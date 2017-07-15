Іспанка Гарбінє Мугуруса виграла Вімблдон

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для Гарбінє Мугуруса це - друга перемога на турнірах Великого шолома

Іспанська тенісистка Гарбінє Мугуруса виграла Вімблдонський турнір, обігравши в фіналі американку Вінус Вільямс - 7-5, 6-0.

За кілька годин до матчу тунісистка сказала, що коли вийде на корт не дивитиметься у бік головного трофею турніру, а намагатиметься просто зіграти ще один матч.

Напередодні більшість фахівців пророкували, що матч буде трьохсетовим.

23-річна тенісистка зараз у своїй найкращій формі. За весь турнір вона програла лише один сет.

Для Гарбінє Мугуруса це - друга перемога на турнірах Великого шолома. У 2016 році вона виграла Відкритий чемпіонат Франції.

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Цією перемогою Мургуса побила рекорд власного тренера Кончити Мартінес - єдиною іспанської тенісистки, якій раніше вдавалось виграти Вімблдонський турнір.

У фіналі 1994 року Мартінес обіграла Мартіна Навратілова.

Вінус Вільямс старша за іспанку на 14 років і є найстаршою тенісисткою в WTA-турі.

Для американки це був дев'ятий фінал Вімблдону, п'ять з них вона виграла. Остання перемога Вінус на траві Всеанглійського клубу лаун-тенісу відбулася в 2008 році.