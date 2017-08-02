Ліга чемпіонів: Динамо програло Янг Бойз
- 2 серпня 2017
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Київське "Динамо" програло бернській команді "Янг Бойз" із рахунком 2:0 і вилетіло з Ліги чемпіонів.
Гра проходила у швейцарському Берні.
Рахунок у матчі відкрив Гійом Оаро на 13 хвилині.
Другий гол у ворота "Динамо" забив Джордан Лотомба на 90 хвилині.
У липні в Києві "Динамо" обіграло "Янг Бойз" із рахунком 3:1.
Тепер "Динамо" зіграє вже у Лізі Європи.