Роналду з'явився на суді через ухиляння від сплати податків
Футболіст Кріштіану Роналду з'явився в іспанському суді. Його звинувачують в несплаті податків на суму в 14,7 мільйона євро.
Роналду вважається найбільш високооплачуваним футболістом у світі.
Він давав свідчення півтори години, а по закінченню досудового слухання не дав жодних коментарів і залишив залу через підземний гараж.
Раніша зірка клубу "Реал Мадрид" заперечив і запевнив, що його "совість чиста".
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Роналду став останнім з відомих футболістів, за кого взялися іспанські податкові органи.
Минулого року у справі ухиляння від сплати податків до 21 місяця ув'язнення засудили аргентинця Ліонеля Мессі, який грає за "Барселону".
У липні цього року суд оголосив альтернативну міру покарання - сплата 252 000 євро. Мессі звинувачують у несплаті податків на суму 4,1 млн євро.
Футболіста звинувачують у навмисному використанні "бізнес-структури", яка приховувала доходи, які надходили від продажу прав на його фотографії.
Менеджмент футболіста також відкидає звинувачення.
Якщо Роналду визнають винним, на нього чекає штраф на суму в щонайменше 28 мільйонів євро та ув'язнення на три з половиною роки, заявляють іспанські експерти.