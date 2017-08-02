Ліга чемпіонів: Динамо програло Янг Бойз ‎

Копирайт изображения EPA

Київське "Динамо" програло бернській команді "Янг Бойз" із рахунком 2:0 і вилетіло з Ліги чемпіонів.

Гра проходила у швейцарському Берні.

Рахунок у матчі відкрив Гійом Оаро на 13 хвилині.

Другий гол у ворота "Динамо" забив Джордан Лотомба на 90 хвилині.

У липні в Києві "Динамо" обіграло "Янг Бойз" і‎з рахунком 3:1.

Тепер "Динамо" зіграє вже у Лізі Європи.