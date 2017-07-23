Змагання людини з твариною: Майкл Фелпс проплив наввипередки з акулою

Копирайт изображения SPL/DISCOVERY Image caption Заплив акули і Майкла Фелпса покаже телеканал Discovery

Найтитулованіший олімпійський чемпіон усіх часів, американський плавець Майкл Фелпс, який отримав прізвисько Летюча риба, проплив стометрівку наввипередки з великою білою акулою.

Цей історичний заплив покаже популярний канал живої природи Discovery.

Фелпс, звичайно, демонструє неймовірне досягнення фізичних можливостей людини, але навіть його максимальна швидкість у воді - 8-10 кілометрів на годину, тобто повільніша, ніж в акули.

Щоби хоч трохи зрівняти шанси, Фелпс використовував монофін - щось на кшталт великої ласти, яка кріпиться відразу до обох ніг. Але навіть ця хитрість не наблизила його до можливостей акули, яка розвиває в коротких запливах швидкість до 40 кілометрів на годину.

Спортсмен також розповів, що задля безпеки вони з акулою не перебували у воді одночасно.

Копирайт изображения DISCOVERY Image caption Монофін дав змогу Фелпсу вдвічі збільшити швидкість

Майкл Фелпс - не перша людина, яка кинула виклик тварині. Люди давно намагаються змагатися з ними і роблять це з різних причин: одні через гроші, інші прагнуть привернути до себе увагу, треті люблять ефектні шоу. А багато інших хочуть перевірити, наскільки великі межі людських можливостей.

Пропонуємо вам ще чотири приклади змагань людини і тварини.

Знаменитий регбіст з ПАР проти гепарда

Копирайт изображения GALLO IMAGES/GETTY IMAGES Image caption Брайан Хабана з гепардом

Брайан Хабана, один з найшвидших гравців регбі, у 2007 році кинув виклик найшвидшій тварині на суші. Експеримент спонсорувала одна з організацій захисту довкілля. Такі змагання мали на меті привернути увагу громадськості до скорочення кількості гепардів на Землі.

Хабана пробігає 100 метрів за 10,4 секунди. Це не так швидко, як Усейн Болт зі світовим рекордом 9,58 секунди, але все одно вражає.

23-річний спортсмен вирішив спробувати. Приманкою для гепарда була бараняча нога на мотузці, яку тягли по траві перед твариною.

Хабана стартував раніше за тварину, він виклався на повну, але на останніх секундах гепард його обігнав. Регбіст захотів реваншу, але знову програв.

Італійський плавець проти дельфінів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Філіппо Маньїні при суттєвій перевазі не зміг обігнати дельфінів

Чотириразовий чемпіон світу і 17-разовий чемпіон Європи Філіппо Маньїні в 2011 році змагався проти пари дельфінів у басейні під Римом.

З огляду на абсолютну перевагу ссавців, італієць повинен був пропливти басейн тільки один раз, а тваринам потрібно було плисти туди-назад.

Але спортсмену на прізвисько Суперпіпо це не допомогло. Пізніше він зізнався, що трошки закохався в Лею - одну зі своїх суперниць.

Американський легкоатлет проти коней

Копирайт изображения BETTMANN/GETTY IMAGES Image caption Джессі Оуенс обганяє скакуна

Чорношкірий легкоатлет із США Джессі Оуенс увійшов в історію тим, що здобув кілька перемог на Олімпіаді в Берліні в 1936 році на очах у поборника ідеї расової вищості Адольфа Гітлера.

Фактично Гітлер влаштував Ігри в Берліні для того, щоби продемонструвати світові винятковість арійської раси.

Однак в США расове питання також стояло гостро, легка атлетика ще не була професійним спортом, і Джессі Оуенс, незважаючи на свої заслуги, перебував у скрутному фінансовому становищі.

Щоби його поправити, він вирішив проводити забіги зі скаковими кіньми на очах у глядачів.

Він стартував раніше. Кажуть, що Оуенс придумав стратегію, за якою стартовий пістолет вистрілював просто біля морди коня, це спантеличувало коня, а бігуну давало додатковий час відірватися.

Найчастіше це спрацьовувало, але нерідко він і програвав. Пізніше, коли темношкірому населенню Америки відкрилися рівні можливості, Джессі Оуенс став послом від спорту при президенті Дуайті Ейзенхауері.

Зірка американського футболу проти страуса

Копирайт изображения Getty Images Image caption Денніс Норткат у 2009 році обігнав страуса

Ресівер американської Національної футбольної ліги Денніс Норткат у 2009 році без зусиль обігнав страуса Тельму під час телевізійного шоу Sport Science.

Під час першого забігу Тельму і Нортката розділяв паркан, що ставило тварину в менш вигідну ситуацію.

Другий забіг відбувся всередині страусиного загону, і тут вже Тельма не підвела, спортсмену довелося наздоганяти її, пробиваючись крізь хмару пилу.