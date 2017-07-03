Світоліна вийшла у друге коло Вімблдону
- 3 липня 2017
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Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла австралійку Ешлі Барті у першому матчі основної сітки Вімблдону.
Вона перемогла з рахунком 7:5, 7:6 (10:8).
У другому колі Вімблдону Світоліній протистоятиме Франческа Скьявоне, яка у першій грі турніру швидко перемогла Менді Мінеллі.
Цього року в лютому під час матчу Кубку Федерації Україна - Австралія в Харкові Світоліна перемогла Барті з рахунком 4: 6, 6: 1, 6: 2.