Світоліна вийшла у друге коло Вімблдону

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Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла австралійку Ешлі Барті у першому матчі основної сітки Вімблдону.

Вона перемогла з рахунком 7:5, 7:6 (10:8).

У другому колі Вімблдону Світоліній протистоятиме Франческа Скьявоне, яка у першій грі турніру швидко перемогла Менді Мінеллі.

Цього року в лютому під час матчу Кубку Федерації Україна - Австралія в Харкові Світоліна перемогла Барті з рахунком 4: 6, 6: 1, 6: 2.