали "Сицилійською акулою", стоїть нелегке завдання - не розчарувати Італію у ювілей.

Головна надія країни - молодий, але вже титулований гонщик команди "Астана" Фабіо Ару - оголосив, що пропустить перегони через травму.

Нібалі написав своєму колишньому товаришу по команді, а тепер супернику зворушливого відкритого листа, закликаючи його не падати духом і таки стартувати на Сардинії, "адже дива трапляються".

Ару відповів, що не може дозволити собі приїхати на "Джиро" непідготовленим.

За відсутності Ару лідером "Астани" оголосили Мікеле Скарпоні, який зіграв ключову роль у перемозі Нібалі на "Джиро" минулого року. Вранці 22-ого квітня світ велоспорту шокувала новина про загибель "Скарпи" під колесами автомобіля. Тридцятисемирічний ветеран був у відмінній спортивній формі і готувався до своїх улюблених перегонів.

"Кондор" і компанія

"Акулі" доведеться нелегко. Його головним суперником буде один із найсильніших "гірняків" останніх років, "Кондор з Анд" Наіро Кінтана.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наіро Кінтана - один із найсильніших гірських велогонщиків останніх років

Мініатюрний індіанець став справжнім кумиром Колумбії після того, як виграв "Джиро" і "Вуельту" і кілька разів побував на п'єдесталі "Тур де Франс".

Цього року Кінтана поставив собі гросмейстерське завдання - зробити "дубль", тобто перемогти на "Джиро" і на "Турі" в один і той самий рік. Востаннє це вдавалося тільки легендарному Марко Пантані в 1998-ому і так і не вдалося знаменитому іспанцю Альберто Контадору.

Саме Кінтана має найвищі шанси на перемогу, вважають букмекери.

Окрім Нібалі та Кінтани, претендентами на п'єдестал також вважаються британці Герейнт Томас і Адам Йейтс, баск Мікель Ланда, голландці Том Дюмулен і Бауке Моллема, француз Тібо Піно і росіянин Ільнур Закарін.

"Тур" чи "Джиро"?

Перемогти на "Джиро" може і "темна конячка". Так в 2012-ому році чемпіоном несподівано став канадець Райдер Хешедаль. До нього були і інші.

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Непередбачуваність і хаотичность надають "Джиро" особливу привабливість.

Цим італійська багатоденка відрізняється від ще більш престижного французького "Тура" - перегонів, де ставки є нестерпно високими і де математичний розрахунок і суворе виконання командних стратегій фаворитами зводять інтригу до мінімуму.

А Corsa rosa - це перш за все натхнення. Це божевільні атаки і відчайдушні переслідування на надвисоких, засніжених вершинах. Це безкомпромісні битви на межі людських можливостей на перевалах Стельвіо і Мортіроло. Це запаморочлива інтрига, яка скінчиться лише тоді, коли рожева хмара зійде на Дуомо в Мілані.