Олімпійського чемпіона з бобслею знайшли мертвим

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Чемпіона зимової Олімпіади 2010 року в Ванкувері і п'ятикратного чемпіона світу з бобслею Стівена Холкомба у суботу знайшли мертвим в олімпійському тренувальному центрі в Лейк-Плесіді.

В інформації на сайті Національного олімпійського комітету США не повідомляли про причини його смерті.

Спортсмену було 37 років, і він, за наявною інформацією, не мав проблем зі здоров'ям.

Виконавчий директор Національного олімпійського комітету США Скотт Блекмун висловив глибоке співчуття через смерть бобслеїста.

У Ванкувері Холкомб завоював "золото" в четвірках, в 2014 році в Сочі виграв "бронзу" в четвірках і двійках.