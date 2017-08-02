Неймар може перейти до ПСЖ за рекордні 222 млн євро

Копирайт изображения EPA Image caption Неймар приїхав у середу на тренування повідомити команді, що збирається йти

Футбольний клуб "Барселона" заявив парижанам з ПСЖ, що вони мають сплатити рекордні 222 млн євро відступних за перехід нападника Неймара.

У середу бразилець прибув на тренування команди разом зі своїм батьком і представником та повідомив, що він хоче залишити "Барселону".

Після цього тренер каталонців Ернесто Вальверде дозволив гравцю не тренуватися й "вирішити своє майбутнє".

Вважається, що ПСЖ готові сплатити відступні за 25-річного бразильця.

Раніше "Барселона" заявляла, що вона подаватиме запит на фінансове розслідування щодо намірів ПСЖ підписати Неймара.

Крім того, президент Професійної футбольної ліги Іспанії Хав'єр Тебас в інтерв'ю виданню Mundo Deportivo пообіцяв також звернутися до правосуддя, якщо УЄФА не відреагує на ситуацію.

Президента ПСЖ Нассера Аль-Хелафі попередили про це, додав пан Тебас.

На думку іспанського функціонера, така надмірна ціна можливого трансферу порушує принципи фінансового fair play у футболі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Неймар вважається одним з кращих нападників сучасного футболу

У 2013 році Неймар перейшов до "Барси" з бразильського клубу "Сантос" за 57 млн євро. Минулого року від підписав з каталонською командою новий п'ятирічний контракт.

Неймар забив за "Барселону" 105 голів і виграв з нею два іспанські чемпіонати, три кубки Іспанії та Лігу чемпіонів.

На трьох з аргентинцем Ліонелем Мессі й уругвайцем Луїсом Суаресом вони забили за клуб 250 голів у 299 матчах.

Як відзначають аналітики, готовність ПСЖ витарчати такі значні суми на трансфери гравців порушує правила конкуренції у сучасному європейському футболі.

Паризьким клубом володіє підрозділ державного Катарського інвестиційного фонду і таким чином амбіції ПСЖ підкріплені значними ресурсами Катару.