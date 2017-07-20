Фото ніг велогонщика шокувало соцмережі

  • 20 липня 2017
фото ніг велогонщика Павела Полянскі Копирайт изображения Instagram/Pawel Poljanski
Image caption Фото ніг велосипедистів не надихають займатися перегонами

Кажуть, спорт - корисний для здоров'я. Та, може, ви в цьому засумніваєтеся, побачивши оце фото.

За 18 днів польський велогонщик Павел Полянскі проїхав 2 829 км на швидкості, яку більшість із нас не витримали б значно раніше.

Після 16-го етапу перегонів учасник "Тур де Франс" поділився однією світлиною в Instagram.

"Здається, мої ноги виглядають втомленими після 16 етапів", - написав він.

"Сходіть до лікаря", - відповіли йому стурбовані фани.

"Ви померли?" - запитував дехто.

Що ж сталося з ногами Полянскі, що вони виглядають так?

Копирайт изображения Twitter/Antoine Duchesne
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Колишній чемпіон світу Роб Гейлс погоджується, що ноги Павела Полянскі виглядають "досить екстремально".

"Коли я був у цьому спорті, ноги багатьох велогонщиків виглядали б так само навіть узимку, навіть без тренувань", - додав він.

У велоспорті потрібен баланс між силою та вагою.

"На цьому фото ви бачите найменший обсяг підшкірного жиру, який тільки можна собі уявити, - це не завжди корисно для здоров'я. - каже він. - Та в потрібний момент, наприклад під час перегонів, велосипедист із такою фізичною формою отримує перевагу. Деяким велосипедистам легше та природніше скинути вагу, іншим це дається важко".

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