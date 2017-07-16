Роджер Федерер виграв Вімблдон восьмий раз

Копирайт изображения AFP Image caption Федерер знову чемпіон Вімбілдону

Роджер Федерер виграв Вімблдонський турнір, обігравши у фіналі хорвата Маріна Чиліча в трьох сетах 6-3, 6-1, 6-4.

Протягом всього турніру Федерер не програв суперникам жодного сету.

Це був 11-й фінал на кортах Вімблдонського клубу за останні 15 років в кар'єрі Роджера Федерера.

Вісім з них він виграв, обійшовши легендарного Піта Сампраса.

Всього на рахунку Федерера тепер 19 титулів Великого шолома, що робить його найбільш титулованим тенісистом усіх часів. Також швейцарець став найстаршим тенісистом, який виграв турнір Великого шолома.

Фахівці вважали, що матч буде важким. Чиліч вже обігравав Федерера в матчах фінальних стадій турнірів Великого шолома.

Впертий початок

Матч почався нервово для фанів швейцарця. Він насилу утримував свої подачі і за неповні чотири перших гейми допустив на подачі дві подвійні помилки.

"Чиліч дуже потужно грає на прийомі. Знаючи це, Роджер намагався вкласти потужніший у свою подачу, звідси і подвійні", - прокоментував ситуацію легендарний тенісист Джон Макінрой.

Копирайт изображения ЕРА Image caption Нерви Маріна Чиліча безумовно здали

Спочатку Чиліч грав впевнено, але після першого брейка з боку Федерера в сьомому геймі почав буквально розвалюватися на частини. Перша партія залишилася за швейцарцем 6-3.

Поступаючись 0-3 у другому сеті, хорват покликав лікаря і розплакався. Раніше за ним не помічали прояву таких емоцій, особливо під час таких важливих матчів.

Як відомо, міцні нерви - один з найголовніших чинників перемоги. Нерви Маріна Чиліча безумовно здали. Крім бригади медиків до нього підійшли і офіційні особи турніру.

Коментатори занепокоїлися, що він може знятися з матчу, що було б вкрай прикро для нього самого, для глядачів на центральному корті і для багатомільйонної телевізійної аудиторії у всьому світі.

До того ж в королівській ложі за фіналом стежили герцог і герцогиня Кембриджські.

На щастя, Чиліч продовжив матч, але протиставити Федереру так нічого і не зміг.

У другому сеті він виграв всього один гейм - 1-6.

Сльози Роджера

Перед початком третьої партії хорват попросив медичну перерву. Лікар зробив йому масаж стопи і наклав пов'язку.

Чи був це стратегічний хід, чи дійсно його турбували наслідки травми, але вжиті заходи трохи допомогли. Різко знизилася кількість невимушених помилок, а в четвертому геймі Чиліч навіть був близький до того, щоб зробити брейк.

Копирайт изображения Reuters Image caption Чемпіон Вімблдон увосьме

Але Федерера вже було не зупинити. Всього лише одного брейка йому вистачило, щоб завершити партію - 6-4.

У ложі команди Роджера з'явилися його діти - дві пари близнюків. І тепер уже настала черга швейцарця плакати.

На церемонію нагородження обидва гравці вийшли з червоними очима.