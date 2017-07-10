Світоліна вибула з Вімблдону

Копирайт изображения David Ramos/Getty

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла у 1/8 фіналу Вімблдонського турніру Єлені Остапенко з Латвії.

20-річна Остапенко виграла цей матч у двох сетах із рахунком 6:3, 7:6 (8:6).

Тепер у чвертьфіналі Вімблдону латвійка зіграє з переможницею пари Вінус Вільямс (США) - Ана Конюх (Хорватія).

Еліна Світоліна виступала у Лондоні під 4 номером посіву, Єлена Остапенко - під 13-тим.

Раніше у цьому сезоні латвійка сенсаційно стала чемпіонкою Ролан Гарросу, перемігши у фіналі у Парижі Румунку Сімону Халеп.