Фото ніг велогонщика шокувало соцмережі
Кажуть, спорт - корисний для здоров'я. Та, може, ви в цьому засумніваєтеся, побачивши оце фото.
За 18 днів польський велогонщик Павел Полянскі проїхав 2 829 км на швидкості, яку більшість із нас не витримали б значно раніше.
Після 16-го етапу перегонів учасник "Тур де Франс" поділився однією світлиною в Instagram.
"Здається, мої ноги виглядають втомленими після 16 етапів", - написав він.
"Сходіть до лікаря", - відповіли йому стурбовані фани.
"Ви померли?" - запитував дехто.
Що ж сталося з ногами Полянскі, що вони виглядають так?
Колишній чемпіон світу Роб Гейлс погоджується, що ноги Павела Полянскі виглядають "досить екстремально".
"Коли я був у цьому спорті, ноги багатьох велогонщиків виглядали б так само навіть узимку, навіть без тренувань", - додав він.
У велоспорті потрібен баланс між силою та вагою.
"На цьому фото ви бачите найменший обсяг підшкірного жиру, який тільки можна собі уявити, - це не завжди корисно для здоров'я. - каже він. - Та в потрібний момент, наприклад під час перегонів, велосипедист із такою фізичною формою отримує перевагу. Деяким велосипедистам легше та природніше скинути вагу, іншим це дається важко".