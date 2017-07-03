Вімблдон шукає нових фанів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Енді Маррей спробує зберегти свій чемпіонський титул

3 липня у Лондоні стартує третій в сезоні турнір Великого шолому - Вімблдон.

Коли ви приймаєте один із найвідоміших тенісних турнірів у світі, з'являється спокуса відпочити на спортивних лаврах і нехай справи йдуть своєю чергою, пише бізнес-оглядач ВВС Білл Вілсон.

Двотижневий захід транслюють для багатомільйонної аудиторії шанувальників.

Минулого року оперативний прибуток турніру склав 42 мільйони фунтів (54,7 млн доларів).

Понад половину обороту цього заходу становить дохід від трансляції. Водночас найбільшу частку цього прибутку забезпечує невелика кількість ключових ефірних ринків, зокрема Британії та США.

З огляду на це, керівники Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету (AELTC), на кортах якого проводиться турнір, міркують над новими способами, як зацікавити публіку.

"Глобальна база фанів"

"Ми хочемо принести бренд Вімблдону новим аудиторіям і регіонам. Це стосується не лише людей тут, у Вімблдоні, де ми знову розпродали усі квитки", - розповідає Мік Десмонд, комерційний директор та медіа-директор AELTC.

Image caption Пан Десмонд каже, що Вімблдон перебуває на цифровому шляху

"Ми хочемо розширити нашу глобальну фан-базу, як це роблять футбольні матчі Прем'єр-ліги чи НБА (Національна баскетбольна асоціація. - Ред.)", - зазначає він.

"Теніс як спорт зараз перебуває у прекрасній формі. Але ми дивимось на нього з позиції довгострокової перспективи, з точки зору стратегії", - додає пан Десмонд.

"Це стосується не лише розвитку фізичної інфраструктури тут на місці, але також розбудови нашого бренду для молодшої аудиторії, а також для нових аудиторій в різних частинах світу, наприклад, Китаї чи Колумбії".

Копирайт изображения AELTC/IBM

Фінансова винагорода від розширення світової фан-бази з'явиться тоді, коли Вімблдон підпише нові контракти на трансляцію та спонсорські угоди, і доведе, що може забезпечити велику та різноманітну клієнтську базу для своїх партнерів.

Саме за допомогою свого давнього партнера IBM, офіційного постачальника інформаційних технологій для Вімблдону, турнір розраховує використати цифрові носії, аби залучити нових фанів.

"Протягом останніх семи років ми пройшли довгий цифровий шлях", - зазначає пан Десмонд.

Копирайт изображения IBM Image caption Всередині технологічного бункера IBM під Вімблдоном

За його словами, 2010 року Вімблдон мав дуже хороший веб-сайт, але він виглядав так само, як й інші сайти турніру Grand Slam, також створені компанією IBM.

"Ми хотіли додати краси і грації Вімблдону. Тим, хто не може бути тут фізично, ми хотіли дати найкращий досвід", - зазначає він.

"Реакція уболівальників була дуже позитивною, але ми ніколи не були повністю задоволеними. На 2017 рік ми хочемо підняти планку".

Вімблдон хоче забезпечити багатий цифровий досвід, який гарантуватиме зв'язок із фанами турніру по всьому світу, додає він.