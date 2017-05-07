Олімпійського чемпіона з бобслею знайшли мертвим
Чемпіона зимової Олімпіади 2010 року в Ванкувері і п'ятикратного чемпіона світу з бобслею Стівена Холкомба у суботу знайшли мертвим в олімпійському тренувальному центрі в Лейк-Плесіді.
В інформації на сайті Національного олімпійського комітету США не повідомляли про причини його смерті.
Спортсмену було 37 років, і він, за наявною інформацією, не мав проблем зі здоров'ям.
Виконавчий директор Національного олімпійського комітету США Скотт Блекмун висловив глибоке співчуття через смерть бобслеїста.
У Ванкувері Холкомб завоював "золото" в четвірках, в 2014 році в Сочі виграв "бронзу" в четвірках і двійках.