Роналду з'явився на суді через ухиляння від сплати податків

Копирайт изображения AFP Image caption Якщо футболіста визнають винним, його можуть ув'язнили на три з половиною роки, кажуть експерти

Футболіст Кріштіану Роналду з'явився в іспанському суді. Його звинувачують в несплаті податків на суму в 14,7 мільйона євро.

Роналду вважається найбільш високооплачуваним футболістом у світі.

Він давав свідчення півтори години, а по закінченню досудового слухання не дав жодних коментарів і залишив залу через підземний гараж.

Раніша зірка клубу "Реал Мадрид" заперечив і запевнив, що його "совість чиста".

Роналду став останнім з відомих футболістів, за кого взялися іспанські податкові органи.

Минулого року у справі ухиляння від сплати податків до 21 місяця ув'язнення засудили аргентинця Ліонеля Мессі, який грає за "Барселону".

У липні цього року суд оголосив альтернативну міру покарання - сплата 252 000 євро. Мессі звинувачують у несплаті податків на суму 4,1 млн євро.

Копирайт изображения Reuters Image caption Очікувалось, що Роналду вийде до преси

Футболіста звинувачують у навмисному використанні "бізнес-структури", яка приховувала доходи, які надходили від продажу прав на його фотографії.

Менеджмент футболіста також відкидає звинувачення.

Якщо Роналду визнають винним, на нього чекає штраф на суму в щонайменше 28 мільйонів євро та ув'язнення на три з половиною роки, заявляють іспанські експерти.