Сестра Серени Вільямс потрапила в ДТП: загинув чоловік

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Американська тенісистка Вінус Вільямс потрапила в автокатастрофу, у якій загинув водій іншого автомобіля, 78-річний чоловік.

Як повідомив ВВС представник поліції Палм-Біч у Флориді, аварія сталася 9 червня.

За даними американських ЗМІ, автомобіль, яким керувала пані Вільямс, зіткнувся на перехресті з іншим автомобілем, в якому переходив 78-річний Джерем Барсон, а за кермом машини була його дружина.

Постраждалого доправили до лікарні, але через два тижні він помер. Його дружина також отримала численні травми, але, як відзначається, її життю ніщо не загрожує.

Поліція вважає, що аварія сталася через 37-річну спортсменку, яка не поступилася дорогою іншому автомобілю.

Адвокати Вінус Вільямс твердять, що це був нещасний випадок.