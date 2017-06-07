Українка Світоліна програла у чвертьфіналі Ролан Гарросу

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У середу в чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу українка Еліна Світоліна програла четвертій ракетці світу Сімоні Халеп.

Українка поступилася у трьох сетах з рахунком 6:3, 6:7 (6:8), 0:6.

Далі у півфіналі румунка Халеп зіграє із представницею Чехії Кароліною Плішковою.

Еліна Світоліна виступала на турнірі в Парижі під п'ятим номером посіву.