Ліга Європи: Олімпік вибув, Олександрія обіграв Астру

Копирайт изображения UNIAN Image caption Воротар ФК "Олімпік" Заурі Махарадзе під час матчу 24-го туру Чемпіонату України з футболу

Футбольний клуб "Олімпік" із Донецька вибув із Ліги Європи із рахунком 0: 2.

З урахуванням виїзної нічиєї в Україні 1: 1 в першому матчі, до наступного раунду вийшов грецький ПАОК.

Обидва м'ячі "Олімпік" пропустив в першому таймі.

Крім того, футбольний клуб "Олександрія" обіграв румунську "Астру" з рахунком 1: 0 в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи і вийшов у плей-офф.

Матч пройшов в Олександрії на стадіоні "Ніка". Єдиний м'яч наприкінці першого тайму з пенальті забив Андрій Запорожан.

Перший матч із "Астра" українці завершили з рахунком 0: 0, і пройшли до наступного раунду за сумою двох зустрічей.