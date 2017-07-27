Анхел Марія Вільяр пішов з посад в УЄФА та ФІФА
Президент Федерації футболу Іспанії Анхел Марія Вільяр залишив посади віце-президента УЄФА та ФІФА.
"Вільяр більше не виконує жодних офіційних функцій в організації", - заявили в УЄФА.
В організації також повідомили, що президент УЄФА Александер Чеферін затвердив звільнення пана Вільяра і подякував йому за роки роботи у футболі.
Раніше в липні Анхеля Марію Вільяра та його сина Горка заарештували у справі про розслідування корупції.
Пан Вільяр заперечує усі обвинувачення.
Він головував у Федерації футболу Іспанії протягом 29 років.
Виконувачем обов'язків президента Федерації призначили Хуана Луїса Ларреу.