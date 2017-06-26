Спортогляд: українські боксери випередили росіян і британців

Копирайт изображения Getty Images Image caption Український боксер Юрій Шестак

В спортивному огляді про таке:

Рекордне "золото" українських боксерів на чемпіонаті Європи

Несподіванки "Формули-1" у Баку

Чи заберуть у Росії чемпіонат світу з футболу?

Чи розділять Північна та Південна Кореї зимову Олімпіаду?

Рекордне "золото" українських боксерів

У Харкові завершився чемпіонат Європи з боксу. Привід радіти мають вболівальники й в Україні, й у Великій Британії. Чемпіонат Європи - це найпрестижніший турнір аматорів континенту. Він проводиться раз на два роки.

Спортивні оглядачі України відзначають рекордну кількість золотих медалей, що їх завоювали українські боксери Юрій Шестак, Олександр Хижняк і Віктор Вихрист.

За кількістю золота Україна обійшла Росію (дві медалі) і Велику Британію (одна). В активі українців - срібна медаль Миколи Буценка, а також бронза Дмитра Замотаєва і Євгена Барабанова.

Британська преса наголошує на новому рекорді, встановленому боксерами-українцями у Харкові.

Команда Великої Британії привезла додому 13 медалей: одну золоту, шість срібних і шість бронзових. Таким чином за кількістю нагород команда Туманного Альбіону покращила результат у порівнянні з чемпіонатом 2015 року. Тоді найбільше медалей виграли росіяни, ірландці були другими, а британці третіми. Щоправда, золота тоді вони взяли більше - аж чотири медалі.

Спортивні оглядачі розповідають, що цьогорічний результат британців вселяє великі надії, адже більшість команди, яка брала участь у змаганнях у Харкові, - це новачки, які представлятимуть Велику Британію на Олімпіаді-2020 в Токіо.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Даніель Рікардо з команди "Ред Булл" став переможцем Гран-Прі Азербайджану

Несподіванки "Формули-1" у Баку

Фанати "Формули -1" запам'ятають перегони у Баку, які відбулися 25 червня, надовго. Такого напруження нервів, амбіцій і несподіваних поворотів ці змагання не бачили вже давно.

Зіткнення лідерів і затятих суперників Льюїса Гамільтона і Себастьяна Феттеля, "червоний прапор", який зупинив перегони, виїзд сейфті-кара і низка інших інцидентів, а на завершення - переможець, якого ніхто не очікував. Словом, подивитися було на що.

Ще під час кваліфікації у суботу ніщо не віщувало таких драматичних подій. Поул-позицію виграв англієць Льюїс Гамільтон з команди "Мерседес". Він же упевнено лідирував на перших колах перегонів, аж поки не почалося надзвичайне дійство, кульмінацією якого стало подвійне зіткнення Феттеля і Гамільтона, що завершилося 10-секундним покаранням для пілота "Феррарі".

Чому це сталося і чи були дії Феттеля навмисними - сперечатися про це оглядачі "Формули- 1" будуть ще довго. Але фактом залишається те, що переможцем Гран-Прі Азербайджану став Даніель Рікардо з команди "Ред Булл".

Команда "Мерседес" задовольнилася другим місцем, яке їй приніс пілот Валттері Боттас. Третім приїхав Ленс Стролл з команди "Вільямс". Феттель і Гамільтон дісталися фінішу відповідно четвертим і п'ятим.

Наразі в особистому заліку пілотів лідирує Феттель із 153 очками, Гамільтон - на другому місці із 139-ма.

Наступні перегони "Формули -1" відбудуться 9 липня в Австрії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Віталій Мутко заперечує будь-які порушення з боку Росії

Росіюможуть лишити без ЧМ-2018?

Росія фігурує в новому допінговому скандалі. ФІФА розслідує можливе використання заборонених речовин усією командою, яка представляла Росію на Чемпіонаті світу з футболу 2014 року. Росія вустами віце-прем'єра Віталія Мутка заперечує будь-які порушення.

Якщо припущення ФІФА справдяться, право Росії приймати Чемпіонат світу-2018 буде під великим сумнівом, пише британська Guardian.

"Те, що Росія на державному рівні заохочує і покриває вживання допінгу є добре відомим. Але це перший випадок, коли ведеться слідство щодо футболістів з топ-ешелону цієї країни", - розповідає газета. - Наскільки нам зрозуміло, ФІФА володіє детальними свідченнями".

Жодних проблем з допінгом у нашому футболі не було і не буде. Наші команди постійно перевіряють Віталій Мутко, віце-прем'єр РФ

Видання цитує речника організації, який заявив: "ФІФА досі розслідує звинувачення, висунуті проти російських футболістів".

Йдеться про 23-х членів команди Російської Федерації, яка виступала на Чемпіонаті світу в Бразилії три роки тому. П'ять з них є членами команди, що брала участь в Кубку Конфедерації, додає Guardian.

Коли саме оприлюднять результати дослідження, поки що не відомо. Газета додає, що зразки сечі російських футболістів взяли ще в 2015 році.

Інша британська газета Daily Mail цитує заступника уряду Росії, який відкинув будь-які звинувачення проти його співвітчизників.

"Жодних проблем з допінгом у нашому футболі не було і не буде. Наші команди постійно перевіряють. Вони здають аналізи на допінг після кожного матчу", - цитує видання пана Мутка.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Південна Корея готується приймати Зимові Олімпійські Ігри 2018 року

Чи прийматиме Північна Корея Олімпіаду?

Активісти, які відстоюють права людини, звернулися до Міжнародного Олімпійського Комітету (МОК) із закликом "не повторювати помилку Берлінських Ігор 1936 року" і не дозволяти Північній Кореї частково приймати Зимові Олімпійські Ігри 2018 року, пише британська Daily Telegraph.

Як відомо, наступна зимова Олімпіада має відбутися в Південній Кореї.

Нещодавно Чен Хван, міністр спорту цієї країни, виступив із пропозицією провести деякі змагання на гірськолижному курорті в Північній Кореї.

Він також запропонував, аби спільна жіноча команда представляла обидві країни на змаганнях з хокею.

"Нова адміністрація Мун Джаі-Ін прагне побудувати мости з Пхеньяном і вважає, що саме у спорті дві країни можуть подолати ідеологічні розбіжності", - пише Daily Telegraph.

Нова адміністрація Мун Джаі-Ін прагне побудувати мости з Пхеньяном і вважає, що саме у спорті дві країни можуть подолати ідеологічні розбіжності Daily Telegraph

Проте правозахисники не в захваті від таких пропозицій.

Дозвіл на проведення Олімпійських заходів "подасть неправильний сигнал північнокорейському режиму та заохочуватиме його до порушення прав людини і розповсюдження ядерної зброї, так само, як Літні Олімпійські Ігри в Берліні були заохоченням для нацистів", - цитує газета лист Кена Като, директора правозахисної організації "Права людини в Азії" голові МОК Томасу Баху.

"Обладнання на гірськолижному курорті Масікрюон було отримане переважно через порушення санкцій ООН, і МОК не може користуватися обладнанням, отриманим злочинним шляхом", - переконує він.

Пан Като також звертає увагу очільника МОК на те, що Північна Корея використовує "важку працю дітей", щоб підтримувати гірськолижний курорт у належному стані.

Daily Telegraph нагадує, що у грудні 2016 року Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, яка засудила "систематичні, широкомасштабні та грубі порушення прав людини в Північній Кореї" та закликала режим Кім Чен Іна вжити заходів для припинення всіх порушень. Північнокорейські дипломати при ООН систематично заперечують будь-які порушення прав людини в їхній країні.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС