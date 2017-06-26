Спортогляд: українські боксери випередили росіян і британців
В спортивному огляді про таке:
- Рекордне "золото" українських боксерів на чемпіонаті Європи
- Несподіванки "Формули-1" у Баку
- Чи заберуть у Росії чемпіонат світу з футболу?
- Чи розділять Північна та Південна Кореї зимову Олімпіаду?
Рекордне "золото" українських боксерів
У Харкові завершився чемпіонат Європи з боксу. Привід радіти мають вболівальники й в Україні, й у Великій Британії. Чемпіонат Європи - це найпрестижніший турнір аматорів континенту. Він проводиться раз на два роки.
Спортивні оглядачі України відзначають рекордну кількість золотих медалей, що їх завоювали українські боксери Юрій Шестак, Олександр Хижняк і Віктор Вихрист.
За кількістю золота Україна обійшла Росію (дві медалі) і Велику Британію (одна). В активі українців - срібна медаль Миколи Буценка, а також бронза Дмитра Замотаєва і Євгена Барабанова.
Британська преса наголошує на новому рекорді, встановленому боксерами-українцями у Харкові.
Команда Великої Британії привезла додому 13 медалей: одну золоту, шість срібних і шість бронзових. Таким чином за кількістю нагород команда Туманного Альбіону покращила результат у порівнянні з чемпіонатом 2015 року. Тоді найбільше медалей виграли росіяни, ірландці були другими, а британці третіми. Щоправда, золота тоді вони взяли більше - аж чотири медалі.
Спортивні оглядачі розповідають, що цьогорічний результат британців вселяє великі надії, адже більшість команди, яка брала участь у змаганнях у Харкові, - це новачки, які представлятимуть Велику Британію на Олімпіаді-2020 в Токіо.
Несподіванки "Формули-1" у Баку
Фанати "Формули -1" запам'ятають перегони у Баку, які відбулися 25 червня, надовго. Такого напруження нервів, амбіцій і несподіваних поворотів ці змагання не бачили вже давно.
Зіткнення лідерів і затятих суперників Льюїса Гамільтона і Себастьяна Феттеля, "червоний прапор", який зупинив перегони, виїзд сейфті-кара і низка інших інцидентів, а на завершення - переможець, якого ніхто не очікував. Словом, подивитися було на що.
Ще під час кваліфікації у суботу ніщо не віщувало таких драматичних подій. Поул-позицію виграв англієць Льюїс Гамільтон з команди "Мерседес". Він же упевнено лідирував на перших колах перегонів, аж поки не почалося надзвичайне дійство, кульмінацією якого стало подвійне зіткнення Феттеля і Гамільтона, що завершилося 10-секундним покаранням для пілота "Феррарі".
Чому це сталося і чи були дії Феттеля навмисними - сперечатися про це оглядачі "Формули- 1" будуть ще довго. Але фактом залишається те, що переможцем Гран-Прі Азербайджану став Даніель Рікардо з команди "Ред Булл".
Команда "Мерседес" задовольнилася другим місцем, яке їй приніс пілот Валттері Боттас. Третім приїхав Ленс Стролл з команди "Вільямс". Феттель і Гамільтон дісталися фінішу відповідно четвертим і п'ятим.
Наразі в особистому заліку пілотів лідирує Феттель із 153 очками, Гамільтон - на другому місці із 139-ма.
Наступні перегони "Формули -1" відбудуться 9 липня в Австрії.
Росіюможуть лишити без ЧМ-2018?
Росія фігурує в новому допінговому скандалі. ФІФА розслідує можливе використання заборонених речовин усією командою, яка представляла Росію на Чемпіонаті світу з футболу 2014 року. Росія вустами віце-прем'єра Віталія Мутка заперечує будь-які порушення.
Якщо припущення ФІФА справдяться, право Росії приймати Чемпіонат світу-2018 буде під великим сумнівом, пише британська Guardian.
"Те, що Росія на державному рівні заохочує і покриває вживання допінгу є добре відомим. Але це перший випадок, коли ведеться слідство щодо футболістів з топ-ешелону цієї країни", - розповідає газета. - Наскільки нам зрозуміло, ФІФА володіє детальними свідченнями".
Видання цитує речника організації, який заявив: "ФІФА досі розслідує звинувачення, висунуті проти російських футболістів".
Йдеться про 23-х членів команди Російської Федерації, яка виступала на Чемпіонаті світу в Бразилії три роки тому. П'ять з них є членами команди, що брала участь в Кубку Конфедерації, додає Guardian.
Коли саме оприлюднять результати дослідження, поки що не відомо. Газета додає, що зразки сечі російських футболістів взяли ще в 2015 році.
Інша британська газета Daily Mail цитує заступника уряду Росії, який відкинув будь-які звинувачення проти його співвітчизників.
"Жодних проблем з допінгом у нашому футболі не було і не буде. Наші команди постійно перевіряють. Вони здають аналізи на допінг після кожного матчу", - цитує видання пана Мутка.
Чи прийматиме Північна Корея Олімпіаду?
Активісти, які відстоюють права людини, звернулися до Міжнародного Олімпійського Комітету (МОК) із закликом "не повторювати помилку Берлінських Ігор 1936 року" і не дозволяти Північній Кореї частково приймати Зимові Олімпійські Ігри 2018 року, пише британська Daily Telegraph.
Як відомо, наступна зимова Олімпіада має відбутися в Південній Кореї.
Нещодавно Чен Хван, міністр спорту цієї країни, виступив із пропозицією провести деякі змагання на гірськолижному курорті в Північній Кореї.
Він також запропонував, аби спільна жіноча команда представляла обидві країни на змаганнях з хокею.
"Нова адміністрація Мун Джаі-Ін прагне побудувати мости з Пхеньяном і вважає, що саме у спорті дві країни можуть подолати ідеологічні розбіжності", - пише Daily Telegraph.
Проте правозахисники не в захваті від таких пропозицій.
Дозвіл на проведення Олімпійських заходів "подасть неправильний сигнал північнокорейському режиму та заохочуватиме його до порушення прав людини і розповсюдження ядерної зброї, так само, як Літні Олімпійські Ігри в Берліні були заохоченням для нацистів", - цитує газета лист Кена Като, директора правозахисної організації "Права людини в Азії" голові МОК Томасу Баху.
"Обладнання на гірськолижному курорті Масікрюон було отримане переважно через порушення санкцій ООН, і МОК не може користуватися обладнанням, отриманим злочинним шляхом", - переконує він.
Пан Като також звертає увагу очільника МОК на те, що Північна Корея використовує "важку працю дітей", щоб підтримувати гірськолижний курорт у належному стані.
Daily Telegraph нагадує, що у грудні 2016 року Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, яка засудила "систематичні, широкомасштабні та грубі порушення прав людини в Північній Кореї" та закликала режим Кім Чен Іна вжити заходів для припинення всіх порушень. Північнокорейські дипломати при ООН систематично заперечують будь-які порушення прав людини в їхній країні.
Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС