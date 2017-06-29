Роналдо став батьком близнюків

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Форвард іспанського "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду став батьком близнюків.

Португальські ЗМІ раніше повідомили, що немовлята народилися від сурогатної матері в США. Однак футболіст підтвердив цю інформацію лише 28 червня, після поразки збірної Португалії від Чилі.

"Я дуже щасливий нарешті вперше побачити своїх дітей", - написав португалець у Facebook.

Про новонароджених відомо, що за непідтвердженою інформацією, вони народилися 8 червня. Телеканал SIC повідомив, що дівчинку назвали Євою, а хлопчика - Матео.

У нього вже є син, молодший Кріштіану, який народився у червні 2010 року від американки, ім'я якої залишилося невідомим.

Копирайт изображения EPA Image caption Кріштіану Роналду тривалий час зустрічається з моделлю Джорджиною Родрігес. Праворуч - його старший син.

Форвард "Реала" почав своє повідомлення з того, що він грав за збірну "тілом і душею" попри те, що у нього народилися близнюки. На жаль, додав Роналду, "ми не змогли досягти нашої основної спортивної мети".

Півфінал Кубку конфедерацій у Казані закінчився з рахунком 0:0, і збірна Чилі перемогла португальців після пенальті.