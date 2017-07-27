Анхел Марія Вільяр пішов з посад в УЄФА та ФІФА

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Президент Федерації футболу Іспанії Анхел Марія Вільяр залишив посади віце-президента УЄФА та ФІФА.

"Вільяр більше не виконує жодних офіційних функцій в організації", - заявили в УЄФА.

В організації також повідомили, що президент УЄФА Александер Чеферін затвердив звільнення пана Вільяра і подякував йому за роки роботи у футболі.

Раніше в липні Анхеля Марію Вільяра та його сина Горка заарештували у справі про розслідування корупції.

Пан Вільяр заперечує усі обвинувачення.

Він головував у Федерації футболу Іспанії протягом 29 років.

Виконувачем обов'язків президента Федерації призначили Хуана Луїса Ларреу.