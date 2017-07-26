У Маріуполі запевняють Динамо, що грати у місті безпечно

Копирайт изображения fcdynamo.kiev.ua Image caption "Динамо" непокоїться через безпеку в Маріуполі

Влада Маріуполя запевняє київське "Динамо", що в місті безпечно проводити ігри чемпіонату України. Раніше "динамівці" подали заявку щодо перенесення матчу проти ФК "Маріуполь" на інше поле - подалі від АТО.

"Зона, де раніше відбувалися жорстокі події, знаходиться за більше ніж 30 км від кордону міста. Крім того, й більш віддалена територія контролюється нашими військовими", - розповів ВВС Україна заступник мера Маріуполя по взаємодії з силовиками Ярослав Хотнянський.

"Є стовідсоткова інформація, що там немає ніяких засобів, які можуть вразити якусь ціль поблизу міста Маріуполь", - відзначив пан Хотнянський.

Копирайт изображения УНІАН Image caption У мерії Маріуполя кажуть, що поблизу немає військових засобів, якими б сепаратисти могли вразити місто

Він пояснив, що твердити про це міська влада може завдяки "технічним засобам, які дають змогу слідкувати за ситуацією далеко за лінією розмежування". Зведення про це мерія отримує щодня.

Ярослав Хотнянський також запевнив, що спеціальні заходи з безпеки передбачені і на самому стадіоні ФК "Маріуполь", і поруч з ним.

На стадіоні "Іллічівець", де грає ФК "Маріуполь", вже пройшов матч 1-го туру чемпіонату, який відвідали більше 8 тис. глядачів.

Опасіння "Динамо"

Копирайт изображения fcmariupol.com Image caption Домашній стадіон ФК "Маріуполь" - за 20 км від околиць Широкиного, де знаходяться позиції сил АТО. Під час нинішнього чемпіонату України на ньому вже грали

24 липня "Динамо" офіційно звернулося до Федерації футболу та Прем'єр-ліги з проханням перенести матч 7-го туру чемпіонату з Маріуполя на нейтральне поле.

Гра має відбутися невдовзі після Дня незалежності - 26 серпня.

У "Динамо" звернення пояснювали тривогою щодо безпеки команди та вболівальників.

У київському клубі також додали відповіді від МВС, СБУ та Управління держохорони. У них силовики звернули увагу на те, що у Маріуполі, як і по всій Донецькій області, встановлено "найвищий, червоний рівень терористичної загрози".

У МВС додали, що "напередодні відзначення Дня незалежності в районі проведення антитерористичної операції відбувається значне загострення оперативної обстановки".

У "Динамо" ще нарікають на велику відстань до найближчого аеропорту, що в Запоріжжі. До Маріуполя цивільні рейси наразі не літають.

Рішення про можливе перенесення гри в інше місто може ухвалити Дирекція Прем'єр-ліги. Наразі звернення "Динамо" (Київ) ця інстанція ще розглядає.

ВВС Україна також звернулася за коментарем щодо ситуації до прес-служби УПЛ.

Коли саме буде рішення про долю матчу там поки що спрогнозувати не можуть.