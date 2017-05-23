Поліція затримала екс-президента "Барселони" Роселя

Копирайт изображения Reuters Image caption Сандро Росель залишив пост президента "Барселони" через скандал щодо умов контракту на купівлю бразильського футболіста Неймара

Колишнього президента футбольного клубу "Барселона" Сандро Роселя затримали через розслідування справи про відмивання грошей.

Під час поліцейського рейду на північному сході Каталонії також затримали ще кількох людей. Серед них - дружина екс-президента "Барселони" Марта Пінеда.

Джерела в поліції повідомили, що пана Роселя підозрюють у привласненні грошей від продажу телевізійних прав на показів товариських матчів збірної Бразилії.

Сандро Росель був президентом "Барселони" з 2010 по 2014 роки. Він пішов у відставку після того, як його звинуватили у привласненні грошей під час укладення контракту на купівлю бразильського футболіста, нападника "Сантоса" Неймара.

За даними ЗМІ, придбання Неймара обійшлося "Барселоні" не в 57 млн євро, а вдвічі більше. 40 мільйонів євро, за даними ЗМІ, виплатили компанії батька Неймара N & N. Пан Росель тоді заявив, що відкидає ці звинувачення.

Пізніше "Барселона", яку звинуватили в шахрайстві під час підписання контракту, заплатила штраф у 5,5 мільйонів євро.

Іспанська газета El Confidencial стверджує, що затримання пов'язане з розслідуванням корупції у ФІФА, яке проводять США. За даними видання, затримання провели спільно з іспанською поліцією і ФБР.

Розслідування корупції у ФІФА почалося два роки тому. Наприкінці травня 2015 року швейцарська поліція на вимогу США заарештувала кількох чиновників ФІФА.

Пізніше прокуратура США оприлюднила висновок, у якому звинуватила 14 чиновників ФІФА у корупції і відмиванні грошей. Паралельно з владою США розслідування розпочала прокуратура Швейцарії.